16:38 18 июля

Минобороны Турции: Переговоры по С-400 подходятя к финалу

Как заявил журналистам глава Минобороны Турции Фикри Ышык, переговоры о поставках из России новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" находятся на финальной стадии, никаких проблем не предвидится.

Ранее ряд западных СМИ сообщал, что Анкара согласна купить 4 дивизиона С-400 за 3 млрд. долларов и этот контракт может стать одним из крупнейших для "Рособоронэкспорта" за последнее время, передает РИА Новости .

В интервью турецкой газете Yeni Safak Факри Ышик заявил:


Минобороны Турции: Переговоры по С-400 подходятя к финалу


Мы подошли к окончательной точке относительно С-400. То есть переговоры вот-вот закончатся положительно. Однако пока не будут поставлены подписи, нельзя сказать, что дело закончено. Но мы находимся на завершающем этапе, и никаких проблем не предвидится


Как ранее сообщал дирекктор "Ростеха" Сергей Чемезов, Россия и Турция согласовали все технические вопросы по заключению контракта.

Помощник президента Владимир Кожин отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.

Также прокомментировал решение купить С-400 Турцией глава Пентагона Джеймс Мэттис, который назвал сделку "суверенным решением", в то же время отметив, что российские комплексы не совместимы с техникой НАТО, членом которой является Турция.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией.

Использованы фотографии: http://24t-news.ru/politika/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:55
    Ох зря наши это дело затеяли.Не верю я туретчине.Как и индусам с китаем.Хреново будет,когда откликнется.
    ВЕРЕСК
    1. Дуплет Сегодня, 14:59
      Цитата: ВЕРЕСК
      Ох зря наши это дело затеяли.Не верю я туретчине.Как и индусам с китаем.Хреново будет,когда откликнется.

      Так еще и в кредит продают, так же как и АЭС строят.. Не иначе турки кому то откатывают хорошо..
      Дуплет
      1. KUOLEMA Сегодня, 15:13
        Если переговоры по 400м подходятя удачно то я начинаю очковать за Курилы))))
        KUOLEMA
    2. Deadушка Сегодня, 15:17
      Цитата: ВЕРЕСК
      Ох зря наши это дело затеяли.Не верю я туретчине.Как и индусам с китаем.Хреново будет,когда откликнется.

      Не известно, что за начинка и в комплекте будет поставляться в экспортном варианте.
      А то окажется С-300 в другой "обертке".
      Deadушка
      1. pjastolov Сегодня, 15:19
        Не известно, что за начинка и в комплекте будет
        так может по своим, то есть по их ним, пулять будет lol
        pjastolov
        1. Deadушка Сегодня, 15:28
          Цитата: pjastolov
          так может по своим, то есть по их ним, пулять будет

          Вот именно good drinks
          Deadушка
          1. pjastolov Сегодня, 15:36
            А если они за это еще и заплатят - высший пилотаж drinks
            pjastolov
            1. Deadушка Сегодня, 15:40
              Цитата: pjastolov
              А если они за это еще и заплатят

              Как говорится - "любые удовольствия за ваши деньги", особенно сопряженные с опасностью для их жизни laughing
              Deadушка
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:29
              Цитата: pjastolov
              А если они за это еще и заплатят - высший пилотаж drinks

              Заплатят конечно, но главное не это , а то что мы потихоньку начинаем отрывать Турцию от НАТО и это маленький гвоздик в гроб нато..
              ОТДЕЛ
  2. Холуай Сегодня, 14:56
    Надо ещё и грамотно обучить расчёты...
    Холуай
  3. Стирбьорн Сегодня, 14:59
    Главный вопрос - кредит, или все-таки за деньги живые
    Стирбьорн
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:06
      Главный вопрос - кредит, или все-таки за деньги живые Увы.Кредит.С последующим прощением долгов!Как и делаем. am
      ВЕРЕСК
      1. Yeraz Сегодня, 16:31
        Цитата: ВЕРЕСК
        Кредит.

        Не совсем.2 дивизиона в кредит и они будут поставлены в следующем году.
        А оставшиеся 2 в Турции соберут(с передачей технолигий,неизвестно правда какие именно технологии)вот эти последние уже Турция сразу оплачивает.
        Yeraz
  4. kartalovkolya Сегодня, 15:01
    Ребяты Вам что "баксы" глаза застили? Или Вы"господа хозяева жизни" забыли о том Как этот "эрдогашка" обещал сбивать все наши самолёты? Да-а-а,если Господь хочет кого-то наказать,то он лишает его разума,а Россию то ЗА ЧТО????
    kartalovkolya
    1. KUOLEMA Сегодня, 15:14
      потому что Россией управляют временщики не соотносящие с ней свою дальнейшую жизнь
      KUOLEMA
  5. Aкim Сегодня, 15:01
    во, самое то. Прежде чем попасть в курда нуна будет сделать запрос. Иначе... иначе не видать овощей как своих ушей.
    Aкim
  6. Сергей-8848 Сегодня, 15:04
    Заголовок грамотно поправьте, а потом уже и о расчётах можно разговаривать.
    Сергей-8848
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:09
      Заголовок грамотно поправьте Точно!Со злости не заметил! good
      ВЕРЕСК
      1. Deadушка Сегодня, 15:14
        Это не важно, возможно хотели написать - "поставят погодя"? laughing
        Deadушка
  7. Волька Сегодня, 15:47
    неужели все-таки ситуация не иначе как "Дадли, не делай этого"...
    Волька
  8. Taran 75 Сегодня, 15:55
    Цитата: ВЕРЕСК
    Ох зря наши это дело затеяли.Не верю я туретчине.Как и индусам с китаем.Хреново будет,когда откликнется.

    а ведь могут и как греки с С-300 дать ознакомиться и слабые стороны поискать ....
    Taran 75
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:32
      Цитата: Taran 75
      а ведь могут и как греки с С-300 дать ознакомиться и слабые стороны поискать

      Могут и обязательно это сделают и многие это делают..Вот только одно "НО" , это экспортный вариант и он довольно таки отличается от отечественного!
      ОТДЕЛ
Картина дня