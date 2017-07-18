Заводчане Харькова потребовали от властей восстановления торгово-экономических отношений с Россией
Информационный портал Ukraina.ru сообщает о забастовке, которую организовали сотрудники одного их заводов Харькова. Речь идёт о заводе железобетонных конструкций «ЗЖБК-15». Около 500 человек организовали акцию протеста прямо в цехах завода, требуя от властей восстановить торгово-экономические связи с Российской Федерацией. Вызвана акция заводчан тем, что завод перестал отгружать продукцию для российского рынка, и это поставило предприятие на грань выживания.
Коллектив завода выступил с заявлением:
Украинские радикалы тут же отреагировали на забастовку харьковских заводчан, объявив, что она организована «прокремлёвскими силами, которые пытаются расшатать Украину». Тот факт, что Украина шатается уже не первый год, теряя опору в виде рынка стран СНГ и, конкретно, России, никого из радикалов не волнует.
Само же требование сотрудников «ЗЖБК-15» о возвращении рынка России выглядит весьма наивным. Ведь пришедшие к власти на волне госпереворота силы и ставили своей целью разорвать с Россией все контакты.
Коллектив завода выступил с заявлением:
Мы обращаемся к Верховной Раде и Президенту Украины с требованием восстановить торгово-экономическое взаимодействие между Украиной и Россией, а также другими странами СНГ. Это позволит нашему предприятию существенно увеличить количество производимой продукции, что положительно отразится на бюджете нашего города, а также зарплатах работников предприятия.
Украинские радикалы тут же отреагировали на забастовку харьковских заводчан, объявив, что она организована «прокремлёвскими силами, которые пытаются расшатать Украину». Тот факт, что Украина шатается уже не первый год, теряя опору в виде рынка стран СНГ и, конкретно, России, никого из радикалов не волнует.
Само же требование сотрудников «ЗЖБК-15» о возвращении рынка России выглядит весьма наивным. Ведь пришедшие к власти на волне госпереворота силы и ставили своей целью разорвать с Россией все контакты.
Использованы фотографии: http://ukraina.ru/news/20170717/1018920319.html
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