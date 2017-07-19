Ситуация в Сирии
Группировка ИГ (запрещена в РФ) теряет стратегические позиции под Ас-Сухной на востоке провинции Хомс, западная коалиция сбрасывает фосфорные бомбы в окрестностях Ракки, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На северо-западе столицы продолжилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной оппозицией. В результате столкновений под контроль правительственных войск перешли топливная станция Сунбул, рынок Аль-Хейр, а также несколько зданий вокруг него. Сирийские военные самолеты на протяжении всего дня наносили авиаудары по укрепрайонам боевиков вооруженной оппозиции в районе Восточной Гуты на окраинах населенных пунктов Дума и Хош Ад-Давахира.
Сирийская свободная армия (ССА), поддерживаемая турецкими войсками, продолжила теснить курдов на севере провинции Алеппо. Новые турецкие подразделения прибыли в город Джараблус, расположенный близ сирийско-турецкой границы, для дальнейшего наступления на Африн. Во второй половине дня боевики «свободной армии» вновь атаковали опорные пункты Сирийских демократических сил (SDF) вблизи города Айн Дакна, убив в ходе вооруженных столкновений по меньшей мере 25 солдат курдских отрядов YPG.
После того как днем ранее радикалы ИГ заняли позиции союзников САА недалеко от города Хамима в юго-восточной части провинции Хомс, проасадовские ополченческие отряды провели серию ракетных и артиллерийских обстрелов, в результате чего были ликвидированы несколько террористов-смертников, а также военная техника ИГ. Кроме того, отмечались столкновения между проправительственными подразделениями и отрядами ИГ к востоку от недавно освобожденного газового поля Аль-Хейль. NDF совместно с афганской бригадой «Лива Фатимиюн» отбили у террористов несколько стратегических позиций к югу от ключевого города Ас-Сухна. Также союзные силы при поддержке ВКС РФ освободили почти два квадратных километра территорий к западу от этого города.
Продолжается битва за Ракку. Сирийские демократические силы (SDF) контролируют уже почти 40 процентов города. Однако боевики, оставшиеся в городе, не намерены сдавать занимаемые позиции. В результате боев на южных окраинах Ракки обе стороны понесли значительные потери в живой силе. ВВС западной коалиции в минувшие сутки вновь проводили бомбардировки в окрестностях административного центра провинции, на этот раз – с применением фосфорных боеприпасов. Информации о жертвах бомбардировок еще не поступало.
В столице провинции Хама был предотвращен теракт с участием террористов-смертников. Трое боевиков ИГ намеревались активировать на себе пояса со взрывчаткой в центре Хамы, однако, благодаря оперативной работе разведки, радикалы были задержаны.
На северо-западе столицы продолжилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной оппозицией. В результате столкновений под контроль правительственных войск перешли топливная станция Сунбул, рынок Аль-Хейр, а также несколько зданий вокруг него. Сирийские военные самолеты на протяжении всего дня наносили авиаудары по укрепрайонам боевиков вооруженной оппозиции в районе Восточной Гуты на окраинах населенных пунктов Дума и Хош Ад-Давахира.
Сирийская свободная армия (ССА), поддерживаемая турецкими войсками, продолжила теснить курдов на севере провинции Алеппо. Новые турецкие подразделения прибыли в город Джараблус, расположенный близ сирийско-турецкой границы, для дальнейшего наступления на Африн. Во второй половине дня боевики «свободной армии» вновь атаковали опорные пункты Сирийских демократических сил (SDF) вблизи города Айн Дакна, убив в ходе вооруженных столкновений по меньшей мере 25 солдат курдских отрядов YPG.
После того как днем ранее радикалы ИГ заняли позиции союзников САА недалеко от города Хамима в юго-восточной части провинции Хомс, проасадовские ополченческие отряды провели серию ракетных и артиллерийских обстрелов, в результате чего были ликвидированы несколько террористов-смертников, а также военная техника ИГ. Кроме того, отмечались столкновения между проправительственными подразделениями и отрядами ИГ к востоку от недавно освобожденного газового поля Аль-Хейль. NDF совместно с афганской бригадой «Лива Фатимиюн» отбили у террористов несколько стратегических позиций к югу от ключевого города Ас-Сухна. Также союзные силы при поддержке ВКС РФ освободили почти два квадратных километра территорий к западу от этого города.
Продолжается битва за Ракку. Сирийские демократические силы (SDF) контролируют уже почти 40 процентов города. Однако боевики, оставшиеся в городе, не намерены сдавать занимаемые позиции. В результате боев на южных окраинах Ракки обе стороны понесли значительные потери в живой силе. ВВС западной коалиции в минувшие сутки вновь проводили бомбардировки в окрестностях административного центра провинции, на этот раз – с применением фосфорных боеприпасов. Информации о жертвах бомбардировок еще не поступало.
В столице провинции Хама был предотвращен теракт с участием террористов-смертников. Трое боевиков ИГ намеревались активировать на себе пояса со взрывчаткой в центре Хамы, однако, благодаря оперативной работе разведки, радикалы были задержаны.
Использованы фотографии: Вести.ру
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