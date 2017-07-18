12:56 18 июля

Трамп угрожает Венесуэле экономическими санкциями

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », Дональд Трамп в своем заявлении возразил против решения президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать учредительное собрание, рассчитывая также в данном вопросе на поддержку Евросоюза.

Со слов главы Белого дома, в случае созыва указанного форума, запланированного на 30 июля, Вашингтон ответит «решительными и быстрыми экономическими действиями».

Трамп угрожает Венесуэле экономическими санкциями



При этом он, по всей видимости, считает легитимным проведенный оппозицией «народный референдум», полагая, что жители Венесуэлы на нем проголосовали «за демократию, свободу и верховенство закона».

Тем не менее, их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором.

- заявил Д. Трамп.

В ответ на призыв главы дипломатии ЕС Федерики Могерини приостановить подготовку к созыву учредительного собрания, Мадуро заявил, что Венесуэлу «не волнует, что говорит Европа». По его мнению, данный форум созывается «ради независимости и суверенитета».

Ранее в ходе прошедшего в стране неофициального «народного референдума», абсолютное большинство проголосовавших высказались против созыва учредительного собрания. В голосовании приняли участие 7,1 млн. чел. Всего в стране проживает, по данным 2015 года, более 31 млн. чел., 19 млн. имеют право голоса.


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Комментарии 33

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  1. винипух Сегодня, 11:46
    Я уверен Россия заступится за Ухо Чавеса.
    винипух
    1. Дуплет Сегодня, 11:47
      Я вот всё жду когда америка против всего мира санкции включит..
      Дуплет
      1. tiredwithall Сегодня, 12:01
        Цитата: Дуплет
        Я вот всё жду когда америка против всего мира санкции включит..

        Санкций такого масштаба пока не будет. Шавок много, шавки слушаются с голоса. Например:
        «за демократию, свободу и верховенство закона».

        Если перевести это с американо-собачьего языка на русский то получится: "вся нефть мира для США".
        tiredwithall
      2. x.andvlad Сегодня, 12:52
        Видимо, америкосов пора уже наречь САНКЦИОННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ.
        x.andvlad
    2. soroKING Сегодня, 11:52
      да уж...
      нечего покойного поминать в суе, а то суй опухнет и будет болеть wassat
      soroKING
    3. rotmistr60 Сегодня, 11:52
      Наверное из вашей ближневосточной окраины виднее. Несколько дней специально смотрю, что вы пишите и прихожу к выводу, что вы провокатор винипух.
      rotmistr60
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
        Гена , это же приснопамятный Рабинович в новой ипостаси . yes
        bouncyhunter
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:06
          Да вроде у того стиль был более красноречивым. Или тактику сменил - отписывается (катит бочку) короткими фразами
          rotmistr60
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:19
            Шифруется , по всему видать . Но мы-то знаем кто есть "ху" .
            bouncyhunter
    4. Венд Сегодня, 12:01
      Цитата: винипух
      Я уверен Россия заступится за Ухо Чавеса.

      Все что плохо для Запада, хорошо для России и суверенитета других стран.
      Венд
    5. Морм Сегодня, 12:11
      Цитата: винипух
      Я уверен Россия заступится за Ухо Чавеса.

      Россия в точности проводит ту же политику,что и при Брежневе-любому людоедскому режиму- полная поддержка России,если данный режим чем то против США.Поддержать Ухо Чавеса Россией сам бог велел,ведь " великий" предводитель боливарианской революции так нелюбим Штатами.
      Морм
      1. vovanpain Сегодня, 12:37
        Цитата: Морм
        любому людоедскому режиму- полная поддержка России,

        Сами то поняли что сказали? laughing Выходит Россия поддерживает людоедский режимв Армении laughing good Браво. good
        vovanpain
    6. Соломон Кейн Сегодня, 12:15
      El pueblo unido jamás será vencido
      Соломон Кейн
    7. А. Привалов Сегодня, 12:18
      Цитата: винипух
      Я уверен Россия заступится за Ухо Чавеса.

      За Уго, может вступиться уже только Г-сподь, ибо бывший президент Венесуэлы, прохлаждается в лучшем из миров уже 4 (четыре) года.
      А. Привалов
      1. tamnun Сегодня, 12:38
        Цитата: А. Привалов
        Цитата: винипух
        Я уверен Россия заступится за Ухо Чавеса.

        За Уго, может вступиться уже только Г-сподь, ибо бывший президент Венесуэлы, прохлаждается в лучшем из миров уже 4 (четыре) года.

        Рабинович преав-- УХО чавеса -- Мадуро его слышит и с ним разговаривает

        Николас Мадуро, исполняющий обязанности президента Венесуэлы:

        “Птица прилетела ко мне и стала напевать (свистит). Она пела и я ответил ей тем же (свистит). Потом она вспорхнула, немного покружилась над головой и улетела. А я почувствовал, как дух и благословение команданте Уго Чавеса сошли на меня, чтобы принести победу в битве, которая начинается сегодня и триумф в которой нас ждет 14 апреля”.
        tamnun
    8. vovanpain Сегодня, 12:32
      Цитата: винипух
      Я уверен Россия заступится за Ухо Чавеса.

      Рабинович,вот как воскресишь Чавеса,,так он сам порядок наведет laughing И России заступаться не придется.
      vovanpain
  2. Владимирец Сегодня, 11:46
    Дня не проходит, чтобы США кому-нибудь чем-нибудь не угрожали.
    Владимирец
    1. Azim77 Сегодня, 12:08
      Цитата: Владимирец
      США кому-нибудь чем-нибудь не угрожали

      Со своими санкциями они напоминают карточную королеву с "Алисы в стране чудес". Которая все время велела рубить головы по поводу и без..
      Azim77
      1. Владимирец Сегодня, 12:11
        Цитата: Azim77
        они напоминают карточную королеву с "Алисы в стране чудес". Которая все время велела рубить головы по поводу и без..

        Ага.
        Владимирец
    2. Морм Сегодня, 12:16
      Цитата: Владимирец
      Дня не проходит, чтобы США кому-нибудь чем-нибудь не угрожали.

      Стоит США отказаться от покупки венесуэльской тяжелой нефти,как там наступит полный Мадурак. wassat
      Морм
  3. Teberii Сегодня, 11:48
    Хаос, управляемый, куда предпочтительней чем народное согласие.
    Teberii
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:49
    Вашингтон ответит «решительными и быстрыми экономическими действиями».

    В последующем переходящие в плановые бомбежки. А чем еще может ответить Вашингтон тем кто им не нравится и не желает становиться перед ними на колени? Некому прищемить нос Америке сующей его во все щели.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:52
      Привет , Гена ! hi
      Цитата: rotmistr60
      Некому прищемить нос Америке сующей его во все щели.

      Потому и зашкаливает борзометр у полосатоухих . Безнаказанность порождает беззаконие .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:56
        Привет, Паша hi
        Безнаказанность порождает беззаконие

        Я бы еще добавил к безнаказанности исключительная вседозволенность.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
          Цитата: rotmistr60
          исключительная вседозволенность.

          А как же иначе ? У "исключительной" нации всё исключительное . Давно пора вместо сюсюканья по сусалам им вдумчиво настучать .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:05
            пора вместо сюсюканья по сусалам им вдумчиво настучать

            Надеюсь, что и это время придет и тогда "каждой сестре по серьге"
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
              Цитата: rotmistr60
              "каждой сестре по серьге"

              Это обязательно , а то кто-то будет жаловаться что ему люлей не досталось .
              bouncyhunter
            2. Соломон Кейн Сегодня, 12:24
              ....я бы сказал: "Каждой сестре по "Сатане"..
              Паш,прости, что влез smile
              Соломон Кейн
        2. Морм Сегодня, 12:31
          Цитата: rotmistr60
          Привет, Паша hi
          Безнаказанность порождает беззаконие

          Я бы еще добавил к безнаказанности исключительная вседозволенность.

          Товарищ МаДурак по собственному почину ,когда ему вздумается,меняет конституцию Венесуэлы,расстреливает венесуэльский народ на улицах,создает парамилитаризованные отряды ,терроризирующие венесуэльцев- и при этом форумчане пишут о безнаказанности и вседозволенности США!Точно такой же МаДУРАК в 2008 году расстрелял армян, вышедших на площади Еревана протестовать против сфальсифицированных властями президентских выборов.Десятки людей были расстреляны, сотни ранены, несколко сот брошены за решетку.Больше масштабных протестов в Армении не было да 17июля 2016 года,когда несколько десятков боевиков захватили полк ППС в Ереване.То есть практически 8 лет Серж Саркисян единолично правил страной и ему никто не мешал.И к чему привело такое " мудрое" правление ,наглядно показали апрельские бои 2016 года,когда армянская армия по сути потерпела военное поражение и потеряла сотни гектаров земли в Карабахе.
          Морм
          1. vovanpain Сегодня, 12:53
            Цитата: Морм
            Точно такой же МаДУРАК в 2008 году расстрелял армян,

            Размик, wink неужто то думаешь что Россия пойдёт воевать за тебя в Карабах? laughing Наивный юноша,как же хочется халявы. laughing
            vovanpain
  5. Zibelew Сегодня, 11:51
    Референдум оппозиции - это типа голосования на эхе москвы или в твиттере навального. Обычное жульничество под видом демократического волеизъявления.
    Zibelew
  6. RASKAT Сегодня, 11:56
    Да кто бы сомневался, страна чуть ли не самая богатая нефтью на планете (данные разнятся). И не подчинить, тем более Тиллерсона и Эксон Мобил когда то Чавес турнул из страны, такие обиды просто так не прощают. Тут мне интересно другое почему мы, ну или БРИКС не поддержат Венесуэлу, там основные протесты населения то из за нехватки бытовых товаров. Что Китай не может завалить ширпотребом страну. Или мы так легко откажемся от своих союзников? В Сирию войска ввели а в Южную Америку пару кораблей туалетной бумаги поставить не можем? Эта позиция нам не добавит нам очков на международном уровне в лице наших союзников. Да и у Роснефти там серьезный бизнес, ох как бы не дождаться, турнут нас от туда как когда то Американцев.
    RASKAT
  7. soroKING Сегодня, 11:56
    Цитата: rotmistr60
    Наверное из вашей ближневосточной окраины виднее. Несколько дней специально смотрю, что вы пишите и прихожу к выводу, что вы провокатор винипух.

    причём хитропопый negative
    soroKING
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