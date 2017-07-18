Трамп угрожает Венесуэле экономическими санкциями
Согласно информации интернет-издания « Взгляд », Дональд Трамп в своем заявлении возразил против решения президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать учредительное собрание, рассчитывая также в данном вопросе на поддержку Евросоюза.
Со слов главы Белого дома, в случае созыва указанного форума, запланированного на 30 июля, Вашингтон ответит «решительными и быстрыми экономическими действиями».
При этом он, по всей видимости, считает легитимным проведенный оппозицией «народный референдум», полагая, что жители Венесуэлы на нем проголосовали «за демократию, свободу и верховенство закона».
- заявил Д. Трамп.
В ответ на призыв главы дипломатии ЕС Федерики Могерини приостановить подготовку к созыву учредительного собрания, Мадуро заявил, что Венесуэлу «не волнует, что говорит Европа». По его мнению, данный форум созывается «ради независимости и суверенитета».
Ранее в ходе прошедшего в стране неофициального «народного референдума», абсолютное большинство проголосовавших высказались против созыва учредительного собрания. В голосовании приняли участие 7,1 млн. чел. Всего в стране проживает, по данным 2015 года, более 31 млн. чел., 19 млн. имеют право голоса.
Со слов главы Белого дома, в случае созыва указанного форума, запланированного на 30 июля, Вашингтон ответит «решительными и быстрыми экономическими действиями».
При этом он, по всей видимости, считает легитимным проведенный оппозицией «народный референдум», полагая, что жители Венесуэлы на нем проголосовали «за демократию, свободу и верховенство закона».
Тем не менее, их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором.
- заявил Д. Трамп.
В ответ на призыв главы дипломатии ЕС Федерики Могерини приостановить подготовку к созыву учредительного собрания, Мадуро заявил, что Венесуэлу «не волнует, что говорит Европа». По его мнению, данный форум созывается «ради независимости и суверенитета».
Ранее в ходе прошедшего в стране неофициального «народного референдума», абсолютное большинство проголосовавших высказались против созыва учредительного собрания. В голосовании приняли участие 7,1 млн. чел. Всего в стране проживает, по данным 2015 года, более 31 млн. чел., 19 млн. имеют право голоса.
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