По указу президента ФГУП "Охрана" Росгвардии становится стратегическим предприятием

Внести в перечень стратегически предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённый указом президента Российской Федерации от 4 августа 2014 года №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» <...> изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: «517 «Охрана» Росгвардии, город Москва.

На официальном портале правовой информации опубликован указ президента Российской Федерации. Название указа «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ». Изменения заключаются в том, что список стратегических предприятий вносится Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).Из текста президентского указа:ФГУП «Охрана» Росгвардии появилось именно под таким названием в ноябре 2016 года. До этого носило название ФГУП «Охрана» МВД РФ (с 2005 года).Занимается ФГУП «Охрана» Росгвардии физической, военизированной охраной; пультовой охраной; проектированием, осуществлением монтажа и техобслуживанием систем безопасности; охраной имущества на транспорте.Имеет право осуществлять охрану объектов, на которые не распространяется юрисдикция частных охранных компаний.В составе ФГУП «Охрана» Росгвардии действует Центр специального назначения.