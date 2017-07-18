12:55 18 июля

МИД Ирана: ракеты стране нужны исключительно для самозащиты

Иран не собирается ни на кого нападать, ракеты ему нужны только для самозащиты, передает РИА Новости заявление главы иранской дипломатии Джавада Зарифа.

МИД Ирана: ракеты стране нужны исключительно для самозащиты


Мы нуждаемся в них (ракетах), чтобы удостовериться в том, что еще один (экс-лидер Ирака, речь идет о войне между Ираком и Ираном) Саддам Хусейн не выйдет из-за угла и не нанесет по нам удар снова,
сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.


Глава МИД также отметил, что Иран не создает ракет, способных нести ядерные боеголовки.

В июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения, касающегося урегулировании многолетней проблемы иранского атома. В результате длительных переговоров был принят план, выполнение которого полностью снимает ранее введенные против Тегерана санкции.

При этом Вашингтон до сих пор сохраняет антииранские санкции по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что республика спонсирует террористические группировки.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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Комментарии 10

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  1. ronnon Сегодня, 09:06
    Саддам Хусейн не выйдет из-за угла и не нанесет по нам удар снова.
    Бедный Садам, всех собак на него вешают,даже после смерти.
    ronnon
  2. soroKING Сегодня, 09:08
    под "Ираком" он имел ввиду сша...
    и пример Ливии... и как американцы кружатся вокруг С. Кореи, а куснуть боятся am
    soroKING
  3. Владимирец Сегодня, 09:10
    "правам человека"

    Универсальная причина санкций на все времена. smile
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:19
      Похоже , в Иране тоже ущемляют права дровосеков . lol
      bouncyhunter
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:14
    Это только полосатоухие считают всех вокруг тупее себя... Игра мускулами в Сирии и у берегов КНДР под звездно - полосатым флагом оказалась блефом. И все, кому надо, это поняли правильно... Не удивлюсь появлению ядерных боеголовок в Иране. Чтобы не говорили, но пулять баллистическими ракетами с весом боевой части 1 тонна или около - не эффективно и безумно расточительно...
    Горный стрелок
  5. Мар.Тира Сегодня, 09:16
    Цитата: soroKING
    под "Ираком" он имел ввиду сша...
    и пример Ливии... и как американцы кружатся вокруг С. Кореи, а куснуть боятся am

    Не согласен с вами.Была Ирано-Иракская война.А вот уши ЦРУ там всё таки торчали.Конечно минимальное количество нового вооружения им можно продать.Но только немного.Потому что араб с автоматом,это как обезьяна с гранатой.Обязательно использует её не по назначению,или для завоевания соседней территории.
    Мар.Тира
    1. soroKING Сегодня, 09:21
      я имел ввиду то, как сша поимели Ирак потом Ливию...
      а не те времена
      soroKING
      1. Мар.Тира Сегодня, 09:25
        Понял вас!Но посмотрите,как робко он старается оправдать закупку вооружений,угрозами покойника.А ведь мог бы и открыто сказать Турция,Израиль,США!
        Мар.Тира
        1. soroKING Сегодня, 09:30
          дипломатия блин, пока не овладели американским хамским языком hi
          soroKING
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:33
    ракеты стране нужны исключительно для самозащиты

    Ирану действительно есть от кого защищаться, но явно не от сегодняшнего Ирака (Сша в Ираке отдельная тема). Дипломаты они и в Иране дипломаты.
    rotmistr60
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