В РКК "Энергия" представили новую схему пилотируемых полётов на Луну
ОАО «Ракетно-космическая корпорация “Энергия”» озвучивает заявление о том, что специалисты корпорации разработали новую схему осуществления пилотируемых полётов на Луну. Схема, как сообщается, предполагает два пуска сверхтяжёло ракеты и один пуск ракеты среднего класса «Союз-5». Материалы пресс-службы РКК «Энергия» приводит ТАСС :
Более ранний проект предполагал использование 4-х ракет семейства «Ангара». Но отмена строительных работ по созданию второго стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный внесла свои корректива. Однако, как утверждают в корпорации, отмена решений по космодрому Восточный не привела к полному отказу от программы пилотируемых полётов на естественный спутник Земли.
При этом в новом проекте сохраняется сборка лунного комплекса на низкой околоземной орбите. Сообщается, что космический корабль «Федерация» в его лунной модификации с экипажем на бору будет запущен сначала к Международной космической станции, и уже там экипаж будет ожидать сборки экспедиционного комплекса для последующего космического путешествия и высадки на Луну.
Между тем, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров в интервью журналистам сообщил, что Европейское космическое агентство поставит России посадочное оборудование для российской станции «Луна-27». Известно, что аппарат будет оснащён и европейской бурильной установкой для взятия проб лунного грунта. Известно, что запуск «Луны-27» намечен на 2022 год.
О том, когда будет начата реальная реализация программы пилотируемых полётов на Луну, не сообщается.
После создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса количество пусков сокращается до трёх.
Более ранний проект предполагал использование 4-х ракет семейства «Ангара». Но отмена строительных работ по созданию второго стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный внесла свои корректива. Однако, как утверждают в корпорации, отмена решений по космодрому Восточный не привела к полному отказу от программы пилотируемых полётов на естественный спутник Земли.
При этом в новом проекте сохраняется сборка лунного комплекса на низкой околоземной орбите. Сообщается, что космический корабль «Федерация» в его лунной модификации с экипажем на бору будет запущен сначала к Международной космической станции, и уже там экипаж будет ожидать сборки экспедиционного комплекса для последующего космического путешествия и высадки на Луну.
Между тем, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров в интервью журналистам сообщил, что Европейское космическое агентство поставит России посадочное оборудование для российской станции «Луна-27». Известно, что аппарат будет оснащён и европейской бурильной установкой для взятия проб лунного грунта. Известно, что запуск «Луны-27» намечен на 2022 год.
О том, когда будет начата реальная реализация программы пилотируемых полётов на Луну, не сообщается.
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