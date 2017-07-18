Грузия и Украина договорились создать «стратегический совет»
Президент Украины Петр Порошенко, совершающий свой первый визит в Грузию, во вторник подписал в Тбилиси заявление о создании совместного с Грузией Совета стратегического сотрудничества высокого уровня для координации усилий по вопросам интеграции в западное сообщество и проведении консолидированной политики «деоккупации».
Порошенко заявил, что народы двух стран «ведут борьбу за свободу и демократию, являясь жертвами агрессии России».
Порошенко также назвал подписанную декларацию стратегического партнерства «историческим» документом.
По его словам, Грузия и Украина должны совместно отвечать на стоящие перед ними вызовы. Глава Украины также сообщил, что рассматривался и вопрос усиления партнерства между военными двух стран.
В свою очередь грузинский президент назвал визит Порошенко «историческим». По его словам, президент Украины «находится в Грузии на поле боя и хорошо видит то, что грузины увидели в начале 90-х и в 2008-м во время войны с Россией».
Порошенко также встретится в Тбилиси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента страны Ираклием Кобахидзе. Также у него запланировано посещение Музея советской оккупации и «линии оккупации» - границы с Южной Осетией. Кроме того, 19 июля в Батуми он откроет совместный бизнес-форум.
Порошенко заявил, что народы двух стран «ведут борьбу за свободу и демократию, являясь жертвами агрессии России».
Порошенко также назвал подписанную декларацию стратегического партнерства «историческим» документом.
Это высшая форма доверия двух государств и народов- сказал он, передает Взгляд.
По его словам, Грузия и Украина должны совместно отвечать на стоящие перед ними вызовы. Глава Украины также сообщил, что рассматривался и вопрос усиления партнерства между военными двух стран.
В свою очередь грузинский президент назвал визит Порошенко «историческим». По его словам, президент Украины «находится в Грузии на поле боя и хорошо видит то, что грузины увидели в начале 90-х и в 2008-м во время войны с Россией».
Политика России заключается в проведении привилегированных интересов, что несет дестабилизацию, человеческие трагедии, разделяет народы- сказал он.
Порошенко также встретится в Тбилиси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента страны Ираклием Кобахидзе. Также у него запланировано посещение Музея советской оккупации и «линии оккупации» - границы с Южной Осетией. Кроме того, 19 июля в Батуми он откроет совместный бизнес-форум.
Использованы фотографии: https://www.irakly.info/
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