Тем не менее, их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором.

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », Дональд Трамп в своем заявлении возразил против решения президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать учредительное собрание, рассчитывая также в данном вопросе на поддержку Евросоюза.Со слов главы Белого дома, в случае созыва указанного форума, запланированного на 30 июля, Вашингтон ответит «решительными и быстрыми экономическими действиями».При этом он, по всей видимости, считает легитимным проведенный оппозицией «народный референдум», полагая, что жители Венесуэлы на нем проголосовали «за демократию, свободу и верховенство закона».- заявил Д. Трамп.В ответ на призыв главы дипломатии ЕС Федерики Могерини приостановить подготовку к созыву учредительного собрания, Мадуро заявил, что Венесуэлу «не волнует, что говорит Европа». По его мнению, данный форум созывается «ради независимости и суверенитета».Ранее в ходе прошедшего в стране неофициального «народного референдума», абсолютное большинство проголосовавших высказались против созыва учредительного собрания. В голосовании приняли участие 7,1 млн. чел. Всего в стране проживает, по данным 2015 года, более 31 млн. чел., 19 млн. имеют право голоса.