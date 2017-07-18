08:39 18 июля

Заводчане Харькова потребовали от властей восстановления торгово-экономических отношений с Россией

Информационный портал Ukraina.ru сообщает о забастовке, которую организовали сотрудники одного их заводов Харькова. Речь идёт о заводе железобетонных конструкций «ЗЖБК-15». Около 500 человек организовали акцию протеста прямо в цехах завода, требуя от властей восстановить торгово-экономические связи с Российской Федерацией. Вызвана акция заводчан тем, что завод перестал отгружать продукцию для российского рынка, и это поставило предприятие на грань выживания.

Коллектив завода выступил с заявлением:
Мы обращаемся к Верховной Раде и Президенту Украины с требованием восстановить торгово-экономическое взаимодействие между Украиной и Россией, а также другими странами СНГ. Это позволит нашему предприятию существенно увеличить количество производимой продукции, что положительно отразится на бюджете нашего города, а также зарплатах работников предприятия.





Украинские радикалы тут же отреагировали на забастовку харьковских заводчан, объявив, что она организована «прокремлёвскими силами, которые пытаются расшатать Украину». Тот факт, что Украина шатается уже не первый год, теряя опору в виде рынка стран СНГ и, конкретно, России, никого из радикалов не волнует.

Само же требование сотрудников «ЗЖБК-15» о возвращении рынка России выглядит весьма наивным. Ведь пришедшие к власти на волне госпереворота силы и ставили своей целью разорвать с Россией все контакты.


Использованы фотографии: http://ukraina.ru/news/20170717/1018920319.html
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Комментарии 21

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:30
    Вставай страна огромная! hi am
    ВЕРЕСК
    1. Татьяна Сегодня, 06:47
      Пустое! Приедут украинские силовики - арестуют организаторов забастовки и всех бастующих оштрафуют за употребление ими русского языка!
      А так молодцы, что выступили со своими требованиями к власть имущим!
      Татьяна
  2. Logall Сегодня, 06:31
    Це огенты кремля? Или люди задолбались?
    На Донбассе всё началось с Славянска. С Харькова начнется?...
    Logall
    1. Подрезчик Сегодня, 06:58
      Глас вопиющего в пустыне...Власти плевать на них хотели!
      Подрезчик
  3. Roma-1977 Сегодня, 06:38
    Фарш невозможно провернуть назад. Восстановление торговли возможно только с ХНР.
    Roma-1977
    1. Чёрный Сегодня, 06:42
      ВВП уже неоднократно высказывался по теме: На Украине порядка не будет до тех пор, пока украинскому народу это не надоест!
      Чёрный
  4. Александр 3 Сегодня, 06:40
    Это робкое начало?Бандерлогов надо на кол,тогда может прислушиваться к гражданам будут.
    Александр 3
  5. Сергей-svs Сегодня, 06:44
    Ну вот, когда жрать становится нечего, то сразу и скакать перестают и вспоминают про братские народы! yes
    Сергей-svs
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:44
    Так они ещё и плакаты "не на мове" развернули? Вообще ватники и колорады... Жечь их без пощады! Не за то на Майдане скакали! laughing
    Горный стрелок
  7. Комментарий был удален.
  8. DEZINTO Сегодня, 06:47
    Жаренный петух пришёл в ту хату что с краю стояла....

    Да только начихать теперь всем с высокой колокольни, страну продали,....удар молоточком уже был и гауляйтер назначен. Вдруг дошло до них ! " За восстановление связей с Россией", )))))) года три назад наверное слали москалей на ножи !? Не ?

    Короче бардак и вакханалия что и следовало ожидать.

    Простых нормальных людей жалко конечно...но как их теперь разобрать там request

    Летите теперь с услугой "наверное трезвый и честный пилот"

    DEZINTO
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:50
    "Поздно пить "Боржоми" когда почки отвалились" (русская поговорка). Думать нужно было еще в 2014 г, а не поддерживать вакханалию с кастрюлями на голове.
    rotmistr60
  10. лысова Сегодня, 06:56
    А ведь подобные и орали "москаляку на гиляку", скача. А теперь, как мантру повторяют - дети голодают и стоят как стадо баранов. В ДНР и ЛНР хоть и есть проблемы, но предприятия работают.
    лысова
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:58
    Заводчане Харькова потребовали от властей восстановления торгово-экономических отношений с Россией
    Поздно харьковчане.Ваш удел пока ещё разрешено на работу теперь к нам ездить.Хотя мы и против этого( или ПМЖ или в гости или никак).Никаких экономических харьковских чудес больше не будет.И всем привет ремонтировавших и производящих военную технику для АТО am
    Наблюдатель2014
  12. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:58
    Вообще любые предложения по восстановлению украинской экономики, нормализации жизни в стране, прекращение военных действий - шатание ситуации и кремлевская пропаганда! ТакЪ победятЪ!
    Ушлый_башкорт
  13. Korsar4 Сегодня, 07:15
    Все так. Все закономерно. Один вопрос - а сколько у нас сейчас предприятий и учреждений с подобными проблемами.
    Korsar4
  14. AID.S Сегодня, 07:23
    Ну да, завод ЖБИ- это конечно индикаторищще......А что не велосипедный?
    AID.S
  15. 3vs Сегодня, 07:31
    Здесь только референдум по каждой области о возвращении в состав России поможет!
    Нынешняя тамошняя "власть" заслуживает только быть украшением телеграфных столбов...
    3vs
  16. Altona Сегодня, 07:49
    Само же требование сотрудников «ЗЖБК-15» о возвращении рынка России выглядит весьма наивным. Ведь пришедшие к власти на волне госпереворота силы и ставили своей целью разорвать с Россией все контакты.
    ---------------------------------
    Не наивным, а запоздалым.Не надо было Харькову в стороне оставаться, надо было активнее отпихиваться от Украины как Луганск и Донецк. Ведь был же запал в Харькове неплохой.
    Altona
  17. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:03
    Никакой торговли с бандерами ! Кто собирает танки для АТО на заводе имени Малышева ? Харьковчане ! Откуда родом Билецкий ? Снова из Харькова. Я бы никогда не стал спонсировать территорию, где 50% населения поддерживают АТО и клепают бронетехнику для борьбы со своими братьями из Донбасса. Россия должна делать всю продукцию сама, а из страны 404 необходимо "пылесосить" умные головы и "прямые" руки. Когда останется одно рагулье, то проблема с "незалежниками" окончательно разрешится.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  18. pvv113 Сегодня, 08:11
    положительно отразится на бюджете нашего города, а также зарплатах работников предприятия

    Парашенке по барабану ваша зарплата. Здесь нет его интересов hi
    pvv113
  19. Zadayvoprosy Сегодня, 08:20
    Несанкционированные митинги устроили? Хотят как на украине что-ли?
    Zadayvoprosy
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