11:52 19 июля

Согласовано число закупаемых МиГ-35

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », ссылаясь на анонимные источники, военное ведомство страны, РСК МиГ и Объединенная авиастроительная корпорация определились с числом закупаемых МО РФ МиГ-35 .

Как заявил президент ОАК Юрий Слюсарь, «пока больше двух десятков». Со слов источника, принципиально данный вопрос уже решен, «речь идет о приобретении 24 машин» в рамках еще разрабатываемой новой ГВП, то есть в период 2018 – 2025 годов.

Ранее командующий ВВС генерал Андрей Юдин утверждал, что на МиГ-35 будет пересажена пилотажная группа «Стрижи». В итоге полковой авиации достанется 18 машин.




В последние годы загрузку РСК МиГ обеспечивало выполнение заказов на поставку 16 МиГ-29СМТ (передача завершена в 2016 году), 20 МиГ-29К и 4 МиГ-29КУБ для нужд ВМФ (сделка закрыта), МиГ-29 Мьянме и МиГ-29К/КУБ Индии, а также выполнение работ по модернизации индийских МиГ-29.

Со слов гендиректора РСК Ильи Тарасенко, имеющихся на текущий момент заказов достаточно для загрузки предприятия на период до 2025 года. Как полагает издание, во многом это обусловлено крупнейшим авиационным контрактом на отгрузку 46 МиГ-29 для ВВС Египта на сумму свыше 2 млрд. долл.

Как полагают военные эксперты, ВВС РФ при перевооружении сделали акцент на фронтовых бомбардировщиках Су-34, многофункциональных истребителях Су-30СМ и Су-35С. МиГ-29 явно выпал из этой обоймы. В этой связи решение о его закупке является политическим шагом.

Если предлагаемого вооружения нет у российской армии, то переговоры усложняются в два-три раза.

— пояснил собеседник издания, близкий к «Рособоронэкспорту».


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Комментарии 25

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  1. svp67 Сегодня, 09:55
    речь идет о приобретении 24 машин
    Вы меня простите, но ради такого количества ГОРОДИТЬ ВЕСЬ ОГОРОД? Как то даже не смешно. Это и все что нужно НАШИМ ВКС? Это ж сколько ж будет себестоимость одного этого самолета? Да их из ангара выкатывать будет страшно, вдруг, кто что сломает - в век не расплатится.
    svp67
    1. RUS96 Сегодня, 09:58
      Городят огород ради экспорта.
      RUS96
    2. nikita74 Сегодня, 10:01
      Весь этот огород для иностранцев, завлечь-продать)
      nikita74
      1. svp67 Сегодня, 10:15
        Цитата: nikita74
        Весь этот огород для иностранцев, завлечь-продать)

        Значить его надо показать в бою... Нужно не меньше полка, а тут всего лишь ОДНА эскадрилья и ОДНА пилотажная группа
        svp67
    3. макс702 Сегодня, 10:04
      Цитата: svp67
      Это и все что нужно НАШИМ ВКС?

      Вот и отлично наконец то пришло понимание что в войсках должна быть техника одного типа, а не сборная солянка.. А МИГ-35 видать исключительно экспортный проект.. И слава богу..
      макс702
    4. сибиралт Сегодня, 10:05
      А сколько их закупят на другие нужды помимо цирка?
      сибиралт
    5. Самаритянин Сегодня, 10:58
      Т.е до конца статью читать не надо???
      Цитата: svp67
      Со слов гендиректора РСК Ильи Тарасенко, имеющихся на текущий момент заказов достаточно для загрузки предприятия на период до 2025 года. Как полагает издание, во многом это обусловлено крупнейшим авиационным контрактом на отгрузку 46 МиГ-29 для ВВС Египта на сумму свыше 2 млрд. долл.

      Самаритянин
      1. svp67 Сегодня, 11:10
        Вам самим то не смешно, за восемь лет РСК должно выпустить 70 самолетов...меньше десяти в год. "СУрьезная" нагрузка"
        svp67
  2. Alexey-74 Сегодня, 09:57
    Вот пускай МО и проявит волю....Миг-35 необходим, и надо машин этих не 20 шт, а штук 200
    Alexey-74
    1. cerbuk6155 Сегодня, 11:09
      Полностью с вами согласен-минимум сотни две-три. А если закупать по 10 штук-это минимум тянет на гос. измену и за нее надо минимум назначать расстрел-без права аппеляции и в срок три дня. soldier
      cerbuk6155
  3. NUR Сегодня, 10:00
    О ВКС тут речь не идет нужно для рекламы 24 штуки пока.
    NUR
  4. agfa Сегодня, 10:17
    Я уже это писал ПОВТОРЮСЬ! У МИГа должна быть своя ниша - ЛЕГКИЙ ФРОНТОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ (переднего края), максимально технологичный, многочисленный с ХОРОШИМИ характеристиками и 1-м двигателем!!! Лучше с УВТ (хотелка) сразу!!!
    Да прекрасно, что 2 движка дают тягу, дублированность, но давайте представим этот шедевр, назовем его МИГ-99, с 1-м движком 2 этапа от Т-50 - та же тяга!!!???, как сейчас с 2-мя у Миг-29 ,а расход и масса минус , минус аппаратура управления движком, минус силовой набор для крепления и т.д.. меньше мидель, хотя смотря какую схему придумают к движку. Характеристики лучше или на уровне лучшего из троицы F-35 (С вроде). Новый МИГ- это "Т-50/пополам". Кстати не удивлюсь если скоро станет известно, что в целях дальности и продления времени дежурного режима в зонах, после безфорсажного преодоления скорости звука, один движок будут отключать ...снижение сигнатуры..бла...бла..бла, экономия...
    При этом необязательно пилить радар и нагрузку, нам с авианосцев не взлетать, Ваше мнение?
    agfa
    1. dauria Сегодня, 10:56
      максимально технологичный, многочисленный с ХОРОШИМИ характеристиками и 1-м двигателем!!!...Ваше мнение?


      Купить лицензию на производство F-35.... laughing Хватит мечтать . Страна с таким уровнем производства и экономики неспособна в одиночку делать современный самолёт. Баста. Купим у китайцев.
      dauria
  5. pvv113 Сегодня, 10:17
    В итоге полковой авиации достанется 18 машин

    Какое-то странное количество. Или я по серости своей недопонимание имею request
    pvv113
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 10:38
      Может, парочка на учебку, сколько-то на резерв
      Юджин-Евгений
      1. pvv113 Сегодня, 10:40
        Вполне вероятно, нам замыслы штабов недоступны wink
        pvv113
  6. rpuropuu Сегодня, 10:18
    Цитата: svp67
    речь идет о приобретении 24 машин
    Вы меня простите, но ради такого количества ГОРОДИТЬ ВЕСЬ ОГОРОД? Как то даже не смешно. Это и все что нужно НАШИМ ВКС? Это ж сколько ж будет себестоимость одного этого самолета? Да их из ангара выкатывать будет страшно, вдруг, кто что сломает - в век не расплатится.

    Читайте внимательно для начала : "Если предлагаемого вооружения нет у российской армии, то переговоры усложняются в два-три раза." Чтобы товар лучше продавался, НУЖНО чтобы он стоял на вооружении в стране изготовителе. Для этого заказали небольшую партию, наладить линию, загрузить производство, как только будут контракты на экспорт, себестоимость одной единицы для собственных ВВС будет на много дешевле request . У России нет печатного станка чтобы заказать сразу 100500 самолетов, живите реальностью stop
    rpuropuu
    1. cerbuk6155 Сегодня, 11:04
      Будет себестоимость меньше или нет, успеет ли РОССИЯ закупить и произвести хотя бы сотни три машин или нет и нам не нужно как вы пишете 100500 самолетов-НО хотя бы минимум-несколько сот. Надо думать о разумном. А 24 машины на нашу страну - это как на свадьбе гостей на 300 поставить пол бутылки сухого. Итог на свадьбе будет какой-гости сперва вам рожу набьют, потом разойдутся по домам и к вам больше ни кто не придет ни в гости ни на свадьбу-ни кто. soldier
      cerbuk6155
  7. tchoni Сегодня, 10:19
    В этой связи решение о его закупке является политическим шагом.
    Если предлагаемого вооружения нет у российской армии, то переговоры усложняются в два-три раза.
    — пояснил собеседник издания, близкий к «Рособоронэкспорту».
    Слава Богу. Хватило духу и мудрости признаться)
    tchoni
  8. cerbuk6155 Сегодня, 10:55
    Все это происки пятой колонны. Не хотят чтобы РОССИЯ имела сильные ВКС и протаскивают свой маленький заказ. А какой ни будь ЧАД или Греция в разы больше закупает. soldier am
    cerbuk6155
  9. Roma-1977 Сегодня, 10:57
    То есть всем странам лёгкие истребители принципиально нужны, а России - нет?
    Roma-1977
  10. ter988 Сегодня, 11:12
    18 МАШИН, МЫ ЧТО ЭФИОПИЯ!?
    ter988
  11. Walanin Сегодня, 11:21
    С таким количеством Миг-35 по закупке будет стоить дороже чем ПАК-ФА или F-35
    Walanin
  12. ЗВС Сегодня, 11:30
    И стоило из-за 24 машин огород городить?! Тем более, что штук 6 уйдут в "показникам". И останется две кастрированные эскадрильи. А шуму вокруг Ми-35 было, как миниммум, на два полка.
    ЗВС
  13. ЗВС Сегодня, 11:31
    И стоило из-за 24 машин огород городить?! Тем более, что штук 6 уйдут в "показникам". И останется две кастрированные эскадрильи. А шуму вокруг Миг-35 было, как минимум, на два полка.
    ЗВС
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