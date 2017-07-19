08:50 19 июля

Корвет «Совершенный» прибыл во Владивосток

Согласно информации интернет-портала sudostroenie.info , пресс-служба Восточного военного округа сообщила о запланированной на 20 июля на 33 причале во Владивостоке торжественной церемонии подъема Военно-морского флага Российской Федерации на четвертом корвете проекта 20380 "Совершенный".

18 июля корабль прибыл во Владивосток из Большого Камня в связи с окончанием государственных испытаний. Предполагается, что корабль войдет в состав 114-й бригады надводных кораблей Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке ТОФ, размещенной в бухте Завойко на Камчатке.




Корвет строился в соответствии с контрактом с МО РФ от 26 января 2006 года (перезаключен в мае 2014 года). Закладка состоялась на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре 30 июня 2006 года. До этого времени надводные корабли на АСЗ последний раз строились более чем 50 лет назад. Спущен на воду 22 мая 2015 года. Достраивался в Большом Камне на побережье Тихого океана. Заводские ходовые испытания начались 30 января 2017 года.



Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз". Предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. Строится с применением технологии "стелс".

Основу вооружения составляют противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и зенитный ракетный комплекс "Редут". Дополнительно идет оснащение артиллерийским и противолодочным вооружением, имеется вертолет.

Водоизмещение — 1800 т. (стандартное) ; 2220 т. (полное),
Длина — 90 м. (по КВЛ) ; 104,5 м. (наибольшая),
Ширина — 13 м. (наибольшая),
Осадка — 7,95 м. (наибольшая с бульбом),
Двигатели — 4 дизеля 16Д49, 2 вала,
Мощность — 23 320 л. с. (17 140 кВт),
Движитель — 2 пятилопастных гребных винта,
Скорость хода — 27 узлов (полная) ; 14 узлов (экономическая),
Дальность плавания — 3 500−4 000 миль на 14 узлах,
Автономность плавания — 15 суток (по запасам провизии),
Экипаж — 99 чел.

Использованы фотографии: http://forums.airbase.ru/2017/07/t85910_204--ctorozhevye-korabli-korvety-proekta-20380-stereguschij-5.html
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Комментарии 8

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 08:33
    А где же калибры? Какой к черту уран? Кого они собрались топить ураном?
    DIVAN SOLDIER
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:37
      Когда его начали строить до Калибров было как до Луны
      Юджин-Евгений
    2. donavi49 Сегодня, 08:40
      Калиброносца в этом корпусе (ну вернее в удлиненном на 1 секцию) будет только 2 и оба на балтике строят. Ценник на него уже подошел к фрегату. Поэтому большой серии не будет.

      У него еще ЗРК не работает. Ну вернее работает через Пуму. У следующего тихоокеанца (Громкий) ситуация будет такая. Только 3 корпус Алдар Цыденжапов - получит новую мачту с РЛС и рабочим ЗРК. Итого будет 5 условно боеспособных по ЗРК корвета (3 на Балтике и 2 на Тихом) + 1 корвет с рабочим ЗРАК, а дальше пойдут более-менее норм.
      donavi49
    3. alexmach Сегодня, 08:46
      Корабли водоизмещением до 5000 тонн, кого же ещё?
      Вооружение для корвета вполне адекватное.
      alexmach
  2. svp67 Сегодня, 08:33
    Я б его "ДОЛГОЖДАННЫМ" назвал!!!! С ПРАЗДНИКОМ ТОФ!!!!! В твоем ряду бойцов ПРИБЫЛО. Встречай нового боевого товарища.
    svp67
    1. katalonec2014 Сегодня, 08:38
      Цитата: svp67
      Встречай нового боевого товарища.

      Да мы его как утро ждём,стареет наш флот.
      Кстати по Большому камню,стройка там мама не горюй,грядут большие перемены.
      katalonec2014
      1. svp67 Сегодня, 08:40
        Цитата: katalonec2014
        Кстати по Большому камню,стройка там мама не горюй,грядут большие перемены.

        ?????? Для "надводного" или "подводного" строятся? Помнится для последнего там было "все норм" fellow
        svp67
  3. ВадимЖивов Сегодня, 08:44
    Причал две тройки бортовой три тройки... Прикольно... ТОФ с наступающим праздником!!! hi
    ВадимЖивов
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