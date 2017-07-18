12:55 18 июля

«Вертолеты России» способны производить до 30 «Аллигаторов» в год

Холдинг «Вертолеты России» («ВР») может производить 20-30 ударных «Аллигаторов» в год, как для нужд Минобороны РФ, так и в интересах инозаказчиков, передает Интерфакс-АВН сообщение главы компании Андрея Богинского.



Мощности завода могут гибко трансформироваться от 20 до 30 вертолетов Ка-52 в год и для российских ВКС, и для поставок на экспорт,
сказал Богинский агентству.


Ранее он сообщил, что первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» планируется поставить за рубеж к началу осени.

В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты согласно контракту должны будем поставить в конце лета текущего года,
сказал гендиректор в ходе посещения Арсеньевской авиационная компания «Прогресс» в Приморском крае.

На предприятии собрана первая партия экспортных версий Ка-52, которые успешно проходят плановые испытания.

В пресс-службе «ВР» тогда отметили, что в ходе посещения был показан обновленный цех окончательной сборки, производственная мощность которого после реконструкции увеличилась в два раза.

«Это позволило организовать два потока сборки: работу в рамках выполнения гособоронзаказа и работу над экспортными вариантами вертолетов Ка-52 "Аллигатор», – сообщил сотрудник пресс-службы.

Использованы фотографии: http://tankasan.livejournal.com
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Комментарии 16

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 11:43
    ....а если кому-то дать пинка, то все 50.
    Соломон Кейн
    1. soroKING Сегодня, 11:48
      быстрее только кошки ... или клорики? wassat
      soroKING
      1. 210окв Сегодня, 12:36
        СССР производил в среднем ударных вертолетов всех модификаций примерно 100 в год.Вот и считаем.Хотя и 30 я считаю это уже что то..Ведь есть и МИ 28. И другие вертолеты..
        Цитата: soroKING
        быстрее только кошки ... или клорики? wassat
        210окв
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:49
      А если к пинку леща добавить , то и все 100 . wink Только вот вопрос : а зачем ? Как я понимаю , такие темпы устраивают как производителя , так и заказчиков (и внутреннего , и внешних) .
      bouncyhunter
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:52
        Да не в этом дело. Сказали 30, сделают 15. В тонусе надо держать, в тонусе.
        Соломон Кейн
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:58
          Цитата: Соломон Кейн
          Сказали 30, сделают 15.

          Вот если так произойдёт , тогда и надо пускать в ход и пендели , и лещи , и лосей . yes
          bouncyhunter
          1. Соломон Кейн Сегодня, 12:03
            Сегодня МАКС в Жуковском открылся....Блин, а я не попадаю....
            Соломон Кейн
  2. RASKAT Сегодня, 11:46
    Я уверен могли бы и больше, вертолетных заводов в стране достаточно. Но зачем Армию почти насытили, экспорт пока как то не очень хорошо движется. Хотя так же многое зависит и от двигателистов, заводы в Питере пока не вышли на полную мощность, к 19 году только выйдут.
    RASKAT
    1. 210окв Сегодня, 12:38
      Насытили?Я часто вижу в небе вертолеты..И это МИ 24,Робинсоны,МИ 8.Хотя это может быть и модернизированные машины..О "Робинсонах" отдельная сексуальная драма...
      Цитата: RASKAT
      Я уверен могли бы и больше, вертолетных заводов в стране достаточно. Но зачем Армию почти насытили, экспорт пока как то не очень хорошо движется. Хотя так же многое зависит и от двигателистов, заводы в Питере пока не вышли на полную мощность, к 19 году только выйдут.
      210окв
  3. ИванИванов Сегодня, 11:50
    хмм имхо в военное время вертолетов в день можно потерять больше
    ИванИванов
  4. kentyara Сегодня, 11:52
    А России нужны не меньше 1000 вертолетов.
    за 30 лет не построят - половину ведь продадут за рубеж.
    kentyara
    1. Владимирец Сегодня, 11:54
      Цитата: kentyara
      А России нужны не меньше 1000 вертолетов.

      А почему не 900 или 1300?
      Владимирец
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:58
        По одному- на каждые 17000 кв.км. Матушки-России
        Соломон Кейн
    2. cariperpaint Сегодня, 12:31
      зачем???????
      cariperpaint
  5. К-50 Сегодня, 12:08
    "Эх, мала кольчужка!"
    Для нормального перевооружения вертолётных полков нужно выпускать только для России штук 200-300 в год, плюс "инозаказчики". Тогда есть вероятность поменять парк боевых вертолётов в более-менее приемлемые сроки. Пока насытят, там уже пора модернизации подойдёт и не со всякой в полках справятся, много на заводы надо будет направлять.
    К-50
  6. PowerStep Step Сегодня, 12:51
    При участии самого!!!! Сердюкова, интересно, интересно!!!!!
    PowerStep Step
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