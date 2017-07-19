11:52 19 июля

Украина пытается решить проблему острой нехватки военных госпиталей

Нехватка военных медицинских учреждений на Украине дала о себе знать, когда раненых из зоны конфликта на Донбассе свозили в госпитали и размещали не только в палатах, но и в коридорах. В 2015 году было принято решение о строительстве военного госпиталя в Харькове – в регионе, который примыкает к зоне конфликта. Госпиталь, как утверждают украинские журналисты, начнёт функционировать в ближайшее время. Он получил соответствующую лицензию от министерства здравоохранения Украины.

Госпиталь относится к ведению государственной пограничной службы Украины.

В нём будут проводиться мероприятия как экстренной терапии, так и вестись приём специалистами ЛОР, офтальмологии, кардиологии, дерматологии и даже психиатрии. Судя по всему, последнее направление для тех, кто попадает в так называемую зону «АТО», становится всё более актуальной.


Ранее сообщалось, что на Украину готовы прибыть зарубежные специалисты для оказания помощь в психологической и психической реабилитации украинских военнослужащих, поучаствовавших в гражданской войне на Донбассе. О привлечении иностранных медиков к работе в новом госпитале Харькова пока не сообщается.



Из пресс-службы ГПС Украины:
В ближайшее время начнется строительство второго корпуса госпиталя, в котором будет располагаться диагностический корпус на 50 человек, хирургическое отделение с операционным блоком и реанимацией, что является актуальным в условиях ведения антитеррористической операции.

Использованы фотографии: ГПСУ
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Комментарии 27

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  1. Чёрный Сегодня, 08:49
    Украина пытается решить проблему острой нехватки военных госпиталей
    Какую такую нехватку? Потерь же нет smile Срочно верните Тымчука...он быстро разрулит, а заодно похоронит пару бурятских дивизий smile
    Чёрный
    1. katalonec2014 Сегодня, 09:09
      Как по мне,всё равно недоработали с госпиталем,нарколог,нарколог где?а это для АТО первейший врач,на них как ни посмотришь,аватар на аватаре,плюс наркомания цветёт пышным цветом,в общем недоработали.
      katalonec2014
    2. сибиралт Сегодня, 09:15
      Какие нафиг госпитали, какие ухо-горло-нос, там моргов реально не хватает! belay
      сибиралт
      1. san4es Сегодня, 10:20
        ...И дурок!.. fellow Надо больше дурок !
        san4es
  2. cniza Сегодня, 08:50
    Все готовятся ... и зачем об этом рассказывать и так все всё понимают.
    cniza
    1. Venceremos Сегодня, 08:57
      Украина пытается решить проблему острой нехватки военных госпиталей


      Цитата: cniza
      Все готовятся ...

      Витя... А что нам делать ? У нас в ДНР,ВООБЩЕ НЕТ военных госпиталей.
      Нет военно-полевой хирургии...
      Venceremos
      1. cniza Сегодня, 09:04
        Серега , что могу сказать , только то что Россия не даст Украине начать серьезные военные действия... я понимаю , что вы там сейчас выживаете и когда что то начнет предприниматься по прекращению войны , я просто не знаю.
        cniza
      2. Подрезчик Сегодня, 09:04
        Будет еще большая нехватка госпиталей...попытайтесь помешать малороссам строить свое государство!!!
        Подрезчик
      3. Морм Сегодня, 09:33
        Цитата: Venceremos
        Украина пытается решить проблему острой нехватки военных госпиталей

        Цитата: cniza
        Все готовятся ...

        Витя... А что нам делать ? У нас в ДНР,ВООБЩЕ НЕТ военных госпиталей.
        Нет военно-полевой хирургии...

        В России с этим так же большие проблемы- незабвенный Сердюков позакрывал ряд военных госпиталей и уволил сотни квалифицированных хирургов.А так же в связи с нынешним кризисом правительство РФ довело зарплату врачей до нищенского уровня,вследствии чего многие врачи уволились.
        Морм
        1. НасРать Сегодня, 09:46
          Цитата: Морм

          В России с этим так же большие проблемы- незабвенный Сердюков позакрывал ряд военных госпиталей и уволил сотни квалифицированных хирургов.А так же в связи с нынешним кризисом правительство РФ довело зарплату врачей до нищенского уровня,вследствии чего многие врачи уволились.


          Методичка старовата(смешно читать)... обратитесь к куратору - выдаст по свежее.
          НасРать
          1. УАЗ 452 Сегодня, 11:03
            Так значит, у нас всё замечательно с медициной? Ну тогда славненько! Мне такая методичка тоже больше по душе.
            УАЗ 452
        2. avt Сегодня, 10:31
          Цитата: Морм
          В России с этим так же большие проблемы- незабвенный Сердюков позакрывал ряд военных госпиталей и уволил сотни квалифицированных хирургов.

          Э-э-э- ара! Побрей голова - Кофтун будешь. bully
          avt
  3. винипух Сегодня, 08:53
    Интересно откуда пошла такая традиция, так ставить подушки на кровати? Как-бы треугольником.
    винипух
    1. Чёрный Сегодня, 08:55
      Цитата: винипух
      Как-бы треугольником.

      От египетских фараонов wassat
      Чёрный
    2. МВГ Сегодня, 09:53
      Это что бы угол подушки втыкался в голову и не хотелось спать на ней долго )))
      МВГ
  4. роман66 Сегодня, 08:57
    заодно уж и земельку под кладбище подготовили бы, чтоб потом не метаться
    роман66
  5. KUOLEMA Сегодня, 08:58
    Вот марионетки чертовы опять понимаешь на себя внимание отвлекают некогдо о России думу думати
    KUOLEMA
    1. von schlosser Сегодня, 09:38
      Вам наверное сюда))
      von schlosser
    2. УАЗ 452 Сегодня, 11:04
      А чего это Микола голый сидит? Портки на горилку сменял?
      УАЗ 452
  6. pvv113 Сегодня, 09:06
    Нехватка военных медицинских учреждений на Украине дала о себе знать

    Я думал, что проблема давно решена
    pvv113
  7. von schlosser Сегодня, 09:32
    Надо ещё супермощный крематорий рядом, для утилизации.Думаю пригодиться...)))
    von schlosser
  8. uav80 Сегодня, 09:44
    А зачем решетки на окнах как в тюремной больничке, или боятся что раненые герои сбегут без присмотра куда подальше..??
    uav80
    1. Аморфис Сегодня, 09:54
      Решетки затем, чтобы белочки и бурундучки не мучали "доблестных" воителей wassat
      Аморфис
    2. УАЗ 452 Сегодня, 11:05
      А может наоборот - от визитов благодарных громадян берегутся?
      УАЗ 452
  9. МВГ Сегодня, 09:51
    Проблема дефицита госпиталей решается очень просто - надо прекратить бойню. Всего-навсего...
    МВГ
  10. Толстоевский Сегодня, 10:01
    есть резерв - ветеринарные клиники
    Толстоевский
  11. 3vs Сегодня, 11:32
    А решётки на окнах госпиталя зачем?
    Чтобы носители органов убежать не смогли? belay
    3vs
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