Заводчане Харькова потребовали от властей восстановления торгово-экономических отношений с Россией

Мы обращаемся к Верховной Раде и Президенту Украины с требованием восстановить торгово-экономическое взаимодействие между Украиной и Россией, а также другими странами СНГ. Это позволит нашему предприятию существенно увеличить количество производимой продукции, что положительно отразится на бюджете нашего города, а также зарплатах работников предприятия.

Информационный портал Ukraina.ru сообщает о забастовке, которую организовали сотрудники одного их заводов Харькова. Речь идёт о заводе железобетонных конструкций «ЗЖБК-15». Около 500 человек организовали акцию протеста прямо в цехах завода, требуя от властей восстановить торгово-экономические связи с Российской Федерацией. Вызвана акция заводчан тем, что завод перестал отгружать продукцию для российского рынка, и это поставило предприятие на грань выживания.Коллектив завода выступил с заявлением:Украинские радикалы тут же отреагировали на забастовку харьковских заводчан, объявив, что она организована «прокремлёвскими силами, которые пытаются расшатать Украину». Тот факт, что Украина шатается уже не первый год, теряя опору в виде рынка стран СНГ и, конкретно, России, никого из радикалов не волнует.Само же требование сотрудников «ЗЖБК-15» о возвращении рынка России выглядит весьма наивным. Ведь пришедшие к власти на волне госпереворота силы и ставили своей целью разорвать с Россией все контакты.