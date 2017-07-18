В Польше полковника штаба НАТО обвиняют в педофилии

Польская радиостанция RMF сообщает об инциденте, связанного с пребыванием в стране штаба Североатлантического военного блока. В материале заявлено, что представитель польского сегмента штаба НАТО 52-летний полковник Войска Польского задержан по обвинению в педофилии. Представители департамента польской полиции в интервью радиостанции сообщают, что через сеть Интернет полковник предлагал несовершеннолетним сексуальную близость. На одном из сайтов он договорился о встрече с 14-летней девочкой.На этом фоне в польском министерстве обороны говорится о том, что полковник (его фамилия не называется) снят с должности в штабе НАТО и «переведён в резерв». Расследование в его отношение продолжаются. Сотрудники полиции проверяют мобильный телефон полковника, содержание жёсткого диска его компьютера.При этом не уточняется, обратилась ли в полицию сама девочка (кто-то из её родственников) или речь идёт о своеобразной «приманке» для педофила, которая была организована сотрудниками полиции после получения оперативной информации. В польском сегменте соцсетей говорится именно о втором варианте.Напомним, что в Польше располагается командование одного из натовских батальонов, а также ведутся регламентные работы, в результате которых в стране появится сегмент американской системы ПРО. Натовские военные учения в стране проводятся практически на постоянной основе.По всей видимости, польский полковник решил, что НАТО гарантирует ему неприкосновенность и от непосредственно польского законодательства.