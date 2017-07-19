11:52 19 июля

Американская авиабаза в Сирии «рассекречена» Bild

Согласно информации ИноСМИ , немецкое издание Bild попыталось разобраться в стратегии, выбранной Дональдом Трампом в отношении сирийского вопроса.

Как указывает журналист таблоида Юлиан Рёпке, с одной стороны, США нанесли воздушный удар по правительственной авиабазе и сбили истребитель «диктатора», но при этом они больше не требуют его отставки и даже взаимодействуют с РФ, поддерживающей «преступный режим».

Автор статьи полагает, что данный дуализм скрывает более глубинные интересы США в регионе.


В распоряжении Bild оказались спутниковые снимки, зафиксировавшие американскую авиабазу на севере Сирии возле города Кобани. Вашингтон тщательно скрывал её существование: в частности, в поисковиках присутствует только устаревшая съемка данной местности, лишь мобильная версия Google Maps зафиксировала начало строительных работ. Благодаря своей находке, немецкое издание увидело на указанной территории жилые строения для сотен солдат, автопарк, насчитывающий более 40 единиц военной техники, а также структуры для обслуживания транспортных самолётов и обороны базы. Возводится 8 ангаров для боевой авиации.



По мнению привлеченных Юлианом Рёпке специалистов (военный эксперт Кайл Ортон и бывший солдат и аналитик Михаэль Хоровиц), нахождение данного объекта в 27 км от турецкой границы в районе, контролируемом Демократическими силами Сирии (враждебными Анкаре), может привести к росту напряжённости в отношениях США и Турции.

Как утверждает курдский активист Мустафа Абди, данная база построена для защиты курдских повстанцев от турецких подразделений.

На базе тренируются новобранцы СДС, которыми руководит армия США. США — наш союзник.


Заявления Башара Асада об «атаке на суверенитет» страны в связи с размещением американской авиабазы на её территории вызвали у привлеченных журналистом экспертов улыбку. По их мнению, у Асада нет морального права и военных возможностей для того, чтобы претендовать на суверенитет. Как они считают, в настоящее время правовые нормы не актуальны, все акторы в сирийском вопросе (США, Турция, Россия и Иран) действуют согласно собственным интересам.


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Комментарии 17

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  1. Stranger03 Сегодня, 10:28
    Хм, что-то мне кажется, что данная авиабаза на территории Сирии не законна. Их же туда никто не приглашал.
    Заявления Башара Асада об «атаке на суверенитет» страны в связи с размещением американской авиабазы на её территории вызвали у привлеченных журналистом экспертов улыбку. По их мнению, у Асада нет морального права и военных возможностей для того, чтобы претендовать на суверенитет.

    Это из серии: "закон не дышло, куда повернул, туда и вышло". Таким образом показывается, что все мировое право на суверенитет есть пшик, есть лишь интерес сильного.
    Stranger03
    1. Серый брат Сегодня, 10:36
      Цитата: Stranger03
      Хм, что-то мне кажется, что данная авиабаза на территории Сирии не законна.

      Они там в количестве. Турки, небось, счастливы)))
      Серый брат
    2. сибиралт Сегодня, 10:45
      Уже по "Бильду" заметно, что Германия меняет отношение к США с радужно - преданного, на прагматично - настороженное. Посмотрим, что там будет после осенних выборов.
      сибиралт
    3. kapitan92 Сегодня, 11:03
      Цитата: Stranger03
      Таким образом показывается, что все мировое право на суверенитет есть пшик, есть лишь интерес сильного.

      Так было всегда!!! hi
      kapitan92
  2. Dormidosha Сегодня, 10:43
    Блииин, хамеют и хамеют..... Вот ведь утырки !!!!!!!!
    Dormidosha
  3. x.andvlad Сегодня, 10:47
    Что нам скажет на это наша космическая разведка? Интересно, а наши спутники видели эту базу?
    Или может быть для нас этот факт не имеет большого значения?
    x.andvlad
    1. svp67 Сегодня, 10:56
      Цитата: x.andvlad
      Интересно, а наши спутники видели эту базу?

      Спутники....Её наши БПЛА, во всех ракурсах уже запечатлели..., а что толку. Нужно ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение.
      svp67
      1. x.andvlad Сегодня, 11:00
        Ну, ежели мы скромно молчим на эту тему, значит она нас или не волнует, или мы заинтересованы. Типа "взаимодействие в борьбе" с бармалеями.
        x.andvlad
  4. svp67 Сегодня, 10:53
    нахождение данного объекта в 27 км от турецкой границы
    Значить её турки могут достать и не пересекая границы...В случаи чего. Только вряд ли будут это делать
    svp67
  5. den-protector Сегодня, 10:55
    Нашему МИДу и лучшему министру иностранных дел Лаврову в очередной раз надо выразить озабоченность со ссылками на нормы международного права. Так может и на территории РФ есть где тайные база США, может мы чего не знаем? А нет, у нас такого быть не может, мы же такие суверенные и независимые.
    den-protector
    1. Серый брат Сегодня, 11:03
      Цитата: den-protector
      Нашему МИДу и лучшему министру иностранных дел Лаврову в очередной раз надо выразить озабоченность со ссылками на нормы международного права.

      Ради чего?
      Цель операции в Сирии это уничтожение ИГИЛ (и прочих зашкваренных) и принуждение к миру всех остальных. На территории контролируемой курдами могут находиться хоть американцы, хоть марсиане - разговаривать будут всё равно с курдами, а не с ними.
      Серый брат
  6. rpuropuu Сегодня, 10:58
    Цитата: x.andvlad
    Что нам скажет на это наша космическая разведка? Интересно, а наши спутники видели эту базу?
    Или может быть для нас этот факт не имеет большого значения?

    К счастью наши военные не треплют языком, как "желтая" пресса yes Этим мы и отличаемся wink
    rpuropuu
  7. винипух Сегодня, 11:04
    Это же не снимок со спутника, а простое фото.
    винипух
  8. AKsvlad047 Сегодня, 11:08
    Ослабнем и нас такое будет ожидать! Ни кто с правами слабых в этом мире не считается, а все разговоры западных коллег о демократии простое прикрытие для их агрессий в отношении не угодных государств!
    AKsvlad047
  9. Samy Сегодня, 11:11
    И это вообще не та база.... там только идут подготовительные работы.
    Samy
  10. Alexey RA Сегодня, 11:14
    Заявления Башара Асада об «атаке на суверенитет» страны в связи с размещением американской авиабазы на её территории вызвали у привлеченных журналистом экспертов улыбку. По их мнению, у Асада нет морального права и военных возможностей для того, чтобы претендовать на суверенитет. Как они считают, в настоящее время правовые нормы не актуальны, все акторы в сирийском вопросе (США, Турция, Россия и Иран) действуют согласно собственным интересам.

    То есть, России тоже можно действовать, не отвлекаясь на правовые нормы? Или же неактуальность правовых норм относится только к действиям одной страны, а все остальные должны их строго соблюдать - причём не так, как они написаны, а так, как их трактует эта самая страна?
    Alexey RA
  11. Deadушка Сегодня, 11:40
    По их мнению, у Асада нет морального права и военных возможностей для того, чтобы претендовать на суверенитет.

    Наглость какая. am negative
    Рано или поздно придется "расставить точки над - и"... да и "Точки" у Ассада вроде оставались.
    Хотя "буквы" и другие "знаки препинания" тоже пригодились бы для акцентирования. laughing
    Deadушка
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