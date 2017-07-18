«Вертолеты России» способны производить до 30 «Аллигаторов» в год

Мощности завода могут гибко трансформироваться от 20 до 30 вертолетов Ка-52 в год и для российских ВКС, и для поставок на экспорт,

В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты согласно контракту должны будем поставить в конце лета текущего года,