14:07 17 июля

Сирийские саперы в горной Латакии разминировали 11 сёл

С начала месяца инженерные расчеты Латакийского гарнизона ВС Сирии провели расчистку от взрывоопасных предметов 11 горных сёл, обезврежено несколько сотен взрывных устройств, передает РИА Новости сообщение командующего инженерной службой Рафи Магди.

Сирийские саперы в горной Латакии разминировали 11 сёл


С начала нынешнего месяца мы освободили от взрывоопасных предметов 11 сел в горной Латакии, саперными расчетами после отступления боевиков обезврежены более 800 взрывных устройств большой мощности,
сказал Магди журналистам.


По его словам, в одном из селений военные обнаружили арсенал, в котором хранились 30 тяжелых противотанковых ракетных комплексов американского производства.

При разминировании потерь среди личного состава нет. Командующий уверен в профессионализме военнослужащих, поскольку каждый из них «прошел курс подготовки в сирийском филиале Международного противоминного центра ВС РФ». Все инженеры оснащены современными снаряжением и средствами защиты.

Генерал отметил, что «подавляющее большинство извлеченных взрывных устройств – самодельные, максимальная мощность которых достигает 25 килограмм в тротиловом эквиваленте».

В случае подрыва подобных "сюрпризов" тысячи поражающих элементов в состоянии убить людей в радиусе до 200 метров. «В настоящее время все 11 населенных пунктов подготовлены к возвращению жителей», – добавил Магди.

Житель села Гмам 50-летний Ихъя Дурмуш:

Боевики "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) хозяйничали в селе почти четыре года, в моем доме не осталось ни одной целой стены – все пробиты ракетами и крупнокалиберными пулями". Жители Гмама покинули свои дома с приходом боевиков, но после саперной зачистки уже десятки соседей пакуют вещи для скорого переезда в родные места.


Сам Ихъя Дурмуш уже приступил к расчистке и восстановлению своего дома.

Использованы фотографии: https://www.tvc.ru
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 11:39
    Постарались наши специалисты,подготовили бойцов,молодцы.Результат виден-это вам не оружием с самолетов разбрасываться.
    Teberii
    1. МПК105 Сегодня, 11:53
      Дык и медведя можно на лисипеде научить кататься...Меня вот,сугубо мирного человека ,оружия в принципе не признающего(ВЕРА такая),сделали,помимо воли моей лучшим пушкарём в БрОВР...А кто меня спросил-хочу ли я этого???Но,как Родитель в письме отписал-"стало быть крест твой...Неси..."
      МПК105
  2. Андрей К Сегодня, 11:53
    ...поскольку каждый из них «прошел курс подготовки в сирийском филиале Международного противоминного центра ВС РФ»...

    Наглядная разница между "воспитанниками" ВС РФ и "воинов света" из США...
    Наши разминированием своей земли занимаются, а матрасные "борцы за демократию" эти самые ВУ устанавливают...
    Андрей К
Картина дня