16:38 18 июля

Беспилотный конвертоплан планируется запустить в серию в 2018 году

Начало серийного производства беспилотного конвертоплана запланировано на следующий год, передает РИА Новости сообщение пресс-службы холдинга «Вертолеты России».



К четвертому кварталу 2017 года конвертоплан VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки. Ориентировочный выход беспилотника в серийное производство намечен на конец 2018 года, говорится в релизе.


Экспериментальный образец БЛА будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Согласно проекту, беспилотник будет иметь взлетную массу до 2-х тонн. Отмечается, что «преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что для их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы», кроме того, «благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения».

VRT30 представляет собой летающую лабораторию, на базе которой по ряду систем формируется технический задел для создания аналогичной машины со взлетной массой до двух тонн. В этом перспективном конвертоплане планируется использовать новейшую технологию сверхпроводимости, разработанную компанией "СуперОкс", что позволит снизить массу силовой установки, агрегатов электрогенерирующей системы и систем электроснабжения. Таким образом, увеличится масса полезной нагрузки, что сделает аппарат коммерчески привлекательным для широкого круга заказчиков,
цитирует пресс-служба гендиректора объединения Андрея Богинского.

Использованы фотографии: http://finobzor.ru
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Комментарии 14

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  1. iConst Сегодня, 13:40
    "... в режиме висения" — как-то не по-русски. Коликчество и какчество афторофф в последнее время зашкаливает.
    iConst
    1. ДМ51 Сегодня, 13:56
      Цитата: iConst
      "... в режиме висения" — как-то не по-русски. Коликчество и какчество афторофф в последнее время зашкаливает.

      Висение - сразу на ум виселица приходит. laughing Правильно - в режиме зависания
      ДМ51
    2. Deadушка Сегодня, 14:48
      Цитата: iConst
      как-то не по-русски.

      Главное углУбить и нАчать, а остальное само получиться wassat
      Deadушка
  2. ДМ51 Сегодня, 13:42
    Интересное решение - четыре мотора вместо двух на Оспрее и находятся они на фюзеляже с обоих концов - получился такой квадракоптер,только с крыльями. Правда Оспреей может передавать мощность с одного двигателя на другой с помощью сложной карданной передачи и крылья у него короче по отношению к корпусу. Какая схема лучше? Хотя,что об этом говорить - всё это пока только проект
    ДМ51
  3. opus Сегодня, 13:54
    К четвертому кварталу 2017 года конвертоплан VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки.

    пардон мадам( автор, пресс-служба объединения)
    Но

    Создание демонстрационного образца ЗАО «СуперОкс» двигателя запланировано на 2018 год.
    Как можно тестировать VRT30 на "различных " режимах полёта ...если нет ДУ?


    Благодаря новой технологии двигатель будет лишен традиционных недостатков электродвигательных систем, и станет отправной точкой для создания широкого спектра приводного оборудования, работающего на принципах сверхпроводимости. Создание компактного электродвигателя такого типа станет следующим шагом в развитии сверхпроводниковых технологий в России.



    Справка: Основа технологии - ВТСП-провода, которые, как и другие сверхпроводниковые материалы, не имеют электрического сопротивления. Использование такого провода позволяет достичь очень большой плотности тока при использовании кабелей сравнительно небольшого сечения.

    Основное распространение получили два высокотемпературных сверхпроводника — YBa2Cu3O7-x (YBCO, Y123) и Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x (BSCCO, Bi-2223). Также применяются схожие с YBCO материалы, в которых иттрий заменён иным редкоземельным элементом, например гадолинием, их общее обозначение — ReBCO.
    Выпускаемые YBCO, да и другие ReBCO, имеют критическую температуру на уровне 90-95 К. Выпускаемые BSCCO достигают критической температуры в 108 К.


    ===================

    пока лишь

    opus
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:08
      Скорее это:

      Как правило, у нас сначала "волну" подымут, а там - куда кривая выведет......
      Соломон Кейн
      1. opus Сегодня, 14:14
        Цитата: Соломон Кейн
        Скорее это:

        ВЫПУСК ПРЕКРАЩЁН С РАСПАДОМ СССР
        даже компрессионные двигатели серии «МДС» (Российские) вроде уже не выпускают
        opus
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:22
          Что сказать....грустно, просто грустно,
          А вот вертикальная законцовка крыла на дроне, эта идея чья, наша или капиталистов?
          Соломон Кейн
          1. Deadушка Сегодня, 14:53
            Цитата: Соломон Кейн
            А вот вертикальная законцовка крыла на дроне, эта идея чья, наша или капиталистов?

            Приветствую hi
            Там скорее всего рули поворота будут, идея тоже не нова.
            А законцовки давно применяют, КПД крыла повышается.
            Deadушка
            1. Соломон Кейн Сегодня, 14:59
              Не, Виталь, я понял , но именно на БПЛА. Первые упоминание о данной схеме уходят в 1966 г. на нашем ВОС "Спираль".
              Соломон Кейн
              1. Deadушка Сегодня, 15:06
                На некоторых БПЛА уже используют,в том числе и наших. yes
                А схема и до спирали была, ее давно придумали... "сия тайна уходит в тьму веков..." laughing
                Deadушка
          2. opus Сегодня, 15:14
            Цитата: Соломон Кейн
            А вот вертикальная законцовка крыла на дроне,


            Винглетам ( концевые крылышки, шайбы Уиткомба) 100 лет в обед, оно и понятно


            началось все еще в 1897 году, когда английский инженер Frederick W. Lanchester запатентовал специальные концевые поверхности, как способ контроля вихревых шнуров. Позже в 1910 году авиационный инженер, американец шотландского происхождения William E. Sommervile запатентовал первые реально функционирующие винглеты и в дальнейшем устанавливал их на бипланы и монопланы своей конструкции.

            Winglet в переводе с английского как раз и означает «крылышко».

            wingtip fence установлена на Boeing-747-400 в 1985 году.


            blended winglet "придумал" в 1991 главный специалист по аэродинамике Луи Гратцер (бывший, кстати, глава аэродинамического отдела Boeing)




            Цитата: Deadушка
            Там скорее всего рули поворота будут

            нет.
            Рули поворота напротив центра давления и центра масс???

            Это глупость.
            Где плечо для момента возьмёте?


            да и зачем квадрокоптеру (по сути) рули поворота?
            4 мя подъемно маршевыми двигателями ( углом ,шагом винта и оборотами) можно юлу крутить (на месте)
            opus
            1. Deadушка Сегодня, 15:26
              Цитата: opus
              да и зачем квадрокоптеру (по сути) рули поворота?

              Ну это Вы у разработчиков спросите, им виднее laughing
              Цитата: opus
              Рули поворота напротив центра давления и центра масс???

              Теоретически да, практически не факт, что там центр масс(у плоскостей). да и плечо все равно будет(он же не пилотажный)...просто другие маневры можно совершать.
              А самое главное - это красивая моделька не имеющая абсолютно ничего общего с реальностью. переделают еще сто раз, если вообще построят. yes drinks
              Deadушка
    2. Deadушка Сегодня, 14:56
      Цитата: opus
      Как можно тестировать VRT30 на "различных " режимах полёта ...если нет ДУ?

      Менагеры они такие, главное красивую картинку или модель показать или отрапортовать, что начали делать. А потом хоть трава не расти. request
      Deadушка
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