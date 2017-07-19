Корвет «Совершенный» прибыл во Владивосток
Согласно информации интернет-портала sudostroenie.info , пресс-служба Восточного военного округа сообщила о запланированной на 20 июля на 33 причале во Владивостоке торжественной церемонии подъема Военно-морского флага Российской Федерации на четвертом корвете проекта 20380 "Совершенный".
18 июля корабль прибыл во Владивосток из Большого Камня в связи с окончанием государственных испытаний. Предполагается, что корабль войдет в состав 114-й бригады надводных кораблей Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке ТОФ, размещенной в бухте Завойко на Камчатке.
Корвет строился в соответствии с контрактом с МО РФ от 26 января 2006 года (перезаключен в мае 2014 года). Закладка состоялась на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре 30 июня 2006 года. До этого времени надводные корабли на АСЗ последний раз строились более чем 50 лет назад. Спущен на воду 22 мая 2015 года. Достраивался в Большом Камне на побережье Тихого океана. Заводские ходовые испытания начались 30 января 2017 года.
Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз". Предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. Строится с применением технологии "стелс".
Основу вооружения составляют противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и зенитный ракетный комплекс "Редут". Дополнительно идет оснащение артиллерийским и противолодочным вооружением, имеется вертолет.
Водоизмещение — 1800 т. (стандартное) ; 2220 т. (полное),
Длина — 90 м. (по КВЛ) ; 104,5 м. (наибольшая),
Ширина — 13 м. (наибольшая),
Осадка — 7,95 м. (наибольшая с бульбом),
Двигатели — 4 дизеля 16Д49, 2 вала,
Мощность — 23 320 л. с. (17 140 кВт),
Движитель — 2 пятилопастных гребных винта,
Скорость хода — 27 узлов (полная) ; 14 узлов (экономическая),
Дальность плавания — 3 500−4 000 миль на 14 узлах,
Автономность плавания — 15 суток (по запасам провизии),
Экипаж — 99 чел.
18 июля корабль прибыл во Владивосток из Большого Камня в связи с окончанием государственных испытаний. Предполагается, что корабль войдет в состав 114-й бригады надводных кораблей Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке ТОФ, размещенной в бухте Завойко на Камчатке.
Корвет строился в соответствии с контрактом с МО РФ от 26 января 2006 года (перезаключен в мае 2014 года). Закладка состоялась на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре 30 июня 2006 года. До этого времени надводные корабли на АСЗ последний раз строились более чем 50 лет назад. Спущен на воду 22 мая 2015 года. Достраивался в Большом Камне на побережье Тихого океана. Заводские ходовые испытания начались 30 января 2017 года.
Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз". Предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. Строится с применением технологии "стелс".
Основу вооружения составляют противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и зенитный ракетный комплекс "Редут". Дополнительно идет оснащение артиллерийским и противолодочным вооружением, имеется вертолет.
Водоизмещение — 1800 т. (стандартное) ; 2220 т. (полное),
Длина — 90 м. (по КВЛ) ; 104,5 м. (наибольшая),
Ширина — 13 м. (наибольшая),
Осадка — 7,95 м. (наибольшая с бульбом),
Двигатели — 4 дизеля 16Д49, 2 вала,
Мощность — 23 320 л. с. (17 140 кВт),
Движитель — 2 пятилопастных гребных винта,
Скорость хода — 27 узлов (полная) ; 14 узлов (экономическая),
Дальность плавания — 3 500−4 000 миль на 14 узлах,
Автономность плавания — 15 суток (по запасам провизии),
Экипаж — 99 чел.
Использованы фотографии: http://forums.airbase.ru/2017/07/t85910_204--ctorozhevye-korabli-korvety-proekta-20380-stereguschij-5.html
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