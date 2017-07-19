Бразильский Embraer КС-390 пытается покорить Алжир
Как сообщает алжирский интернет-портал Menadefense , на территории страны, в районе авиабазы Буфарик, состоялись испытания бразильского военно-транспортного и заправочного самолета Embraer КС-390 .
Указанный самолет посещает ряд государств в рамках показательного турне и пробудет в Алжире в течение нескольких дней. Данная страна была выбрана в качестве площадки для демонстрации возможностей новой машины в связи заинтересованностью местных ВВС в обновлении военно-транспортной авиации.
Embraer KC-390 — это тактический транспортный самолет, разработкой которого занимается бразильская авиастроительная компания Embraer. Внешне самолет имеет сходство с японскими Kawasaki C-1 и C-2. На сегодняшний день это самый крупный самолет, который когда-либо создавался компанией Embraer. Самолет KC-390 предназначен для переброски по воздуху различных военных грузов, солдат и боевой техники, также он может использоваться для дозаправки самолетов в воздухе, при проведении поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации.
Указанный самолет посещает ряд государств в рамках показательного турне и пробудет в Алжире в течение нескольких дней. Данная страна была выбрана в качестве площадки для демонстрации возможностей новой машины в связи заинтересованностью местных ВВС в обновлении военно-транспортной авиации.
Embraer KC-390 — это тактический транспортный самолет, разработкой которого занимается бразильская авиастроительная компания Embraer. Внешне самолет имеет сходство с японскими Kawasaki C-1 и C-2. На сегодняшний день это самый крупный самолет, который когда-либо создавался компанией Embraer. Самолет KC-390 предназначен для переброски по воздуху различных военных грузов, солдат и боевой техники, также он может использоваться для дозаправки самолетов в воздухе, при проведении поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации.
Использованы фотографии: https://topwar.ru/107867-brazilskiy-voenno-transportnyy-samolet-embraer-kc-390.html
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