Беспилотный конвертоплан планируется запустить в серию в 2018 году

VRT30 представляет собой летающую лабораторию, на базе которой по ряду систем формируется технический задел для создания аналогичной машины со взлетной массой до двух тонн. В этом перспективном конвертоплане планируется использовать новейшую технологию сверхпроводимости, разработанную компанией "СуперОкс", что позволит снизить массу силовой установки, агрегатов электрогенерирующей системы и систем электроснабжения. Таким образом, увеличится масса полезной нагрузки, что сделает аппарат коммерчески привлекательным для широкого круга заказчиков,

Начало серийного производства беспилотного конвертоплана запланировано на следующий год, передает РИА Новости сообщение пресс-службы холдинга «Вертолеты России».К четвертому кварталу 2017 года конвертоплан VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки. Ориентировочный выход беспилотника в серийное производство намечен на конец 2018 года, говорится в релизе.Экспериментальный образец БЛА будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2017.Согласно проекту, беспилотник будет иметь взлетную массу до 2-х тонн. Отмечается, что «преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что для их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы», кроме того, «благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения».цитирует пресс-служба гендиректора объединения Андрея Богинского.