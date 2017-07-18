И.о.главы Минздрава Украины потребовала от "русских" признать вину за сбитый "Боинг"

Я думаю, что США должны послать чёткий сигнал и настоять на том, чтобы Россия предоставила возможность встретиться с теми людьми, которых надо опросить в рамках расследования, а также дать понять, что Россия несёт ответственность за произошедшее. Комплекс «Бук», который находился на территории, контролируемой пророссийскими силами, пересекал российскую границу. Есть фотографии того, как он пересекает границу, и как установка, на которой была ракета, вернулась в Россию. Русские должны признать свою вину и хоть немного успокоить семьи и показать, что кто-то понёс наказание за то, что произошло.

Исполняющая обязанности украинского министра здравоохранения Ирина Супрун объявила о том, что «русские должны взять на себя ответственность за сбитый малайзийский авиалайнер». По словам Супрун, свои усилия должны приложить Соединённые Штаты с той целью, чтобы «Россия предоставила возможность допросить причастных к нанесению удара по «Боингу» и возможность доступа в район крушения.Так причастные и заседают в Соединённых Штатах и Киеве...Короткая справка:Ульяна Супрун имеет украино-американские корни. Исполнять обязанности главы Минздрава Украины она стала спустя некоторое время после того, как оказалась на Украине в тот момент, когда страну потрясал кровавый майдан.Примечательно, что интервью у г-жи Супрун решили взять главные мировые фейкомёты – представители американского телеканала CNN. При этом если руководствоваться логикой, то непонятно, по каким причинам крушение малайзийского «Боинга» решил прокомментировать украинский чиновник, который никакого отношения не имеет к расследованию причин крушения. Хотя в случае с CNN всё становится на свои места. Задача этого телеканала и состоит в том, чтобы создавать фейки после интервью с лицами, которые вообще не в теме, затем объявлять их экспертами и на них же в своих последующих материалах ссылаться.Из заявления Супрун:Махровая русофобия. Так этнические русские, г-жа Супрун, есть и в вооружённых силах Украины.А где же расшифровка данных с бортовых самописцев, где днепропетровские диспетчеры, которые повели самолёт над эпицентром боёв, где данные с американских спутников-шпионов? На эти вопросы г-жа Супрун ответить не желает?..