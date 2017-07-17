Сирийские саперы в горной Латакии разминировали 11 сёл
С начала месяца инженерные расчеты Латакийского гарнизона ВС Сирии провели расчистку от взрывоопасных предметов 11 горных сёл, обезврежено несколько сотен взрывных устройств, передает РИА Новости сообщение командующего инженерной службой Рафи Магди.
По его словам, в одном из селений военные обнаружили арсенал, в котором хранились 30 тяжелых противотанковых ракетных комплексов американского производства.
При разминировании потерь среди личного состава нет. Командующий уверен в профессионализме военнослужащих, поскольку каждый из них «прошел курс подготовки в сирийском филиале Международного противоминного центра ВС РФ». Все инженеры оснащены современными снаряжением и средствами защиты.
Генерал отметил, что «подавляющее большинство извлеченных взрывных устройств – самодельные, максимальная мощность которых достигает 25 килограмм в тротиловом эквиваленте».
В случае подрыва подобных "сюрпризов" тысячи поражающих элементов в состоянии убить людей в радиусе до 200 метров. «В настоящее время все 11 населенных пунктов подготовлены к возвращению жителей», – добавил Магди.
Житель села Гмам 50-летний Ихъя Дурмуш:
Сам Ихъя Дурмуш уже приступил к расчистке и восстановлению своего дома.
С начала нынешнего месяца мы освободили от взрывоопасных предметов 11 сел в горной Латакии, саперными расчетами после отступления боевиков обезврежены более 800 взрывных устройств большой мощности,сказал Магди журналистам.
По его словам, в одном из селений военные обнаружили арсенал, в котором хранились 30 тяжелых противотанковых ракетных комплексов американского производства.
При разминировании потерь среди личного состава нет. Командующий уверен в профессионализме военнослужащих, поскольку каждый из них «прошел курс подготовки в сирийском филиале Международного противоминного центра ВС РФ». Все инженеры оснащены современными снаряжением и средствами защиты.
Генерал отметил, что «подавляющее большинство извлеченных взрывных устройств – самодельные, максимальная мощность которых достигает 25 килограмм в тротиловом эквиваленте».
В случае подрыва подобных "сюрпризов" тысячи поражающих элементов в состоянии убить людей в радиусе до 200 метров. «В настоящее время все 11 населенных пунктов подготовлены к возвращению жителей», – добавил Магди.
Житель села Гмам 50-летний Ихъя Дурмуш:
Боевики "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) хозяйничали в селе почти четыре года, в моем доме не осталось ни одной целой стены – все пробиты ракетами и крупнокалиберными пулями". Жители Гмама покинули свои дома с приходом боевиков, но после саперной зачистки уже десятки соседей пакуют вещи для скорого переезда в родные места.
Сам Ихъя Дурмуш уже приступил к расчистке и восстановлению своего дома.
Использованы фотографии: https://www.tvc.ru
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