Американская авиабаза в Сирии «рассекречена» Bild
Согласно информации ИноСМИ , немецкое издание Bild попыталось разобраться в стратегии, выбранной Дональдом Трампом в отношении сирийского вопроса.
Как указывает журналист таблоида Юлиан Рёпке, с одной стороны, США нанесли воздушный удар по правительственной авиабазе и сбили истребитель «диктатора», но при этом они больше не требуют его отставки и даже взаимодействуют с РФ, поддерживающей «преступный режим».
Автор статьи полагает, что данный дуализм скрывает более глубинные интересы США в регионе.
В распоряжении Bild оказались спутниковые снимки, зафиксировавшие американскую авиабазу на севере Сирии возле города Кобани. Вашингтон тщательно скрывал её существование: в частности, в поисковиках присутствует только устаревшая съемка данной местности, лишь мобильная версия Google Maps зафиксировала начало строительных работ. Благодаря своей находке, немецкое издание увидело на указанной территории жилые строения для сотен солдат, автопарк, насчитывающий более 40 единиц военной техники, а также структуры для обслуживания транспортных самолётов и обороны базы. Возводится 8 ангаров для боевой авиации.
По мнению привлеченных Юлианом Рёпке специалистов (военный эксперт Кайл Ортон и бывший солдат и аналитик Михаэль Хоровиц), нахождение данного объекта в 27 км от турецкой границы в районе, контролируемом Демократическими силами Сирии (враждебными Анкаре), может привести к росту напряжённости в отношениях США и Турции.
Как утверждает курдский активист Мустафа Абди, данная база построена для защиты курдских повстанцев от турецких подразделений.
Заявления Башара Асада об «атаке на суверенитет» страны в связи с размещением американской авиабазы на её территории вызвали у привлеченных журналистом экспертов улыбку. По их мнению, у Асада нет морального права и военных возможностей для того, чтобы претендовать на суверенитет. Как они считают, в настоящее время правовые нормы не актуальны, все акторы в сирийском вопросе (США, Турция, Россия и Иран) действуют согласно собственным интересам.
Как указывает журналист таблоида Юлиан Рёпке, с одной стороны, США нанесли воздушный удар по правительственной авиабазе и сбили истребитель «диктатора», но при этом они больше не требуют его отставки и даже взаимодействуют с РФ, поддерживающей «преступный режим».
Автор статьи полагает, что данный дуализм скрывает более глубинные интересы США в регионе.
В распоряжении Bild оказались спутниковые снимки, зафиксировавшие американскую авиабазу на севере Сирии возле города Кобани. Вашингтон тщательно скрывал её существование: в частности, в поисковиках присутствует только устаревшая съемка данной местности, лишь мобильная версия Google Maps зафиксировала начало строительных работ. Благодаря своей находке, немецкое издание увидело на указанной территории жилые строения для сотен солдат, автопарк, насчитывающий более 40 единиц военной техники, а также структуры для обслуживания транспортных самолётов и обороны базы. Возводится 8 ангаров для боевой авиации.
По мнению привлеченных Юлианом Рёпке специалистов (военный эксперт Кайл Ортон и бывший солдат и аналитик Михаэль Хоровиц), нахождение данного объекта в 27 км от турецкой границы в районе, контролируемом Демократическими силами Сирии (враждебными Анкаре), может привести к росту напряжённости в отношениях США и Турции.
Как утверждает курдский активист Мустафа Абди, данная база построена для защиты курдских повстанцев от турецких подразделений.
На базе тренируются новобранцы СДС, которыми руководит армия США. США — наш союзник.
Заявления Башара Асада об «атаке на суверенитет» страны в связи с размещением американской авиабазы на её территории вызвали у привлеченных журналистом экспертов улыбку. По их мнению, у Асада нет морального права и военных возможностей для того, чтобы претендовать на суверенитет. Как они считают, в настоящее время правовые нормы не актуальны, все акторы в сирийском вопросе (США, Турция, Россия и Иран) действуют согласно собственным интересам.
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