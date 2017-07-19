Чехии поставлены транспортеры 120-мм минометов Tatra T-815
Как сообщает военное ведомство Чехии, 17 июля от группы Tatra Group была принята партия в составе 41 бронированного грузового автомобиля Tatra T-815 (8х8), предназначенных для транспортировки 120-мм буксируемых минометов vz. 82.
Перевозка миномета, боеприпасов и расчета осуществляются в кузове машины, спуск и подъем оружия производится кормовой рампой с электроприводом.
Поставки проходят в соответствии с контрактом, подписанным осенью 2015 года. Машины пойдут на оснащение батальонов 4-й бригады быстрого реагирования и 7-й механизированной бригады чешской армии. Они призваны заменить старые грузовики Praga V3S (6x6), буксирующие 120-мм минометы vz. 82.
Всего предполагается получить до конца года 112 грузовых автомобилей различных типов: 26 грузовиков Tatra T-810 (6х6), уже переданных в январе, текущая партия, 40 ожидаемых бронированных автомобилей Tatra T-815 (8х8), предназначенных для транспортировки контейнеров.
Последние поставки грузовых машин осуществлялись в 2008-2009 годы, когда были отгружены 588 различных автомобилей Tatra. Всего на оснащении чешской армии находится свыше 3 тыс. автомобилей марки Tatra.
Поставленные чешским ВС Tatra T-815
Перевозка миномета, боеприпасов и расчета осуществляются в кузове машины, спуск и подъем оружия производится кормовой рампой с электроприводом.
Поставки проходят в соответствии с контрактом, подписанным осенью 2015 года. Машины пойдут на оснащение батальонов 4-й бригады быстрого реагирования и 7-й механизированной бригады чешской армии. Они призваны заменить старые грузовики Praga V3S (6x6), буксирующие 120-мм минометы vz. 82.
Поставленные чешским ВС Tatra T-815
Всего предполагается получить до конца года 112 грузовых автомобилей различных типов: 26 грузовиков Tatra T-810 (6х6), уже переданных в январе, текущая партия, 40 ожидаемых бронированных автомобилей Tatra T-815 (8х8), предназначенных для транспортировки контейнеров.
Последние поставки грузовых машин осуществлялись в 2008-2009 годы, когда были отгружены 588 различных автомобилей Tatra. Всего на оснащении чешской армии находится свыше 3 тыс. автомобилей марки Tatra.
Миномет vz. 82
Использованы фотографии: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-martin-stropnicky-prevzal-41-novych-vozu-tatra-815--135426/
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