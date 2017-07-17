Сирийские саперы в горной Латакии разминировали 11 сёл

С начала нынешнего месяца мы освободили от взрывоопасных предметов 11 сел в горной Латакии, саперными расчетами после отступления боевиков обезврежены более 800 взрывных устройств большой мощности,

Боевики "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) хозяйничали в селе почти четыре года, в моем доме не осталось ни одной целой стены – все пробиты ракетами и крупнокалиберными пулями". Жители Гмама покинули свои дома с приходом боевиков, но после саперной зачистки уже десятки соседей пакуют вещи для скорого переезда в родные места.