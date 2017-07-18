Беспилотный конвертоплан планируется запустить в серию в 2018 году
Начало серийного производства беспилотного конвертоплана запланировано на следующий год, передает РИА Новости сообщение пресс-службы холдинга «Вертолеты России».
К четвертому кварталу 2017 года конвертоплан VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки. Ориентировочный выход беспилотника в серийное производство намечен на конец 2018 года, говорится в релизе.
Экспериментальный образец БЛА будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2017.
Согласно проекту, беспилотник будет иметь взлетную массу до 2-х тонн. Отмечается, что «преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что для их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы», кроме того, «благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения».
К четвертому кварталу 2017 года конвертоплан VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки. Ориентировочный выход беспилотника в серийное производство намечен на конец 2018 года, говорится в релизе.
Экспериментальный образец БЛА будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2017.
Согласно проекту, беспилотник будет иметь взлетную массу до 2-х тонн. Отмечается, что «преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что для их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы», кроме того, «благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения».
VRT30 представляет собой летающую лабораторию, на базе которой по ряду систем формируется технический задел для создания аналогичной машины со взлетной массой до двух тонн. В этом перспективном конвертоплане планируется использовать новейшую технологию сверхпроводимости, разработанную компанией "СуперОкс", что позволит снизить массу силовой установки, агрегатов электрогенерирующей системы и систем электроснабжения. Таким образом, увеличится масса полезной нагрузки, что сделает аппарат коммерчески привлекательным для широкого круга заказчиков,цитирует пресс-служба гендиректора объединения Андрея Богинского.
Использованы фотографии: http://finobzor.ru
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