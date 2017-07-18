В Москве начался оперативный сбор руководящего состава ВС РФ
В ходе трехдневного оперативного сбора руководящего состава ВС РФ, который начался сегодня в Москве, будут рассмотрены вопросы применения высокоточного оружия большой дальности, сирийский боевой опыт, передает Интерфакс сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
По его словам, «предусматривается отработка практических действий на полевых пунктах управления в условиях кибернетических и радиоэлектронных воздействий противника».
Шойгу отметил, что «применение Вооруженных сил в современных условиях требует от командного состава высокого профессионализма, постоянного напряжения, нестандартного мышления, способности находить и реализовывать новые формы и способы применения группировок войск и сил в самых сложных условия».
Шойгу сообщил, что предстоящие занятия с руководящим составом пройдут в Военной академии ГШ, на полигонах Западного и Южного военных округов.
Завершатся мероприятия проведением круглых столов, в ходе которых будут обсуждены подходы к развитию практики современного боя и управления им, а также обсужден порядок их внедрения в оперативную и боевую подготовку войск и сил.
Большое внимание будет уделено вопросам противовоздушной обороны, применения высокоточного оружия больших дальности, разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов,сказал министр на сборе.
По его словам, «предусматривается отработка практических действий на полевых пунктах управления в условиях кибернетических и радиоэлектронных воздействий противника».
Шойгу отметил, что «применение Вооруженных сил в современных условиях требует от командного состава высокого профессионализма, постоянного напряжения, нестандартного мышления, способности находить и реализовывать новые формы и способы применения группировок войск и сил в самых сложных условия».
Сегодня для достижения победы в военных действиях необходимо совершенствовать теорию и практику военного искусства, учитывая при этом тенденции в развитии военно-политической и стратегической обстановки. Это в полной мере доказывает сирийский боевой опыт, который активно используется при организации боевой подготовки объединений, соединений и воинских частей,сказал он.
Шойгу сообщил, что предстоящие занятия с руководящим составом пройдут в Военной академии ГШ, на полигонах Западного и Южного военных округов.
Главный упор сделаем на подготовку органов военного управления и тактических подразделений, совершенствование полевой, воздушной и морской выучки,отметил он.
Завершатся мероприятия проведением круглых столов, в ходе которых будут обсуждены подходы к развитию практики современного боя и управления им, а также обсужден порядок их внедрения в оперативную и боевую подготовку войск и сил.
По результатам сбора будут выработаны конкретные рекомендации по повышению качества подготовки штабов и войск,заключил министр обороны.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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