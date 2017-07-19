Маккейн на операции, а его страница продолжает "клеймить" Путина

Стремление Владимира Путина восстановить Российскую империю сделало ещё один шаг вперед сегодня, когда поддерживаемые Россией сепаратисты в Донецкой области объявили независимое государство и приняли царское название «Малороссия» (обращает на себя внимание, что у Маккейна Малороссия переводится на английский - ‘Little Russia.’, - прим. «ВО»). Это нарушение суверенитета Украины. Инициатива принадлежит России, Владимиру Путину, от чьего руководства, финансирования, войск и оружия сепаратисты полностью зависят.



Это незаконное провозглашение российского марионеточного государства на востоке Украины также добавляется к российским серийным нарушениям минских соглашений. Благодаря своему агрессивному поведению Россия продемонстрировала, что она не стремится к миру, к которому стремились бы при достижении минских соглашений. Вместо этого Владимир Путин рассчитывает, что чем больше украинцев убьют его силы и его доверенные лица, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин заставляет Украину уделять скудные ресурсы войне, а не улучшать экономику, тем больше он может дестабилизировать правительство в Киеве и мешать Украине реализовать свое евроатлантическое будущее.



Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны честно противостоять таким реалиям. Мы не смогли кардинально изменить характер действий России на Украине за последние три года.



Если мы серьёзно относимся к прекращению кровопролития на востоке Украины и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, мы должны быть готовы думать и действовать так, чтобы заставить изменить поведение России. Просто недостаточно, например, сказать, что США и европейские санкции, введённые после аннексии Крыма, останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. Этот подход был опробован, и он потерпел неудачу. Действуя вместе, Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны разработать политику и стратегию эскалации дипломатических, экономических и военных последствий, из-за которых Россия будет страдать до тех пор, пока она не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. Мы должны начать с подачи сильного законопроекта о санкциях в отношении России, предоставить Украине оборонительное летальное оружие, необходимое ей для защиты.

Несмотря на то, что американский сенатор Маккейн проходит лечение в одном из госпиталей США, его персональная страничка постоянно пополняется комментариями. При этом доподлинно не известно, имеет ли к публикациям в Фейсбуке отношение сам Маккейн, или его команда решила активно действовать от его имени. При этом главные « новости » со страницы сенатора – русофобия.На сей раз страница Маккейна высказалась об инициативе Александра Захарченко по созданию Малороссии. При этом в стане Маккейна инициативу назвали «путинской».Текст со страницы Фейсбука сенатора (стилистика сохранена):