08:50 19 июля

США подняли цену на уголь для Украины почти втрое

Министерство энергетики США публикует доклад, в котором говорится о «подарке» Вашингтона для украинского правительства. В докладе содержится информация о почти 3-кратном (!) повышении цены на металлургический уголь для Украины в сравнении с контрактной ценой за предыдущий год. Напомним, что после встречи Порошенко с Трампом украинский президент назвал договорённости о поставках угля из США «победой, гарантирующей для Украины конкурентную цену».

США подняли цену на уголь для Украины почти втрое


В документе Минэнерго США говорится о том, что в 2016 году Киеву американцы продавали уголь для металлургии Украины по цене 76 долларов за тонну, а теперь цена составляет 206 долларов. При этом в 2016 году Киеву отгрузили 355 тыс. тонн, а в этом году отгрузят около 865 тыс. т.


Фактически получается, что США достаточно низкой ценой заманили Украину в ловушку, а когда Порошенко рапортовал о «перемоге», задрали цену втрое. Теперь украинскому президенту по определению нельзя сдать назад. А стратегия Трампа «заработать на всём» снова сработала.
Russia Today сообщает, что американцы продают свой уголь в Европу по разным ценам для разных государств. В частности, уголь для Норвегии продаётся по 140 долларов за тонну.

Российский уголь для Украины в 2016 году обходился примерно по 75 долларов за тонну. Уголь из ЛДНР примерно на 8-10 долларов дешевле. Но американский уголь "демократичнее". А демократия стоит недёшево.

Использованы фотографии: Imperor.net
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Комментарии 40

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  1. Владимирец Сегодня, 06:43
    "В частности, уголь для Норвегии продаётся по 140 долларов за тонну"

    Сравнили тоже, задрипанную Норвегию и богатейшую европейскую Украину. request
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 06:50
      Самое прикольное, нерабам сейчас скажут , что это ещё по-братски, со скидочкой, как пострадавшим от русского ахрес ора и те опять будут скакать от радости надев на голову свои пуленепробиваемые кастрюли laughing
      Чёрный
  2. Чёрный Сегодня, 06:43
    Це зрада чи перемога? wassat
    Чёрный
    1. insular Сегодня, 06:50
      Цитата: Чёрный
      Це зрада чи перемога?

      Перезрада...
      insular
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 06:51
      Как кричал один кастрюлеголовый в Крыму "Америка с нами"))))
      DIVAN SOLDIER
      1. Чёрный Сегодня, 07:11
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Как кричал один кастрюлеголовый в Крыму "Америка с нами"))))

        Вот вот...за такую "щедрость"Трамп их заставит еще и туфли ему вылизать....левая достанется поросю , правая - климу чугункину...
        Чёрный
    3. svp67 Сегодня, 06:57
      Цитата: Чёрный
      Це зрада чи перемога? wassat

      Не...бизнес и ничего лиШнего....
      svp67
      1. insular Сегодня, 07:03
        Цитата: svp67
        Не...бизнес и ничего лиШнего....

        Тащ маршал,
        Вот в детстве я жил в деревне у бабушки и видел как она коров пасла, а вечером доила и как то такой принцип "коровам сено, а от них молоко", я ну ни как бизнесом назвать не могу... Вот так и здесь.
        Сдаивают их по полной..
        insular
        1. svp67 Сегодня, 07:17
          Цитата: insular
          Сдаивают их по полной..

          Я ж и говорю : НИЧЕГО ЛИШНЕГО....в виде политики.
          svp67
    4. Морм Сегодня, 07:11
      Цитата: Чёрный
      Це зрада чи перемога? wassat

      Для тех форумчан,которые еще не врубились- вот уже 3 года Украина и Россия практически ведут между собой военные действия,а покупать у врага чего то-это повод поставить к стенке.
      Морм
      1. Чёрный Сегодня, 07:17
        А как же газ?...надо его срочно сжижать , отправлять в америку, что бы он стал правильным и демократичным, а потом вечти обратно на украину.....а то по пути из словакии он не успевает окончательно от росийскости очистится wassat
        Чёрный
      2. АФЕНОГЕН Сегодня, 07:20
        О росийских потерях за три года можно уехать?
        АФЕНОГЕН
        1. insular Сегодня, 07:22
          Цитата: АФЕНОГЕН
          О росийских потерях за три года можно уехать?

          Не могу понять, где ошибка в вашем вопросе.:
          То ли последнее слово, то ли всё что до последнего слова - не верно...
          insular
          1. samoletil18 Сегодня, 07:31
            Это проблемы с Т-9. А не ответить на вопрос, верх бескультурия. Ответ на вопрос о потерях российской армии в Донбассе человек получит от Вас?
            Или ошибки грамматические искать безопасней? Главное, прокукарекать.
            samoletil18
            1. insular Сегодня, 07:41
              Цитата: samoletil18
              верх бескультурия

              Цитата: samoletil18
              человек получит от Вас?

              Цитата: samoletil18
              Главное, прокукарекать

              Слышь, петушара, ты меня со своими не путай, я не кукарекаю. Или может ты прочтешь, к кому он вопрос задал? А может ты еще и вопрос за него перефразируешь?
              Черта ты лезешь со своим блеянием и домыслами?

              С такими как ты только на твоем же языке говорить... Понарожали...
              insular
        2. pvv113 Сегодня, 08:03
          Цитата: АФЕНОГЕН
          О росийских потерях за три года можно уехать?

          Если верить украинским СМИ, то псковская дивизия ВДВ уничтожена уже раз восемь laughing
          pvv113
      3. insular Сегодня, 08:02
        Цитата: Морм
        Украина и Россия практически ведут между собой военные действия

        Грузинская армия перестала существовать чрез 3 дня после ввода российских войск... Украина держится 3 года... Вы сами в это верите?
        И ведь главное ни кто так и не нашел российских войск... Фото из Крыма облетели весь шарик, фото из Грузии до сих пор выдают за Украину, но из самой Украины как то вообще ни чего нет.
        Цитата: Морм
        а покупать у врага чего то-это повод поставить к стенке.

        А ехать на зароботки к врагу, это не повод поставить к стенке? И когда же массовые расстрелы на Украине начнутся?
        insular
  3. inkass_98 Сегодня, 06:43
    Дружба с США - дорогое удовольствие, за это надо платить.
    inkass_98
    1. Познающий Сегодня, 07:36
      Цитата: inkass_98
      Дружба с США - дорогое удовольствие, за это надо платить.

      Да не-е, всего-лишь ВВП говорил с Трампом более двух часов ...Трамп стал агентом Путина... Ведь бывших офицеров вообще, а уж КГБ в частности- не бывает... Обамка с этого тоже начинал, преемственность положения... feel
      Познающий
  4. МПК105 Сегодня, 06:50
    Дружба дружбой,хохлы!!!Привыкайте!!!Вот не злой я по-жизни дядька,а чёт радостно стало от новости этой... feel laughing laughing laughing
    МПК105
    1. kepmor Сегодня, 07:12
      Привет,брат МПКшник! Радостно не тебе одному...почитай вся окраина прям описилась от такого счастья...
      у меня смутные сомнения...а действительно ли Пеца в девственности был Вальцманом?... как то лихо его,истинного жида,разводят на бабки все кому не лень....как то не по-иудейски всё у него получается...
      вывод...или он не вальцман...или "белочка" прописалась на века...
      а Трамп всё-таки красава... умеет впаривать всё и всем...
      kepmor
      1. МПК105 Сегодня, 07:18
        Здоров,Братишк!!!!!!!!!!Хочу тебя заранее поздравить,ибо в воскресение на вахте буду-не знаю,получится ли...
        МПК105
      2. ссс Сегодня, 07:46
        он же не из своего кармана платит, наверняка есть схема отката и для него. А вообще то, он не настоящий, тут ты прав. Настоящие иудеи (как я знаю, интересовался этим вопросом) таких презирают и называют очень неприличными словами.
        ссс
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    «победой, гарантирующей для Украины конкурентную цену».

    А. что еще мог сказать Порошенко? Вот теперь пусть чешут репу и соображают. Хотя соображать это не для украинских политиков. С большим удовольствием поздравляю Порошенко и его теплую компанию с троекратным повышением цены. Дерзайте дальше попрощавшись с "немытой Россией". Вот когда вы за такую цену этот уголь жевать начнете будет интересно посмотреть на вас - "умытых".
    rotmistr60
  6. Александр 3 Сегодня, 06:53
    Матрасники сало не пробовали предложить Украине,а потом раз в 10 повысить цену.Вообще то над больными глумиться стыдно должно быть.
    Александр 3
  7. iliitchitch Сегодня, 06:56
    Получи , фашист , гранату .
    Уголь из америки , на украину . Да-а ...
    iliitchitch
  8. БВС Сегодня, 06:58
    А куда теперь (в 2017 году) поставляет металлургический уголь ЛДНР, тот который ранее поставлялся Киеву? В РФ своего достаточно, даже в Ростовской обл позакрывали все шахты из-за их убыточности, другие страны не купят. Если и купит кто-то, то это остров какой-то в тихом океане.
    БВС
    1. kepmor Сегодня, 07:22
      да не переживайте вы так...Россия - щедрая душа...найдём куда сей уголек пристроить.....
      kepmor
  9. Смог Сегодня, 06:59
    Да не, все нормально.Перезимуют.Чай не впервой. А потом.....
    Смог
    1. insular Сегодня, 07:10
      Новость от 2015-го года... Что-то видимо пошло не так...
      Хотя даже могу предположить, что всё необходимое для получения энерги от вращения Земли, всё секретное оборудование (а еще партсегары, тоже секретные), маскаляки вывезли в камазам гумпомощи laughing Вот и встало дело...
      insular
      1. Смог Сегодня, 07:56
        Цитата: insular
        Новость от 2015-го года.

        И что???? Там же не сказано к концу какого года. request Так что к концу, а может из конца в конец,но ....... изобретут laughing
        Цитата: insular
        Что-то видимо пошло не так...

        Все так и идет это самое что -то. А вот что?????? Это очень бАААААльшой вопрос.
        Смог
    2. Venceremos Сегодня, 07:18
      Цитата: Смог
      Да не, все нормально.Перезимуют.Чай не впервой. А потом.....


      А потом КАТАКЛИЗМА wassat В результате чудовищных экспериментов украинских учёных Земля налетит на собственную ось yes
      Venceremos
      1. insular Сегодня, 07:25
        Цитата: Venceremos
        Земля налетит на собственную ось

        ...И будет проткнута осью энтой.... Жуть!
        insular
        1. Venceremos Сегодня, 07:28
          Цитата: insular
          Цитата: Venceremos
          Земля налетит на собственную ось

          ...И будет проткнута осью энтой.... Жуть!

          yes yes yes
          Venceremos
  10. инженерный Сегодня, 07:13
    Просто бизнес и никакой политики. Вчера было по 75 ну очень дорого, а сегодня по 206 ну просто по дружбе. Мышеловка захлопнулась, цену и поставщика теперь можно изменить только при одном условии, провести новую майданно - печенюшную смену правительства, вместе с президентом. А этого как мы знаем кураторы с ныне здравствующим правительством не позволят.
    инженерный
  11. ИмПерц Сегодня, 07:23
    А демократия стоит недёшево.

    И обходится очень дорого!
    ИмПерц
  12. uav80 Сегодня, 07:27
    Ну бывает...

    uav80
  13. Ruswolf Сегодня, 07:37
    Американцы решили бороться с Украинской коррупцией!
    Цены подняли, чтобы Украина не смогла перепродавать этот уголь другим. А раз перепродать нельзя то и воровать нет смысла..........
    Разве только спишут на очередные затраты по АТО..... (на обогрев землянок .....)
    Ruswolf
  14. ссс Сегодня, 07:53
    Очередной кидок украинского народа со стороны своей же "элиты". Трамп просто делает бизнес. Как там пели - "Пока живут на свете дураки, нам воровать стало быть с руки" Но элита не обеднеет, это точно, а Порошенко найдет способ нагреть руки.
    ссс
  15. БВС Сегодня, 08:33
    Цитата: kepmor
    да не переживайте вы так...Россия - щедрая душа...найдём куда сей уголек пристроить.....

    То есть Вы хотите сказать что Россия закупает металлургический уголь в ЛДНР, невзирая на то, что свои российских шахтеры в Ростовской области без работы.
    БВС
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