08:40 18 июля

И.о.главы Минздрава Украины потребовала от "русских" признать вину за сбитый "Боинг"

Исполняющая обязанности украинского министра здравоохранения Ирина Супрун объявила о том, что «русские должны взять на себя ответственность за сбитый малайзийский авиалайнер». По словам Супрун, свои усилия должны приложить Соединённые Штаты с той целью, чтобы «Россия предоставила возможность допросить причастных к нанесению удара по «Боингу» и возможность доступа в район крушения.

Так причастные и заседают в Соединённых Штатах и Киеве...

Короткая справка:
Ульяна Супрун имеет украино-американские корни. Исполнять обязанности главы Минздрава Украины она стала спустя некоторое время после того, как оказалась на Украине в тот момент, когда страну потрясал кровавый майдан.


И.о.главы Минздрава Украины потребовала от "русских" признать вину за сбитый "Боинг"


Примечательно, что интервью у г-жи Супрун решили взять главные мировые фейкомёты – представители американского телеканала CNN. При этом если руководствоваться логикой, то непонятно, по каким причинам крушение малайзийского «Боинга» решил прокомментировать украинский чиновник, который никакого отношения не имеет к расследованию причин крушения. Хотя в случае с CNN всё становится на свои места. Задача этого телеканала и состоит в том, чтобы создавать фейки после интервью с лицами, которые вообще не в теме, затем объявлять их экспертами и на них же в своих последующих материалах ссылаться.

Из заявления Супрун:
Я думаю, что США должны послать чёткий сигнал и настоять на том, чтобы Россия предоставила возможность встретиться с теми людьми, которых надо опросить в рамках расследования, а также дать понять, что Россия несёт ответственность за произошедшее. Комплекс «Бук», который находился на территории, контролируемой пророссийскими силами, пересекал российскую границу. Есть фотографии того, как он пересекает границу, и как установка, на которой была ракета, вернулась в Россию. Русские должны признать свою вину и хоть немного успокоить семьи и показать, что кто-то понёс наказание за то, что произошло.


Махровая русофобия. Так этнические русские, г-жа Супрун, есть и в вооружённых силах Украины.

А где же расшифровка данных с бортовых самописцев, где днепропетровские диспетчеры, которые повели самолёт над эпицентром боёв, где данные с американских спутников-шпионов? На эти вопросы г-жа Супрун ответить не желает?..

Использованы фотографии: 1news.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. Logall Сегодня, 07:04
    Глава Минздрава Украины? У них, что из-за Боинга здоровье портится? Головные боли?
    Отрадно!!!
    Logall
    1. Балу Сегодня, 07:38
      Предлагаю У.Супрун покаяться в соучастии незаконной торговлей органов для трансплантологии.
      И ваще, где деньги Ульяна?
      Бандерия под внешним управлением, да при таком некомпетентном руководителе МЗ медленно, но уверенно вымирает.
      Балу
  2. DEZINTO Сегодня, 07:05
    А! это та мутая тётя которая немерянно денег заработала на майдане....)) продолжает работать во всю...) ну конечно что ей ещё сказать, чуть-чуть подождала что-бы не хором со Шкаряком сказать одно и тоже.

    Прикольная тёлка - сказала - "смотрите я пришла на засидание в одежде"!

    Ннну ок, спасибо. recourse
    DEZINTO
    1. Подрезчик Сегодня, 07:11
      Старая корова-русофобка, не имеющая даже представления, о чем говорит. Лучше озвучь смертность среди детей, от отсутствия необходимых прививок!!!
      Подрезчик
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:08
    Я думаю, что США должны послать чёткий сигнал
    Я, думаю что России пора уже давно киевской банде послать чёткий сигнал ,в виде разрыва дип отношений.И создание трибунала по Украине. Признать ЛДНР правоприемниками Украины.
    Наблюдатель2014
  4. WarLock_r Сегодня, 07:09
    "Русские должны признать свою вину..."
    С какого баня загорелась? Почему старший брат должен нести ответственность за косяки младшего? Да еще и такого младшего, который всеми конечностями от старшего отбрыкивается?
    WarLock_r
    1. Logall Сегодня, 07:14
      Цитата: WarLock_r
      "Русские должны признать свою вину..."
      С какого баня загорелась? Почему старший брат должен нести ответственность за косяки младшего? Да еще и такого младшего, который всеми конечностями от старшего отбрыкивается?

      Киев старший брат! Даже​ мать, "Мать городов русских''.
      ''Пьющая мать– горе в семье!''
      Logall
  5. Сергей-svs Сегодня, 07:12
    Вот "нахрена" спрашивается на ВО печатать такую муть о требованиях какой то никому не известной умалишенной?! request Для этого существует CNN и прочие пин-толерантные ресурсы! yes
    Сергей-svs
  6. Бригадир Сегодня, 07:13
    Ну почему и.д.и.о.т.ы никогда не хотят лечиться?
    Бригадир
    1. kepmor Сегодня, 07:19
      идиотизм не лечится...это клиника....
      kepmor
    2. Владимирец Сегодня, 07:25
      Цитата: Бригадир
      Ну почему и.д.и.о.т.ы никогда не хотят лечиться?

      Потому что они захватили больницу и теперь лечат врачей. yes
      Владимирец
      1. Балу Сегодня, 07:41
        Цитата: Бригадир
        Ну почему и.д.и.о.т.ы никогда не хотят лечиться?
        Цитата: Владимирец
        Потому что они захватили больницу и теперь лечат врачей.

        Более того, еще и костерок разожгли под нашим забором, грозятся лечить Крым и Кубань. belay
        Что делать, что делать...? crying Пойду накапаю по 50. lol
        Балу
  7. Нонна Сегодня, 07:14
    Россия никому, ничего не должна. Тем более старой уродливой канадской бандеровке.
    Нонна
  8. AID.S Сегодня, 07:17
    Ульяна Саруман...
    AID.S
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    Ирина Супрун объявила о том, что «русские должны взять на себя ответственность за сбитый малайзийский авиалайнер»

    Может сподручнее заняться украинским здравохранением, а не лезть в политику, причем грязную. И с чего это Россия будет брать на себя украинские грехи? Совсем рамсы попутали.
    rotmistr60
  10. inkass_98 Сегодня, 07:18
    А я с крокодилом согласен: давно пора провести тщательное расследование на территории, прямо имеющей отношение к катастрофе, и привлечь лиц, напрямую причастных к ней, т.е. в Киеве, в администрации Порошенко и среди окружающих его лиц, если можно так выразиться.
    inkass_98
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 07:21
    "Ты накрашенная страшная и ненакрашенная"-С утра пораньше смотреть на ходячий зомби?Благо "кондрат" в отключьке,а то-бы хватил.Этой "тёте" пора в одну палату с Маккейном.Хотя-кретин живёт долго. am
    ВЕРЕСК
  12. annodomene Сегодня, 07:22
    И как ее все таки зовут: Ирина или Ульяна? laughing А неважно, бабушка, видимо, здорово головой об палубу долбанулась...
    annodomene
  13. Nemo35 Сегодня, 07:24
    Забавно, что курица, которая вообще не в теме точно знает кто виноват.
    Nemo35
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 07:28
    ...сказывается отсутствие лекарств даже у главного лекаря укрокаклии, т.к. на какого то министра, эта особа не тянет.. laughing никчемная укромерикатосовская баба, которой сидеть бы в подполе и перебирать картофель... bully
    ... не приведи, Господи, приснится такая... ТИХИЙ УЖАС !!!
    a.s.zzz888
  15. злой партизан Сегодня, 07:31
    Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отказалась подписать позитивное заключение комитета на законопроект №6327 о медреформе, вынесенное в среду после двухдневного рассмотрения, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Вслед за єтим она ЛЕГЛА В БОЛЬНИЦУ(!), лечить «обострение хронической болезни».
    Это всё, что надо знать о Супрун и её идеях.
    злой партизан
    1. Балу Сегодня, 07:43
      Это всё, что надо знать о Супрун и её идеях.

      Супрун соучастник ФША в геноциде украинского народа.
      Балу
  16. venik Сегодня, 07:37
    Во, дает, баба!!!
    Эта "супрунша" (она вообще то такая же украинка, как я "Папа Римский") с месяц назад попала в довольно пикантную историю. А началось все с того, что "верховная рада" решила принять законопроект о запрете Православной церкви Московского патриархата.... Что тут началось!!!! Под дверями "рады" и кабмина (а они у нас расположены напротив друг-друга - через улицу), собралось несколько тысяч верующих (и не только верующих)... Депутаты к ним естес-с-сно не вышли, министры - тоже.... Ну и толпа ринулась искать "крайнего"..... Вся пикантность момента состоит в том, что "минздрав" расположен в парке, всего в каких то 50 метрах от "рады". И как раз сия "дива" перед "рабочим местом" зарядкой занималась ("не курит и не пьет - здоровье бережет", зараза!). Ну, а поелику, она все-таки в ранге министра - то к ней и "подступились"...... А эта д....-ра, то ли по причине плохого знания языка,, то ли по причине присущей пин...сам наглости, принялась рассказывать об "успехах и достижениях" украинского здравоохранения "под ее чутким руководством".... Чуть не побили... Успела в здание министерства спрятаться..... Ох, жаль не догнали - быстро бегает, зараза!
    venik
  17. Ken71 Сегодня, 07:41
    А пардон где эти фотографии
    Ken71
  18. colonel Сегодня, 07:46
    Господи, они таких шкрапазюбл специально подбирают? С утра увидишь и жить скучно становиться. Дык оно еще и разговаривает.
    colonel
  19. brasist Сегодня, 08:01
    Ране думал что минздрав отвечает за геморрои и прочие недуги ан нет ещё минзрав Украины и в другие места суёт свой нос. О вида такой (шахини) все микробы совершат суицид...
    brasist
  20. На страже Сегодня, 08:03
    Согласен, думаю так и надо сделать было.
    На страже
  21. Neputin Сегодня, 08:13
    Ульяна Супрун может войти в историю только в одном случае - если вылечит Парубия от шизофрении, а Порошенко от алкоголизма.
    Neputin
  22. pvv113 Сегодня, 08:21
    И.о.главы Минздрава Украины потребовала от "русских" признать вину за сбитый "Боинг"

    404 - чудо, а не страна! Минздрав занимается авиакатастрофами. А кто тогда занимается здравоохранением?
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник

    hi
    pvv113
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