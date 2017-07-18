12:55 18 июля

Гуманитарная катастрофа в Мосуле

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », координатор гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранде сообщила о том, что последствия военной операции в Мосуле оказались страшнее самых негативных прогнозов.

С её слов, при самом худшем варианте ожидалось, что «будут затронуты миллион человек, из которых 750 тыс. покинут дома». В действительности из города выехали 940 тыс. чел. Тем не менее, она считает, что иракские войска сумели тщательно подготовить и осуществить операцию, сведя к минимуму жертвы среди мирного населения.




Утверждается, что в настоящее время насчитывается свыше 700 тыс. вынужденных переселенцев, из них 320 тыс. находятся в лагерях для беженцев, 390 тыс. – в гостях у своих близких, в мечетях или госучреждениях. Содержание беженцев в течение трех месяцев обойдется в 180 млн. долл, в течение полугода - 300 млн., в течение девяти месяцев - 450 млн.

Как указывается, если восточная часть города постепенно восстанавливает нормальную жизнь, то в западной наблюдается печальное положение дел. Из 54 жилых кварталов 15 - «практически сравняли с землей», 23 разрушены наполовину, незначительно пострадали 16 районов. На их восстановление потребуется 900 млн. долл.

Гуманитарная катастрофа в Мосуле


Ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация в Ираке может ухудшится в Таль-Афаре, Хавидже и на востоке провинции Анбар, где ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) продолжает удерживать свои позиции. При переносе в обозначенные районы боевых действий численность беженцев может увеличится на 100 тыс. человек.

При этом, со слов Л. Гранде, ООН не располагает средствами на помощь беженцам в Ираке. В начале года организация попросила у доноров 985 млн. долл., было выделено лишь 450 млн.


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Комментарии 10

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  1. soroKING Сегодня, 10:14
    вот они западные писмейкеры am
    soroKING
    1. Самаритянин Сегодня, 10:17
      Цитата: soroKING
      Гуманитарная катастрофа в Мосуле

      Так этой гуманитарной катастрофе скоро полгода... Американцам плевать на население!
      Самаритянин
      1. cniza Сегодня, 10:23
        Зато деньги осваивают по полной.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 10:41
          Зато деньги осваивают по полной.
          а для чего тогда воевать? recourse
          pjastolov
    2. To be or not to be Сегодня, 10:22
      ...тут были жизненные интересы США ..
      Вашингтон — Мосул - 9 751 км
      To be or not to be
      1. pjastolov Сегодня, 10:43
        тут были жизненные
        вот именно - были, и жили hi
        pjastolov
  2. pjastolov Сегодня, 10:16
    При переносе в обозначенные районы боевых действий численность
    погибших увеличится hi
    pjastolov
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 10:28
    Ну а, собственно, чему удивляться? Коалиция старалась как могла. Нужно же денег на войну потратить для оживления экономики и денег на восстановление разрушенного, так же для восстановления экономики. Куда ни глянь - сплошной экономический позитив!
    Обычные люди страдают, конечно же, но кто сказал, что "небожителей" из-за лужи это когда-то волновало?
    К людям они давно относятся как к стаду или как к юнитам в компьютерной игрушке. Кому жаль каких-то юнитов? Вырастут новые.
    Я не кровожаден, но иногда жалею, что не было полноценной войны на территории штатов. Может быть хоть какое-то представление имели бы о том, что творят.
    КОТ БАЮН
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    Для западной пропаганды и СМИ Мосул не Алепо поэтому интереса не представляет. Россию с ее "ковровыми" бомбардировками даже за уши не подтянешь к этому безпределу, поэтому спасайтесь как можете, а наше (коалиции) дело вовремя отбомбиться.
    rotmistr60
  5. Deadушка Сегодня, 12:36
    С её слов, при самом худшем варианте ожидалось, что «будут затронуты миллион человек, из которых 750 тыс. покинут дома». В действительности из города выехали 940 тыс. чел.

    Утверждается, что в настоящее время насчитывается свыше 700 тыс. вынужденных переселенцев, из них 320 тыс. находятся в лагерях для беженцев, 390 тыс. – в гостях у своих близких, в мечетях или госучреждениях.

    Хорошая арифметика. Плюс - минус пара сотен тысяч.... мелочи.
    "Урок математики в грузинской школе. Учитель:
    - Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
    - Девять!
    - Садысь, два! Иванов!
    - Девять...
    - Садысь, два! Гоги!
    - Сэм, учытель!
    - Да, гдэ-то так - сэм-восэм... "
    Deadушка
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