16:37 18 июля

Грузия и Украина договорились создать «стратегический совет»

Президент Украины Петр Порошенко, совершающий свой первый визит в Грузию, во вторник подписал в Тбилиси заявление о создании совместного с Грузией Совета стратегического сотрудничества высокого уровня для координации усилий по вопросам интеграции в западное сообщество и проведении консолидированной политики «деоккупации».

Порошенко заявил, что народы двух стран «ведут борьбу за свободу и демократию, являясь жертвами агрессии России».

Грузия и Украина договорились создать «стратегический совет»



Порошенко также назвал подписанную декларацию стратегического партнерства «историческим» документом.

Это высшая форма доверия двух государств и народов
- сказал он, передает Взгляд.

По его словам, Грузия и Украина должны совместно отвечать на стоящие перед ними вызовы. Глава Украины также сообщил, что рассматривался и вопрос усиления партнерства между военными двух стран.

В свою очередь грузинский президент назвал визит Порошенко «историческим». По его словам, президент Украины «находится в Грузии на поле боя и хорошо видит то, что грузины увидели в начале 90-х и в 2008-м во время войны с Россией».

Политика России заключается в проведении привилегированных интересов, что несет дестабилизацию, человеческие трагедии, разделяет народы
- сказал он.

Порошенко также встретится в Тбилиси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента страны Ираклием Кобахидзе. Также у него запланировано посещение Музея советской оккупации и «линии оккупации» - границы с Южной Осетией. Кроме того, 19 июля в Батуми он откроет совместный бизнес-форум.

Использованы фотографии: https://www.irakly.info/
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Комментарии 43

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  1. vch Сегодня, 13:07
    Одни уже получили по муссалам - вторые получают, но никак не поймут, что это еще не все. Решили, что отгребать по полной вместе веселей. Петя, не забудь запастись галстуками на закусон!
    vch
    1. Владимирец Сегодня, 13:09
      Цитата: vch
      Решили, что отгребать по полной вместе веселей.

      «ведут борьбу за свободу и демократию, являясь жертвами агрессии России».

      У параши создан стратегический союз петухов.
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:18
        Цитата: Владимирец
        У параши создан стратегический союз петухов.

        Они там роли уже распределили ? Или скользящий график будет ? lol
        bouncyhunter
        1. Владимирец Сегодня, 13:20
          Цитата: bouncyhunter
          Или скользящий график будет ?

          Они там по очереди к шконкам у окна (США, ЕС) ползают , но поросёнко почаще, старается стать любимой женой. what
          Владимирец
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:29
            Удачи и укропам , и грызунам в их нелёгком деле . fool
            bouncyhunter
            1. nik-karata Сегодня, 13:34
              Да уж! Встретились два выродка и дегенерата и обсудили несуществующее!!! Российскую агрессию! Даже не ведают, бестолочи, что это такое, и где прятаться будут!!! am
              nik-karata
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:36
                Так ведь , видимо , в Грузии 2008-ой год забыли - просят напомнить .
                bouncyhunter
                1. nik-karata Сегодня, 13:41
                  Многие многое подзабыли... немцы Берлин в 45-м, Юсовцы - Вьетнам и Корею, теперь эти пи....страдальцы своё недавнее прошлое. Девичья память однако!
                  nik-karata
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:49
                    Так ведь каков поп - таков и приход . Матрасы сделали забывание и переписывание Истории трендом , который шавки с радостью подхватили .
                    bouncyhunter
        2. 210окв Сегодня, 13:24
          "Жертвой" будет бандерлогия(Жертвой "принуждения к миру")."Плакальщиком" по этому поводу-грузины.Они это умеют.Паш,ты видел грузинские похороны-это что то..
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Владимирец
          У параши создан стратегический союз петухов.

          Они там роли уже распределили ? Или скользящий график будет ? lol
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:28
            Цитата: 210окв
            Паш,ты видел грузинские похороны-это что то..

            В живую не видел , только на УТрубе .
            bouncyhunter
            1. Соломон Кейн Сегодня, 13:48
              -Говорил, я табе генацвале, не спорь с Кожугет - джаном......
              Соломон Кейн
        3. Orionvit Сегодня, 14:11
          Почему то они напрочь забыли, что если бы не Россия, то грузины вообще физически исчезли бы как национальность, ещё двести лет назад, и кто тогда приполз на коленях, просить Россию защитить. Украинцы тоже не далеко ушли, забыли что при польских панах, их за людей вообще не считали.
          Orionvit
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:19
            Так я же говорю : берут пример с Хозяина в забывании и переписывании Истории .
            bouncyhunter
        4. pjastolov Сегодня, 14:16
          Они там роли уже распределили
          пока учатся галстуки жевать, а там видно будет laughing
          pjastolov
      2. DMB_95 Сегодня, 13:23
        Цитата: Владимирец
        Цитата: vch
        Решили, что отгребать по полной вместе веселей.

        «ведут борьбу за свободу и демократию, являясь жертвами агрессии России».
        У параши создан стратегический союз петухов.

        На этой "исторической" встрече явно не хватает "батоно Саакашвили" . Он бы дал мастер-класс по поеданию галстуков . Пригодится , если что ..
        DMB_95
    2. Венд Сегодня, 13:10
      ведут борьбу за свободу и демократию, являясь жертвами
      Жертвами узколобия они являются laughing
      Венд
    3. Подрезчик Сегодня, 13:10
      Винишка грузинского приехал "официально" попить? А вот "линию оккупации" лучше бы не посещал, галстук жевать придется, история повторяется...
      Подрезчик
    4. Дуплет Сегодня, 13:13
      Они назовут свой стратегический совет - совет предателей неудачников.
      Дуплет
      1. 210окв Сегодня, 13:27
        Предатели неудачников?Это что то..Короче говоря понял я "И" пропустили.. laughing hi
        Цитата: Дуплет
        Они назовут свой стратегический совет - совет предателей неудачников.
        210окв
      2. Orionvit Сегодня, 14:13
        А что есть "предатели удачники"?
        Orionvit
        1. Дуплет Сегодня, 14:24
          Цитата: Orionvit
          А что есть "предатели удачники"?

          Конечно, полно.. Горбачев,Ельцин, Сердюков и другие..
          Дуплет
          1. Orionvit Сегодня, 14:40
            Цитата: Дуплет
            Конечно, полно.. Горбачев,Ельцин, Сердюков и другие..

            Эти ещё не вполне получили историческую оценку своей "деятельности", хотя народ их уже давно проклял и оценил по "достоинству". Когда на месте "Ельцин центра", откроют дворец пионеров, тогда справедливость вступит в свои права.
            Orionvit
            1. Дуплет Сегодня, 14:44
              Цитата: Orionvit
              Цитата: Дуплет
              Конечно, полно.. Горбачев,Ельцин, Сердюков и другие..

              Эти ещё не вполне получили историческую оценку своей "деятельности", хотя народ их уже давно проклял и оценил по "достоинству". Когда на месте "Ельцин центра", откроют дворец пионеров, тогда справедливость вступит в свои права.

              Им плевать на оценку народа, так же как нашим депутатам плевать на то, что вы о них думаете.. Они счастливы у них всё хорошо.. А справедливости не дождешься..
              Дуплет
              1. Orionvit Сегодня, 15:05
                Цитата: Дуплет
                А справедливости не дождешься.

                Не нравится мне ваш пессимизм. Тогда уж проще вообще пойти повесится.
                Orionvit
                1. Дуплет Сегодня, 15:13
                  Цитата: Orionvit
                  Цитата: Дуплет
                  А справедливости не дождешься.

                  Не нравится мне ваш пессимизм. Тогда уж проще вообще пойти повесится.

                  Зачем вешаться.. Это жизнь и нужно воспринимать ее такой, какая есть)
                  Дуплет
      3. словак Сегодня, 15:26
        просто опущенные и оскорбленные ...
        словак
  2. ИмПерц Сегодня, 13:08
    Галантерейщик и кардинал. Галантерейщик и кардинал — это сила!
    Только кардинала на этой картинке не видно...
    А вот два галантерейщика...
    Два д... - это сила!
    Конечно нельзя так про двух президентов, но когда прочитал это:
    "... о создании совместного с Грузией Совета стратегического сотрудничества высокого уровня для координации усилий по вопросам интеграции в западное сообщество и проведении консолидированной политики «деоккупации»..."
    ИмПерц
  3. tiredwithall Сегодня, 13:08
    для координации усилий по вопросам интеграции в западное сообщество и проведении консолидированной политики «деоккупации»

    В переводе на русский: как нам половчее отправить своих граждан чистить канализацию у шваб*в.
    tiredwithall
  4. mayday Сегодня, 13:10
    Грузия и Украина договорились создать «стратегический совет»


    Или так называемый "совет нытиков", "совет лузеров", "совет кастрюлеголовых русофобов".
    mayday
  5. salat Сегодня, 13:16
    Грузия и Украина договорились создать «стратегический "КОТЁЛ»
    первые любят бегать а вторым просто лень из котлов выходить.
    Вот парочка подобралась)))))))))))))))))))
    salat
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 13:17
    Грузия и Украина договорились создать «стратегический совет»

    ... ага, "Рога и Копыта" - ЖульТрестСтройТабакТютюнКооперация... laughing
    a.s.zzz888
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:31


      Рога и копыта, дельфин и русалка, Грузин и Параша-они если честно: Не пара!Не пара!
      Соломон Кейн
  7. роман66 Сегодня, 13:19
    кто это там договорился? украину уже отменили.... дело за свободной кахетией
    роман66
  8. gabonskijfront Сегодня, 13:21
    Оба мордатые,кряжистые,"очень красивые молдоване"
    gabonskijfront
  9. Bazilevs81 Сегодня, 13:22
    Интересно! На языке агрессора говорили или через переводчиков???)))
    Bazilevs81
    1. Orionvit Сегодня, 14:18
      Что бы лишний раз прогнуться, могли говорить на "языке демократии", то есть на англицком. Хотя язык "агрессора" оба знают с детства, и мало того, Порошенко в быту пользуется исключительно только им.
      Orionvit
  10. Белорус Сегодня, 13:24
    Жалкие потуги двоих, продавших родину (именно с маленькой буквы), воссоединиться в "демократическом" экстазе! good
    Белорус
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:33
      Белорус

      ...так пецьку-алкаша, который от рошена, никто в серьёз не принимает, вот он и ищет себе подобных... ...союзнички!!!! laughing wassat bully
      a.s.zzz888
  11. ded100 Сегодня, 13:32
    История повторяется но уроки не идут на пользу!
    ded100
  12. Толстоевский Сегодня, 13:37
    все лузеры в кучку
    Толстоевский
  13. Egorovich Сегодня, 14:08
    Стратегический совет опущенных на грешную землю.Ну о-ч-е-н-ь странный совет.Флаг вам в руки!!!
    Egorovich
  14. gurzuf Сегодня, 15:46
    "стратегическое сотрудничество высокого уровня" ! Действительно - смешно и грустно.
    gurzuf
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