10:48 17 июля

По указу президента ФГУП "Охрана" Росгвардии становится стратегическим предприятием

На официальном портале правовой информации опубликован указ президента Российской Федерации. Название указа «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ». Изменения заключаются в том, что список стратегических предприятий вносится Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

По указу президента ФГУП "Охрана" Росгвардии становится стратегическим предприятием


Из текста президентского указа:
Внести в перечень стратегически предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённый указом президента Российской Федерации от 4 августа 2014 года №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» <...> изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: «517 «Охрана» Росгвардии, город Москва.



ФГУП «Охрана» Росгвардии появилось именно под таким названием в ноябре 2016 года. До этого носило название ФГУП «Охрана» МВД РФ (с 2005 года).

Занимается ФГУП «Охрана» Росгвардии физической, военизированной охраной; пультовой охраной; проектированием, осуществлением монтажа и техобслуживанием систем безопасности; охраной имущества на транспорте.

Имеет право осуществлять охрану объектов, на которые не распространяется юрисдикция частных охранных компаний.

В составе ФГУП «Охрана» Росгвардии действует Центр специального назначения.

Использованы фотографии: https://vk.com/russiaguardfgupohrana
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Комментарии 7

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  1. МПК105 Сегодня, 10:35
    От кого расплодили все эти вот "фгупохраны"?От НАРОДА?

    am am am
    МПК105
    1. Cветлейший Сегодня, 10:41
      Не от народа, а народа от тебе подобных.
      Cветлейший
    2. cariperpaint Сегодня, 10:44
      а вы попробуйте с ними контракт заключить? у них заказов на год вперед. и охрана вы правы от народа. от пяьного. от наглого. от ворующего. и т.д.
      cariperpaint
    3. Владимирец Сегодня, 10:46
      Цитата: МПК105
      От кого расплодили все эти вот "фгупохраны"?От НАРОДА?

      Поставьте свою квартиру на сигнализацию, выведете на пульт и Вас будут охранять за нную сумму. yes
      Владимирец
  2. винипух Сегодня, 10:36
    Я так понимаю это личная охрана президента. Ну и для подавления всяких митингов, дальнобойщиков и т.д.
    винипух
    1. Владимирец Сегодня, 10:45
      Цитата: винипух
      Я так понимаю это личная охрана президента. Ну и для подавления всяких митингов, дальнобойщиков и т.д.

      Плохо Вы понимаете, личная охрана президента это ФСО, а тут преемник вневедомственной охраны милиции.
      Владимирец
  3. cariperpaint Сегодня, 10:43
    это вневедомственная )))) коменты капец просто господа)))
    cariperpaint
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