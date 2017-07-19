США подняли цену на уголь для Украины почти втрое
Министерство энергетики США публикует доклад, в котором говорится о «подарке» Вашингтона для украинского правительства. В докладе содержится информация о почти 3-кратном (!) повышении цены на металлургический уголь для Украины в сравнении с контрактной ценой за предыдущий год. Напомним, что после встречи Порошенко с Трампом украинский президент назвал договорённости о поставках угля из США «победой, гарантирующей для Украины конкурентную цену».
В документе Минэнерго США говорится о том, что в 2016 году Киеву американцы продавали уголь для металлургии Украины по цене 76 долларов за тонну, а теперь цена составляет 206 долларов. При этом в 2016 году Киеву отгрузили 355 тыс. тонн, а в этом году отгрузят около 865 тыс. т.
Фактически получается, что США достаточно низкой ценой заманили Украину в ловушку, а когда Порошенко рапортовал о «перемоге», задрали цену втрое. Теперь украинскому президенту по определению нельзя сдать назад. А стратегия Трампа «заработать на всём» снова сработала.
Russia Today сообщает, что американцы продают свой уголь в Европу по разным ценам для разных государств. В частности, уголь для Норвегии продаётся по 140 долларов за тонну.
Российский уголь для Украины в 2016 году обходился примерно по 75 долларов за тонну. Уголь из ЛДНР примерно на 8-10 долларов дешевле. Но американский уголь "демократичнее". А демократия стоит недёшево.
В документе Минэнерго США говорится о том, что в 2016 году Киеву американцы продавали уголь для металлургии Украины по цене 76 долларов за тонну, а теперь цена составляет 206 долларов. При этом в 2016 году Киеву отгрузили 355 тыс. тонн, а в этом году отгрузят около 865 тыс. т.
Фактически получается, что США достаточно низкой ценой заманили Украину в ловушку, а когда Порошенко рапортовал о «перемоге», задрали цену втрое. Теперь украинскому президенту по определению нельзя сдать назад. А стратегия Трампа «заработать на всём» снова сработала.
Russia Today сообщает, что американцы продают свой уголь в Европу по разным ценам для разных государств. В частности, уголь для Норвегии продаётся по 140 долларов за тонну.
Российский уголь для Украины в 2016 году обходился примерно по 75 долларов за тонну. Уголь из ЛДНР примерно на 8-10 долларов дешевле. Но американский уголь "демократичнее". А демократия стоит недёшево.
Использованы фотографии: Imperor.net
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