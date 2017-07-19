Украина пытается решить проблему острой нехватки военных госпиталей

В ближайшее время начнется строительство второго корпуса госпиталя, в котором будет располагаться диагностический корпус на 50 человек, хирургическое отделение с операционным блоком и реанимацией, что является актуальным в условиях ведения антитеррористической операции.

Нехватка военных медицинских учреждений на Украине дала о себе знать, когда раненых из зоны конфликта на Донбассе свозили в госпитали и размещали не только в палатах, но и в коридорах. В 2015 году было принято решение о строительстве военного госпиталя в Харькове – в регионе, который примыкает к зоне конфликта. Госпиталь, как утверждают украинские журналисты, начнёт функционировать в ближайшее время. Он получил соответствующую лицензию от министерства здравоохранения Украины.Госпиталь относится к ведению государственной пограничной службы Украины.В нём будут проводиться мероприятия как экстренной терапии, так и вестись приём специалистами ЛОР, офтальмологии, кардиологии, дерматологии и даже психиатрии. Судя по всему, последнее направление для тех, кто попадает в так называемую зону «АТО», становится всё более актуальной.Ранее сообщалось, что на Украину готовы прибыть зарубежные специалисты для оказания помощь в психологической и психической реабилитации украинских военнослужащих, поучаствовавших в гражданской войне на Донбассе. О привлечении иностранных медиков к работе в новом госпитале Харькова пока не сообщается.Из пресс-службы ГПС Украины: