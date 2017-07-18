08:39 18 июля

СМИ США: Пока Вашингтон придерживается запретов, союзники покупают дроны в Китае

В американской прессе раскритиковали политику властей по поводу запрета на реализацию за рубеж беспилотных летательных аппаратов нескольких моделей. Речь в первую очередь идёт об ударных и разведывательных дронах большой дальности применения. Так, в издании The Wall Street Journal заявлено, что нежелание США продавать свои дроны за рубеж приводит к тому, что американские союзники обращают своё внимание на другие рынки – в частности, на рынок Китая.

В качестве примеров приводятся такие страны как Саудовская Аравия и Иордания. Эр-Рияд и Амман уже заключили контракт с китайскими производителями и получили несколько единиц БПЛА. Утверждается, что беспилотники китайского производства замечены на Ближнем Востоке при изучении спутниковых снимков военных баз в ОАЭ и Египте. Главным образом, это китайские копии американских дронов Predator и Reaper.

СМИ США: Пока Вашингтон придерживается запретов, союзники покупают дроны в Китае



WSJ:
Саудовская Аравия применяет китайские дроны для нанесения ударов по боевикам в Йемене.


Известно, что WSJ выражает интересы бизнес-кругов США, а потому можно предположить, что в ближайшее время в Конгрессе США будет поднят вопрос о возможном снятии запрета на продажу ударных и разведывательных беспилотников большой дальности применения для зарубежных стран. На экспорт США могут начать поставки версий своих дронов с меньшим функциональным набором, нежели те, которые эксплуатируют сами.

Использованы фотографии: Deagel.com
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Комментарии 4

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  1. Altona Сегодня, 07:46
    Да пусть запрещают всё на свете. Не работает уже американская запрещалка. Сами строили глобальный мир и теперь их же мир на запрещалки просто бьёт их другим концом.
    Altona
  2. На страже Сегодня, 08:12
    Китайцы высасывают все ресурсы из Земли до последней капли. И остаётся бесплодная земля, без кислорода.
    На страже
    1. Felix99 Сегодня, 08:38
      Странно, но именно так говорили о западной цивилизации.
      Felix99
  3. NUR Сегодня, 08:28
    Китай торгует по правилам ВТО санкции не вводит, маде ин чайна везде.
    NUR
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