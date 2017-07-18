Минобороны Турции: Переговоры по С-400 подходятя к финалу

Мы подошли к окончательной точке относительно С-400. То есть переговоры вот-вот закончатся положительно. Однако пока не будут поставлены подписи, нельзя сказать, что дело закончено. Но мы находимся на завершающем этапе, и никаких проблем не предвидится

Как заявил журналистам глава Минобороны Турции Фикри Ышык, переговоры о поставках из России новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" находятся на финальной стадии, никаких проблем не предвидится.Ранее ряд западных СМИ сообщал, что Анкара согласна купить 4 дивизиона С-400 за 3 млрд. долларов и этот контракт может стать одним из крупнейших для "Рособоронэкспорта" за последнее время, передает РИА Новости В интервью турецкой газете Yeni Safak Факри Ышик заявил:Как ранее сообщал дирекктор "Ростеха" Сергей Чемезов, Россия и Турция согласовали все технические вопросы по заключению контракта.Помощник президента Владимир Кожин отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.Также прокомментировал решение купить С-400 Турцией глава Пентагона Джеймс Мэттис, который назвал сделку "суверенным решением", в то же время отметив, что российские комплексы не совместимы с техникой НАТО, членом которой является Турция.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией.