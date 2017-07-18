16:38 18 июля

В Польше полковника штаба НАТО обвиняют в педофилии

Польская радиостанция RMF сообщает об инциденте, связанного с пребыванием в стране штаба Североатлантического военного блока. В материале заявлено, что представитель польского сегмента штаба НАТО 52-летний полковник Войска Польского задержан по обвинению в педофилии. Представители департамента польской полиции в интервью радиостанции сообщают, что через сеть Интернет полковник предлагал несовершеннолетним сексуальную близость. На одном из сайтов он договорился о встрече с 14-летней девочкой.

На этом фоне в польском министерстве обороны говорится о том, что полковник (его фамилия не называется) снят с должности в штабе НАТО и «переведён в резерв». Расследование в его отношение продолжаются. Сотрудники полиции проверяют мобильный телефон полковника, содержание жёсткого диска его компьютера.

При этом не уточняется, обратилась ли в полицию сама девочка (кто-то из её родственников) или речь идёт о своеобразной «приманке» для педофила, которая была организована сотрудниками полиции после получения оперативной информации. В польском сегменте соцсетей говорится именно о втором варианте.


Напомним, что в Польше располагается командование одного из натовских батальонов, а также ведутся регламентные работы, в результате которых в стране появится сегмент американской системы ПРО. Натовские военные учения в стране проводятся практически на постоянной основе.

В Польше полковника штаба НАТО обвиняют в педофилии


По всей видимости, польский полковник решил, что НАТО гарантирует ему неприкосновенность и от непосредственно польского законодательства.


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Комментарии 58

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  1. KUOLEMA Сегодня, 15:16
    Несет детям демократию и свободную любовь))))поляки-жлобы
    KUOLEMA
    1. Венд Сегодня, 15:21
      Цитата: KUOLEMA
      Несет детям демократию и свободную любовь))))поляки-жлобы

      Если это не утка, то ничего удивительного польский полковник состоит в НАТО. Для НАТО такое поведение норма.
      Венд
      1. хрыч Сегодня, 15:25
        Цитата: Венд
        Для НАТО такое поведение норма.

        Нормой было, если бы был мальчик...
        хрыч
        1. Deadушка Сегодня, 15:38
          Цитата: хрыч
          Нормой было, если бы был мальчик...

          Педофилия в просвещенной гейропе давно как бы норма.
          Deadушка
        2. pjastolov Сегодня, 15:38
          Нормой было, если бы был мальчик...
          вот! а за девочку под суд laughing
          pjastolov
          1. Соломон Кейн Сегодня, 15:51
            ....под "ствол"!!!!! Причем, как в Китае - публично!
            Соломон Кейн
            1. pjastolov Сегодня, 15:53
              это не по европейски recourse
              pjastolov
              1. Соломон Кейн Сегодня, 15:55
                ЭТО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!
                Соломон Кейн
                1. pjastolov Сегодня, 15:57
                  ЭТО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!
                  а где в гейропе - человеки, там - толерасты hi
                  pjastolov
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 16:02
                    Да! Людёв там нет. Гомотолерасты и беженцы....
                    Соломон Кейн
                    1. pjastolov Сегодня, 16:03
                      и беженцы....
                      у которых прав больше чем у толерастов laughing
                      pjastolov
                    2. Deadушка Сегодня, 16:08
                      Цитата: Соломон Кейн
                      Да! Людёв там нет.

                      Не факт. Образно точно есть, да и на западе давно модная штука - мясные продукты оформленные под человеческие части тела.
                      Как бы одно из "Окон Овертона" в действии.
                      под "ствол"!!!!! Причем, как в Китае - публично

                      Китайцы еще те затейники, ствол слишком просто laughing
                      Deadушка
                      1. Соломон Кейн Сегодня, 16:22
                        Мне понравился экскаватор с веревочкой.....
                        Соломон Кейн
      2. Татьяна Сегодня, 15:32
        Натовские военные учения в стране проводятся практически на постоянной основе.
        А я так и думала, что именно так и будет! angry
        США ещё сами добровольно ниоткуда не уходили. am И "временное" у них - это то самое, что ни на есть, самое ПОСТОЯННОЕ! bully
        И дальше это "временное" будет только РАСТИ с накачкой у них мускулов и железной силы у наших российских границ- и станет ещё БОЛЬШЕ! negative Они ведь не остановятся!
        Татьяна
      3. 210окв Сегодня, 15:53
        Это нонсенс. Нарушение всех дерьмократических норм..ЗА ЧТО?
        210окв
      4. To be or not to be Сегодня, 16:32
        laughing перешли на Стандарты НАТО?
        To be or not to be
    2. Дуплет Сегодня, 15:22
      Мне кажется они в нато, там через одного извращенцы ..
      Дуплет
      1. Подрезчик Сегодня, 15:59
        Думается что это еще цветочки! С евротолерантностью будут и мальчики и изнасилования и зоофилия! Дожили!!! am
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 16:06
          уже есть feel
          Сенат США одобрил законопроект, содержащий положение об отмене в армии наказания за содомию и зоофилию, сообщает «Интерфакс».

          В соответствии с законом, в поддержку которого проголосовали 93 сенатора и только семь высказались против, будет отменена статья 125 Кодекса военной юстиции о поведении. В этой статье говорится о том, что любой человек, «который совершает неестественный половой акт с другим человеком того же или противоположного пола или с животным, виновен в содомии. Тех людей, которых признают виновными в содомии, отдадут под военный трибунал».

          Как отметил глава сенатского комитета по обороне Карл Левин, отмена статьи – это обычное изменение законодательства. В 2003 году верховный суд США отменил запрет на содомию из-за его противоречий Конституции о вторжении в частную жизнь.
          pjastolov
          1. Подрезчик Сегодня, 16:12
            Тогда чего говорить, что это самая мощная армия? По бюджету-да, но что-то я не видел воинов-содомитов и зоофилов, побеждающих на поле боя с любым бюджетом...Я же говорю, дожили, дальше некуда!!!
            Подрезчик
            1. pjastolov Сегодня, 16:17
              дожили, дальше некуда!!!
              Александр ты не прав, они еще что-нибудь придумают, они же такие креативные laughing
              pjastolov
              1. Подрезчик Сегодня, 16:36
                Володя, что еще придумывать????? am Они же больные!!!
                Подрезчик
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:18
    За что и боролись.Думали-НАТО придёт-порядок наведёт? Прид...ки.
    ВЕРЕСК
  3. gabonskijfront Сегодня, 15:18
    Всех педофилов в резерв.
    gabonskijfront
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:52
      Не в резерв, а "В РАСХОД" am
      Соломон Кейн
  4. bouncyhunter Сегодня, 15:19
    Ишшо один бравый вояка попался на "общегейропейских" ценностях . Суд будет ?
    bouncyhunter
    1. Евдоким Сегодня, 15:35
      Обязательно, и в вердикте напишут что он не виноват "Она сама пришла", и присудят компенсацию за моральные страдания. hi
      Евдоким
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:37
        Цитата: Евдоким
        в вердикте напишут что он не виноват "Она сама пришла", и присудят компенсацию за моральные страдания.

        Собственно говоря , ничуть не удивлюсь такому вердикту . hi
        bouncyhunter
    2. Соломон Кейн Сегодня, 15:37
      На музыку Аквариума...

      Полковник НАТО приехал на фронт
      Со своей молодой женой...
      А оказалось - 14 лет
      Всего-то девочке той..

      Эта Европа в г...не!
      И им некуда больше спешить.
      Педофилам и Гомосне.
      Только в НАТО служить....


      Блин, сейчас в "баню"
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:40
        Злободневно , Костя ! good drinks
        Цитата: Соломон Кейн
        Блин, сейчас в "баню"

        Не каркай !
        bouncyhunter
      2. pjastolov Сегодня, 15:40
        Блин, сейчас в "баню"
        решил помыться после гейропейских ценностей? laughing
        pjastolov
        1. Соломон Кейн Сегодня, 15:42
          Боюсь, апосля таких - не отмоешься...... belay
          Соломон Кейн
          1. pjastolov Сегодня, 15:44
            апосля таких - не отмоешься......
            вот - по этому на расстоянии и с огнемета bully
            pjastolov
            1. Соломон Кейн Сегодня, 15:49
              Парни! А что вы хотели? Если в Ватикане, один из приближенных кардиналов подозревается в растлении несовершеннолетних в Австралии......
              Соломон Кейн
              1. pjastolov Сегодня, 15:51
                их спасет только ядреная бомба, или геена огненная, как кому нравится hi
                pjastolov
    3. pvv113 Сегодня, 15:50
      Удивительно не то, что в НАТО служат извращенцы. Удивительно, что только один попался
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:53
        Пьянящий воздух свободы сыграл с ним злую шутку . Остальные шифруются . Мораль : о конспирации забывать не след ! lol
        bouncyhunter
        1. Соломон Кейн Сегодня, 15:58
          Паша! не пьянящий воздух, а "веселящий" самотык дяди Сэма в заднем проходе.
          Оборзели, Демоны.....
          Соломон Кейн
        2. pvv113 Сегодня, 16:05
          Цитата: bouncyhunter
          о конспирации забывать не след !

          В общем, этот прокололся, сейчас за собой других потянет wink
          pvv113
        3. pjastolov Сегодня, 16:08
          Остальные шифруются
          нам еще комбат говорил:
          - пьяница не тот кто пьет - а тот кто попадается laughing
          pjastolov
  5. словак Сегодня, 15:19
    Обычное отношение НАТО к вассалам. Имеют всех как и когда хотят. Демократично...
    словак
  6. Jovanni Сегодня, 15:20
    Вот! А я всегда подозревал что они там в "нате" этой все не только педофилы, но и пид...ры...
    Jovanni
  7. Евдоким Сегодня, 15:22
    Охренеть, и они ещё говорят что мы в носу пальцем ковыряем. hi
    Евдоким
  8. gabonskijfront Сегодня, 15:23
    Происки гомосеков против педофилов.
    gabonskijfront
  9. Толстоевский Сегодня, 15:25
    в чём проблема? нормальный сатанист
    Толстоевский
  10. hohol95 Сегодня, 15:28
    До японцев полякам далекооо...
    ТОКИО, 1 июля 2017 года – РИА Новости, Екатерина Плясункова.
    Новый закон, запрещающий девушкам до 18 лет работать в сфере услуг так называемых "свиданий за вознаграждение", вступил в силу в столице Японии Токио.
    По данным агентства Киодо, законопроект был единогласно одобрен столичными властями накануне. Это стало первым в Японии случаем принятия специального закона, который был бы направлен на ограничения свиданий со старшеклассницами младше 18 лет за вознаграждение.
    В настоящее время в Токио, согласно информации токийской полиции, существует около 110 коммерческих предприятий и около 30 незарегистрированных компаний, которые предлагают услуги по организации свиданий со школьницами. Очень часто на такие свидания направляют девушек младше 18 лет. Правоохранительные органы Токио также подозревают несколько из этих предприятий в противозаконной организации свиданий с подростками с целью оказания ими интимных услуг.
    Теперь, согласно новому закону, в "свиданиях за вознаграждение" могут участвовать лишь с девушки старше 18 лет. Правонарушителям грозит до одного года в тюрьме или штраф до 1 миллиона иен (8,9 тысячи долларов).
    При этом остается неизвестным, каким образом токийская полиция намерена бороться с так называемым феноменом "папа кацу", когда девушки в индивидуальном порядке заключают своеобразный устный договор с мужчиной о свиданиях с ним за вознаграждение. Некоторым девушкам, которые предлагают такие услуги, нет и 14 лет.
    hohol95
    1. Deadушка Сегодня, 15:36
      Это Японцы, у них своя "вселенная" культуры.
      Deadушка
      1. pjastolov Сегодня, 15:41
        Это Японцы
        нам самураев не понять feel
        pjastolov
      2. hohol95 Сегодня, 15:42
        Но для кого то вполне являются примером для подражания!
        И по поводу такого заработка школьницами им "выговоры" "МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО и Ювенальная Юстиция" не выносят!
        hohol95
        1. Deadушка Сегодня, 15:49
          Цитата: hohol95
          являются примером для подражания

          Ну а кто без греха? ... раньше вон все жертвоприношения делали... и человеческие в том числе.
          Ни кто же не кается. Существуют конечно общечеловеческие нормы морали и этики, но они относительны. Современный пример та же Европа. Но и не нужно забывать - "В чужой монастырь со своим уставом не ходят."
          Deadушка
          1. hohol95 Сегодня, 15:53
            В их "ЯСУКУНИ" я не лезу! НО и их никто не звал лезть к нам с поучениями! Ни японцев, ни поляков, ни прочих жителей ВЕСТЛАНДА...
            hohol95
            1. Deadушка Сегодня, 16:05
              Цитата: hohol95
              НО и их никто не звал лезть к нам с поучениями! Ни японцев, ни поляков, ни прочих

              Вас кто-то насильно учит?...Деспоты!... Тираны!....Произвол!... До коле можно терпеть! am
              Если голова на плечах не просто так, то всегда можно просеять и взять лучшее. Даже в куче мусора можно найти ценное. yes
              Deadушка
              1. hohol95 Сегодня, 16:16
                good drinks Это точно!!!
                hohol95
  11. komrad buh Сегодня, 15:44
    Мало своих, теперь и чужие понаехали. Ляхи ну вы лохи
    komrad buh
  12. Atlant-1164 Сегодня, 15:53
    вот не надо проявлять здесь это это милые бранятся друг с дружкой.как пел В.Леонтьев-

    Каждый хочет любить и солдат и моряк
    Каждый хочет иметь и невесту и друга



    ну хотят они иметь друг друга.
    Atlant-1164
  13. ОТДЕЛ Сегодня, 16:23
    Педофилы, зоофилы,некрофилы м т.д. полный набор натовский..! Вот она демократия. Запад во главе с США сам рухнет скоро и без войны..Идет деградация!
    ОТДЕЛ
  14. Deadушка Сегодня, 16:25
    Соломон Кейн,
    Про способы проверенные временем тоже не стоит забывать. winked
    Deadушка
  15. vinni-puk Сегодня, 16:35
    Нато - террариум педиков и педофилов!
    vinni-puk
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