«Вертолеты России» способны производить до 30 «Аллигаторов» в год
Холдинг «Вертолеты России» («ВР») может производить 20-30 ударных «Аллигаторов» в год, как для нужд Минобороны РФ, так и в интересах инозаказчиков, передает Интерфакс-АВН сообщение главы компании Андрея Богинского.
Ранее он сообщил, что первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» планируется поставить за рубеж к началу осени.
На предприятии собрана первая партия экспортных версий Ка-52, которые успешно проходят плановые испытания.
В пресс-службе «ВР» тогда отметили, что в ходе посещения был показан обновленный цех окончательной сборки, производственная мощность которого после реконструкции увеличилась в два раза.
«Это позволило организовать два потока сборки: работу в рамках выполнения гособоронзаказа и работу над экспортными вариантами вертолетов Ка-52 "Аллигатор», – сообщил сотрудник пресс-службы.
Мощности завода могут гибко трансформироваться от 20 до 30 вертолетов Ка-52 в год и для российских ВКС, и для поставок на экспорт,сказал Богинский агентству.
Ранее он сообщил, что первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» планируется поставить за рубеж к началу осени.
В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты согласно контракту должны будем поставить в конце лета текущего года,сказал гендиректор в ходе посещения Арсеньевской авиационная компания «Прогресс» в Приморском крае.
На предприятии собрана первая партия экспортных версий Ка-52, которые успешно проходят плановые испытания.
В пресс-службе «ВР» тогда отметили, что в ходе посещения был показан обновленный цех окончательной сборки, производственная мощность которого после реконструкции увеличилась в два раза.
«Это позволило организовать два потока сборки: работу в рамках выполнения гособоронзаказа и работу над экспортными вариантами вертолетов Ка-52 "Аллигатор», – сообщил сотрудник пресс-службы.
Использованы фотографии: http://tankasan.livejournal.com
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