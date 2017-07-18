СМИ США: Пока Вашингтон придерживается запретов, союзники покупают дроны в Китае
В американской прессе раскритиковали политику властей по поводу запрета на реализацию за рубеж беспилотных летательных аппаратов нескольких моделей. Речь в первую очередь идёт об ударных и разведывательных дронах большой дальности применения. Так, в издании The Wall Street Journal заявлено, что нежелание США продавать свои дроны за рубеж приводит к тому, что американские союзники обращают своё внимание на другие рынки – в частности, на рынок Китая.
В качестве примеров приводятся такие страны как Саудовская Аравия и Иордания. Эр-Рияд и Амман уже заключили контракт с китайскими производителями и получили несколько единиц БПЛА. Утверждается, что беспилотники китайского производства замечены на Ближнем Востоке при изучении спутниковых снимков военных баз в ОАЭ и Египте. Главным образом, это китайские копии американских дронов Predator и Reaper.
WSJ:
Известно, что WSJ выражает интересы бизнес-кругов США, а потому можно предположить, что в ближайшее время в Конгрессе США будет поднят вопрос о возможном снятии запрета на продажу ударных и разведывательных беспилотников большой дальности применения для зарубежных стран. На экспорт США могут начать поставки версий своих дронов с меньшим функциональным набором, нежели те, которые эксплуатируют сами.
В качестве примеров приводятся такие страны как Саудовская Аравия и Иордания. Эр-Рияд и Амман уже заключили контракт с китайскими производителями и получили несколько единиц БПЛА. Утверждается, что беспилотники китайского производства замечены на Ближнем Востоке при изучении спутниковых снимков военных баз в ОАЭ и Египте. Главным образом, это китайские копии американских дронов Predator и Reaper.
WSJ:
Саудовская Аравия применяет китайские дроны для нанесения ударов по боевикам в Йемене.
Известно, что WSJ выражает интересы бизнес-кругов США, а потому можно предположить, что в ближайшее время в Конгрессе США будет поднят вопрос о возможном снятии запрета на продажу ударных и разведывательных беспилотников большой дальности применения для зарубежных стран. На экспорт США могут начать поставки версий своих дронов с меньшим функциональным набором, нежели те, которые эксплуатируют сами.
Использованы фотографии: Deagel.com
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