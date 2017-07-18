Гуманитарная катастрофа в Мосуле
Согласно информации интернет-издания « Взгляд », координатор гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранде сообщила о том, что последствия военной операции в Мосуле оказались страшнее самых негативных прогнозов.
С её слов, при самом худшем варианте ожидалось, что «будут затронуты миллион человек, из которых 750 тыс. покинут дома». В действительности из города выехали 940 тыс. чел. Тем не менее, она считает, что иракские войска сумели тщательно подготовить и осуществить операцию, сведя к минимуму жертвы среди мирного населения.
Утверждается, что в настоящее время насчитывается свыше 700 тыс. вынужденных переселенцев, из них 320 тыс. находятся в лагерях для беженцев, 390 тыс. – в гостях у своих близких, в мечетях или госучреждениях. Содержание беженцев в течение трех месяцев обойдется в 180 млн. долл, в течение полугода - 300 млн., в течение девяти месяцев - 450 млн.
Как указывается, если восточная часть города постепенно восстанавливает нормальную жизнь, то в западной наблюдается печальное положение дел. Из 54 жилых кварталов 15 - «практически сравняли с землей», 23 разрушены наполовину, незначительно пострадали 16 районов. На их восстановление потребуется 900 млн. долл.
Ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация в Ираке может ухудшится в Таль-Афаре, Хавидже и на востоке провинции Анбар, где ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) продолжает удерживать свои позиции. При переносе в обозначенные районы боевых действий численность беженцев может увеличится на 100 тыс. человек.
При этом, со слов Л. Гранде, ООН не располагает средствами на помощь беженцам в Ираке. В начале года организация попросила у доноров 985 млн. долл., было выделено лишь 450 млн.
С её слов, при самом худшем варианте ожидалось, что «будут затронуты миллион человек, из которых 750 тыс. покинут дома». В действительности из города выехали 940 тыс. чел. Тем не менее, она считает, что иракские войска сумели тщательно подготовить и осуществить операцию, сведя к минимуму жертвы среди мирного населения.
Утверждается, что в настоящее время насчитывается свыше 700 тыс. вынужденных переселенцев, из них 320 тыс. находятся в лагерях для беженцев, 390 тыс. – в гостях у своих близких, в мечетях или госучреждениях. Содержание беженцев в течение трех месяцев обойдется в 180 млн. долл, в течение полугода - 300 млн., в течение девяти месяцев - 450 млн.
Как указывается, если восточная часть города постепенно восстанавливает нормальную жизнь, то в западной наблюдается печальное положение дел. Из 54 жилых кварталов 15 - «практически сравняли с землей», 23 разрушены наполовину, незначительно пострадали 16 районов. На их восстановление потребуется 900 млн. долл.
Ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация в Ираке может ухудшится в Таль-Афаре, Хавидже и на востоке провинции Анбар, где ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) продолжает удерживать свои позиции. При переносе в обозначенные районы боевых действий численность беженцев может увеличится на 100 тыс. человек.
При этом, со слов Л. Гранде, ООН не располагает средствами на помощь беженцам в Ираке. В начале года организация попросила у доноров 985 млн. долл., было выделено лишь 450 млн.
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