12:56 18 июля

В Москве начался оперативный сбор руководящего состава ВС РФ

В ходе трехдневного оперативного сбора руководящего состава ВС РФ, который начался сегодня в Москве, будут рассмотрены вопросы применения высокоточного оружия большой дальности, сирийский боевой опыт, передает Интерфакс сообщение министра обороны Сергея Шойгу.

В Москве начался оперативный сбор руководящего состава ВС РФ


Большое внимание будет уделено вопросам противовоздушной обороны, применения высокоточного оружия больших дальности, разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов,
сказал министр на сборе.


По его словам, «предусматривается отработка практических действий на полевых пунктах управления в условиях кибернетических и радиоэлектронных воздействий противника».

Шойгу отметил, что «применение Вооруженных сил в современных условиях требует от командного состава высокого профессионализма, постоянного напряжения, нестандартного мышления, способности находить и реализовывать новые формы и способы применения группировок войск и сил в самых сложных условия».

Сегодня для достижения победы в военных действиях необходимо совершенствовать теорию и практику военного искусства, учитывая при этом тенденции в развитии военно-политической и стратегической обстановки. Это в полной мере доказывает сирийский боевой опыт, который активно используется при организации боевой подготовки объединений, соединений и воинских частей,
сказал он.

Шойгу сообщил, что предстоящие занятия с руководящим составом пройдут в Военной академии ГШ, на полигонах Западного и Южного военных округов.

Главный упор сделаем на подготовку органов военного управления и тактических подразделений, совершенствование полевой, воздушной и морской выучки,
отметил он.

Завершатся мероприятия проведением круглых столов, в ходе которых будут обсуждены подходы к развитию практики современного боя и управления им, а также обсужден порядок их внедрения в оперативную и боевую подготовку войск и сил.

По результатам сбора будут выработаны конкретные рекомендации по повышению качества подготовки штабов и войск,
заключил министр обороны.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. nik-karata Сегодня, 12:54
    Как-то ко времени всё)))) Захар о Малороссии заговорил.... Объявили сбор руководящего состава ВС..... Что дальше?
    nik-karata
  2. askme Сегодня, 12:55
    Ну что же... Можно уверенно сказать, что высшее командование ВС РФ - сильнейшее в мире по уровню в сравнении с оппонентами. Операция в Сирии - хороший показатель...
    askme
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