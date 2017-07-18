МИД Ирана: ракеты стране нужны исключительно для самозащиты

Мы нуждаемся в них (ракетах), чтобы удостовериться в том, что еще один (экс-лидер Ирака, речь идет о войне между Ираком и Ираном) Саддам Хусейн не выйдет из-за угла и не нанесет по нам удар снова,

Иран не собирается ни на кого нападать, ракеты ему нужны только для самозащиты, передает РИА Новости заявление главы иранской дипломатии Джавада Зарифа.сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.Глава МИД также отметил, что Иран не создает ракет, способных нести ядерные боеголовки.В июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения, касающегося урегулировании многолетней проблемы иранского атома. В результате длительных переговоров был принят план, выполнение которого полностью снимает ранее введенные против Тегерана санкции.При этом Вашингтон до сих пор сохраняет антииранские санкции по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что республика спонсирует террористические группировки.