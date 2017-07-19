11:52 19 июля

Маккейн на операции, а его страница продолжает "клеймить" Путина

Несмотря на то, что американский сенатор Маккейн проходит лечение в одном из госпиталей США, его персональная страничка постоянно пополняется комментариями. При этом доподлинно не известно, имеет ли к публикациям в Фейсбуке отношение сам Маккейн, или его команда решила активно действовать от его имени. При этом главные «новости» со страницы сенатора – русофобия.

На сей раз страница Маккейна высказалась об инициативе Александра Захарченко по созданию Малороссии. При этом в стане Маккейна инициативу назвали «путинской».

Маккейн на операции, а его страница продолжает "клеймить" Путина



Текст со страницы Фейсбука сенатора (стилистика сохранена):
Стремление Владимира Путина восстановить Российскую империю сделало ещё один шаг вперед сегодня, когда поддерживаемые Россией сепаратисты в Донецкой области объявили независимое государство и приняли царское название «Малороссия» (обращает на себя внимание, что у Маккейна Малороссия переводится на английский - ‘Little Russia.’, - прим. «ВО»). Это нарушение суверенитета Украины. Инициатива принадлежит России, Владимиру Путину, от чьего руководства, финансирования, войск и оружия сепаратисты полностью зависят.

Это незаконное провозглашение российского марионеточного государства на востоке Украины также добавляется к российским серийным нарушениям минских соглашений. Благодаря своему агрессивному поведению Россия продемонстрировала, что она не стремится к миру, к которому стремились бы при достижении минских соглашений. Вместо этого Владимир Путин рассчитывает, что чем больше украинцев убьют его силы и его доверенные лица, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин заставляет Украину уделять скудные ресурсы войне, а не улучшать экономику, тем больше он может дестабилизировать правительство в Киеве и мешать Украине реализовать свое евроатлантическое будущее.

Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны честно противостоять таким реалиям. Мы не смогли кардинально изменить характер действий России на Украине за последние три года.

Если мы серьёзно относимся к прекращению кровопролития на востоке Украины и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, мы должны быть готовы думать и действовать так, чтобы заставить изменить поведение России. Просто недостаточно, например, сказать, что США и европейские санкции, введённые после аннексии Крыма, останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. Этот подход был опробован, и он потерпел неудачу. Действуя вместе, Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны разработать политику и стратегию эскалации дипломатических, экономических и военных последствий, из-за которых Россия будет страдать до тех пор, пока она не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. Мы должны начать с подачи сильного законопроекта о санкциях в отношении России, предоставить Украине оборонительное летальное оружие, необходимое ей для защиты.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Толстоевский Сегодня, 10:52
    Потому что он - киборг
    Толстоевский
    1. сибиралт Сегодня, 11:01
      Лоботомия Маккейну бессмыслена, там пусто. Все что там раньше было, сейчас хранится у вьетнамцев в банке с формалином. laughing
      сибиралт
    2. Deadушка Сегодня, 11:33
      Там скорее другое... точнее через другую букву в начале и третья так же другая. laughing good
      Deadушка
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:53
    Маккейн на операции, а его страница продолжает "клеймить" Путина
    [/b][b]Современные технологии + клава Меккейна.
    Mavrikiy
    1. Морм Сегодня, 11:23
      Я не понял автора статьи- а в чем не прав Маккейн ?Разве Захарченко осмелился бы самочтоятельно провозгласить какую то малороссию без ведома Кремля или автор статьи думает,что его опусы читают лишь форумчане из России,у которых,к сожалению, промыты мозги.И все эти сказки про "русский мир" не есть иное,как идеологическое прикрытие агрессии России и ее притязания на территории соседей.
      Что бы не быть голословным в своих утверждениях,я приведу конкретный пример- недавно ваша Госдума приняла закон,по которому любой человек,пытающийся трудоустроиться на работу в России шофером,должен сдать российский экзамен на права и получить российское удостоверение водителя.Причем это относится ко всем приезжим в Россию,не учитываются интересы даже граждан тех стран, которые находятся в Таможенном союзе.Но!!!Ваша Госдума сделала исключение для граждан Киргизии,обосновывая свое решение тем,что в Киргизии русский язык имеет какой то статус.То есть выходит,что по логике ваших господ из госдумы,что человек,владеющий русским языком,будет совершать намного меньше аварий,чем водитель,не владеющий русским.С такой своеобразной логикой я сталкиваюсь впервые.И это не все- позавчера спикер армянского парламента совершил вояж в Москву и попросил председателю вашей Думы пересмотреть решение по автомобильным правам.Так господин Володин на это ответил вполне себе в стиле новоимперца,типа введите русский язык в Армении как второй государственный язык в Армении и будете ездить в России по армянским правам,и будет вам счастье, так сказать.Это как понять данное " предложение" господина Володина?Армения,где процент русских от общего населения страны в области арифметической погрешности,примерно 0,5-0,4 %,должна принять русский язык как второй государственный.Это,позвольте спросить- с какого бодуна?
      Морм
      1. Б.Т.В. Сегодня, 11:33
        Цитата: Морм
        Армения,где процент русских от общего населения страны в области арифметической погрешности,примерно 0,5-0,4 %,должна принять русский язык как второй государственный.Это,позвольте спросить- с какого бодуна?


        С такого, как Киргизия.
        Б.Т.В.
        1. Морм Сегодня, 11:50
          Цитата: Б.Т.В.
          Цитата: Морм
          Армения,где процент русских от общего населения страны в области арифметической погрешности,примерно 0,5-0,4 %,должна принять русский язык как второй государственный.Это,позвольте спросить- с какого бодуна?

          С такого, как Киргизия.

          В Киргизии доля русских хотя бы 6,6%.Кроме того,прими сегодня Армения данный ультиматум господина Володина(Путина),завтра русские придумают еще какие-нибудь ограничения ,наплевав на подписанные договоры и предьявят новые требования.Однажды поддавшись на шантаж,вы рискуете подвергнуться ему снова и снова.Необходимо в первый раз хотя бы отказать хотелкам русских империалистов.Правительство Армении ,как бы оно не зависело от России,на подобный шаг не пойдет- сдача армянского языка- это национальный позор.Завтра ваши любимые Штаты потребуют ввести третьим государственным языком английский и тогда что?Послезавтра Зимбабве потребует ввести четвертым гос ударственным языком их африканский диалект. wassat Это попросту конец стране.Даже в советские времена государственным языком в Армянской ССР был армянский, делопроизводство в министерствах и государственных учреждениях шло на армянском.
          Морм
  3. vladimirvn Сегодня, 10:53
    Говорящая голова! О ужас!
    vladimirvn
    1. Толстоевский Сегодня, 10:55
      голову ему ещё во Вьетнаме отстрелили, и пересадили мясорубку
      Толстоевский
  4. svp67 Сегодня, 10:58
    Маккейн на операции, а его страница продолжает "клеймить" Путина
    Это уже не раздвоение, а размножение гнусной личности.... Он из ада, свою страничку вести будет
    svp67
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:11
      Всем россиянам и братьям малороссам, Салют!
      Нет, всё-таки есть, есть в США несознательные граждане, я бы сказал, с низким социальным статусом, которые "шмурыгают" в Сенат, таких нездоровых , далеко нездоровых людей, как Маккейн... fool
      Соломон Кейн
      1. Подрезчик Сегодня, 11:41
        Константин hi , приветствую! Вот как "нечистая" сила проникает даже в интернет, человек на операции-а страничка работает! wink laughing
        Подрезчик
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:44
          Саш, привет! Я клинику, в которой Маккейн лечится нашел, см.ниже.
          Соломон Кейн
  5. К-50 Сегодня, 11:02
    Старикашку уже давно "старуха с косой" ( не Юля) и черти заждались, а он всё еще Россию чернит.
    Так и подохнет со словами о России. yes
    К-50
  6. pvv113 Сегодня, 11:04
    Несмотря на то, что американский сенатор Маккейн проходит лечение в одном из госпиталей США, его персональная страничка постоянно пополняется комментариями.

    Не много ли внимания к этому убожеству?
    pvv113
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:38
      А он, часом, не в этой ли клинике лечение проходит?

      Ба! Да тут ребята из Госдепа,,,,,,!
      Соломон Кейн
  7. Vik66 Сегодня, 11:07
    Он помрет, а страничка будет жить... lol
    Vik66
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:07
    начать с подачи сильного законопроекта о санкциях в отношении России, предоставить Украине оборонительное летальное оружие

    По моему и комментарии не требуются. Маккейн (его команда) он и есть Маккейн. Успокоится только когда крышка гроба захлопнется и то последователи останутся.
    rotmistr60
    1. sabakina Сегодня, 11:36
      Геннадий, помнится, в одном советском фильме про войну, искали немецкого офицера по фамилии Вольф (Wolf), оказалось, это не один человек, а четыре, Wolf- это начальные буквы фамилий. (забыл,как фильм называется).
      sabakina
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:44
        Извини, Вячеслав. но не помню. Это наверное к тому, что Маккейн - не один человек, а уже давно организация по "интересам" (русофобство)?
        rotmistr60
  9. Познающий Сегодня, 11:12
    А давайте исходить из того что "...американский сенатор Маккейн проходит лечение в одном из госпиталей США...", от этого и стоит "издумывать", "излагать" и ...пожалеть что не хватает тому, " из-за лужи" сумасшедшему...
    Познающий
  10. BillGejtz Сегодня, 11:21
    Часы со Вьетнама ходить мешают, решил извлеч на старости лет
    BillGejtz
  11. askme Сегодня, 11:23
    Вот что бывает, когда зло становится очевидно как бессилие...
    askme
  12. pafegosoff Сегодня, 11:28
    Даже если сие недоразумение, сынок и внучок адмиралов, сдо..скончается,- компьютер всё равно продолжит...
    Ибо за Мака давно уже думает компьютер. Мозги ему выбили во Вьетнаме... Или... А они у него были?
    pafegosoff
  13. Шуманит Сегодня, 11:46
    Цитата: сибиралт
    Лоботомия Маккейну бессмыслена, там пусто. Все что там раньше было, сейчас хранится у вьетнамцев в банке с формалином. laughing

    И не только... Но и стринги Маккейна... Ибо, если ненависть к коммунизму у него стала смыслом всей жизни, значит ушлые вьетнамцы здорово его нагнули, непринужденно и неоднократно... Может гейкодла в СШАстии от него пошла?
    Шуманит
  14. Altona Сегодня, 11:48
    Цитата: Морм
    Я не понял автора статьи- а в чем не прав Маккейн ?Разве Захарченко осмелился бы самочтоятельно провозгласить какую то малороссию без ведома Кремля или автор статьи думает,что его опусы читают лишь форумчане из России,у которых,к сожалению, промыты мозги.

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    Ладно хоть промыты, а не загажены карабахским ишаком как у армян.
    Altona
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