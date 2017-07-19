11:52 19 июля

Бразильский Embraer КС-390 пытается покорить Алжир

Как сообщает алжирский интернет-портал Menadefense , на территории страны, в районе авиабазы Буфарик, состоялись испытания бразильского военно-транспортного и заправочного самолета Embraer КС-390 .



Указанный самолет посещает ряд государств в рамках показательного турне и пробудет в Алжире в течение нескольких дней. Данная страна была выбрана в качестве площадки для демонстрации возможностей новой машины в связи заинтересованностью местных ВВС в обновлении военно-транспортной авиации.


Бразильский Embraer КС-390 пытается покорить Алжир


Embraer KC-390 — это тактический транспортный самолет, разработкой которого занимается бразильская авиастроительная компания Embraer. Внешне самолет имеет сходство с японскими Kawasaki C-1 и C-2. На сегодняшний день это самый крупный самолет, который когда-либо создавался компанией Embraer. Самолет KC-390 предназначен для переброски по воздуху различных военных грузов, солдат и боевой техники, также он может использоваться для дозаправки самолетов в воздухе, при проведении поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации.

Использованы фотографии: https://topwar.ru/107867-brazilskiy-voenno-transportnyy-samolet-embraer-kc-390.html
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Alex_Rarog Сегодня, 08:54
    Ну думаю свою нишу он все ровно найдет.
    Alex_Rarog
    1. xetai9977 Сегодня, 09:03
      Здорово бразильцы подтянулись к ведущим авиационным державам!
      xetai9977
      1. сибиралт Сегодня, 09:11
        БРИКС и начинается с Бразилии. laughing
        сибиралт
  2. AKsvlad047 Сегодня, 09:10
    А мне кажется он сильно смахивает на Ан
    AKsvlad047
    1. donavi49 Сегодня, 09:16
      У него 80 тонн взлетки. Просто схема аналогична. Вот и смахивает на ослика.
      donavi49
    2. сибиралт Сегодня, 09:47
      Он и на Ил-76 тоже смахивает.
      сибиралт
    3. сибиралт Сегодня, 09:48
      Он и на Ил-76 тоже смахивает.
      сибиралт
      1. Alex_Rarog Сегодня, 10:15
        Да блин он на что цгрдно похож) ) это блин типовой грузовой самолет
        Alex_Rarog
  3. винипух Сегодня, 09:25
    Не знал что бразильцы что-то делают. Особенно в технологиях и оружии. Я думал они там все на "раслабоне".
    винипух
    1. Paranoid50 Сегодня, 10:23
      Цитата: винипух
      Не знал что бразильцы что-то делают.

      Дык,если бы только бразильцы.... Пол-мира считает, что в Израиле ничего,кроме зубных протезов и евреев, не производится. yes
      Paranoid50
      1. винипух Сегодня, 10:45
        Весь мир пользуется еврейскими изобретениями.
        винипух
        1. Юджин-Евгений Сегодня, 11:28
          Израиль - родина слонов wink
          Юджин-Евгений
  4. капрал Сегодня, 09:51
    Красивый самолет.
    Цитата: Alex_Rarog
    Ну думаю свою нишу он все ровно найдет.

    Интересно, а что бы нам не покупать его у бразильцев? Или на наших просторах такой класс не нужен?
    капрал
  5. истопник Сегодня, 09:58
    Это интересно. Читаем в заметке:
    ...Embraer KC-390 — это тактический транспортный самолет, разработкой которого занимается бразильская авиастроительная компания Embraer. Внешне самолет имеет сходство с японскими Kawasaki C-1 и C-2. На сегодняшний день это самый крупный самолет, который когда-либо создавался компанией Embraer. Самолет KC-390 предназначен для переброски по воздуху различных военных грузов, солдат и боевой техники, также он может использоваться для дозаправки самолетов в воздухе, при проведении поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации.

    А вот статья от 25 января 2017 года. Здесь же, на ВО:
    ...Embraer KC-390 — это тактический транспортный самолет, разработкой которого занимается бразильская авиастроительная компания Embraer. Внешне самолет имеет сходство с японскими Kawasaki C-1 и C-2. На сегодняшний день это самый крупный самолет, который когда-либо создавался компанией Embraer. Самолет KC-390 предназначен для переброски по воздуху различных военных грузов, солдат и боевой техники, также он может использоваться для дозаправки самолетов в воздухе, при проведении поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации.

    https://topwar.ru/107867-brazilskiy-voenno-transp
    ortnyy-samolet-embraer-kc-390.html
    Из 12 строк новостной заметки опять неизвестного автора - 6 украденных. Незатейливо так.
    А вот Википедия:
    KC-390 тактический транспортный самолёт, разрабатываемый бразильской компанией Embraer. Внешне и функционально схож с японскими Kawasaki C-1 и C-2. Это самый крупный самолёт, когда-либо созданный Embraer. Самолёт предназначен для переброски грузов, дозаправки в воздухе, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации.

    Просто чудеса...
    В наше время это называлось "писать статьи ножницами".
    истопник
Картина дня