Согласовано число закупаемых МиГ-35

Если предлагаемого вооружения нет у российской армии, то переговоры усложняются в два-три раза.

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », ссылаясь на анонимные источники, военное ведомство страны, РСК МиГ и Объединенная авиастроительная корпорация определились с числом закупаемых МО РФ МиГ-35 Как заявил президент ОАК Юрий Слюсарь, «пока больше двух десятков». Со слов источника, принципиально данный вопрос уже решен, «речь идет о приобретении 24 машин» в рамках еще разрабатываемой новой ГВП, то есть в период 2018 – 2025 годов.Ранее командующий ВВС генерал Андрей Юдин утверждал, что на МиГ-35 будет пересажена пилотажная группа «Стрижи». В итоге полковой авиации достанется 18 машин.В последние годы загрузку РСК МиГ обеспечивало выполнение заказов на поставку 16 МиГ-29СМТ (передача завершена в 2016 году), 20 МиГ-29К и 4 МиГ-29КУБ для нужд ВМФ (сделка закрыта), МиГ-29 Мьянме и МиГ-29К/КУБ Индии, а также выполнение работ по модернизации индийских МиГ-29.Со слов гендиректора РСК Ильи Тарасенко, имеющихся на текущий момент заказов достаточно для загрузки предприятия на период до 2025 года. Как полагает издание, во многом это обусловлено крупнейшим авиационным контрактом на отгрузку 46 МиГ-29 для ВВС Египта на сумму свыше 2 млрд. долл.Как полагают военные эксперты, ВВС РФ при перевооружении сделали акцент на фронтовых бомбардировщиках Су-34, многофункциональных истребителях Су-30СМ и Су-35С. МиГ-29 явно выпал из этой обоймы. В этой связи решение о его закупке является политическим шагом.— пояснил собеседник издания, близкий к «Рособоронэкспорту».