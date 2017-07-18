МИД Ирана: ракеты стране нужны исключительно для самозащиты
Иран не собирается ни на кого нападать, ракеты ему нужны только для самозащиты, передает РИА Новости заявление главы иранской дипломатии Джавада Зарифа.
Глава МИД также отметил, что Иран не создает ракет, способных нести ядерные боеголовки.
В июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения, касающегося урегулировании многолетней проблемы иранского атома. В результате длительных переговоров был принят план, выполнение которого полностью снимает ранее введенные против Тегерана санкции.
При этом Вашингтон до сих пор сохраняет антииранские санкции по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что республика спонсирует террористические группировки.
Мы нуждаемся в них (ракетах), чтобы удостовериться в том, что еще один (экс-лидер Ирака, речь идет о войне между Ираком и Ираном) Саддам Хусейн не выйдет из-за угла и не нанесет по нам удар снова,сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.
Глава МИД также отметил, что Иран не создает ракет, способных нести ядерные боеголовки.
В июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения, касающегося урегулировании многолетней проблемы иранского атома. В результате длительных переговоров был принят план, выполнение которого полностью снимает ранее введенные против Тегерана санкции.
При этом Вашингтон до сих пор сохраняет антииранские санкции по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что республика спонсирует террористические группировки.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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