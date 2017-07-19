14:35 19 июля

В РКК "Энергия" представили новую схему пилотируемых полётов на Луну

ОАО «Ракетно-космическая корпорация “Энергия”» озвучивает заявление о том, что специалисты корпорации разработали новую схему осуществления пилотируемых полётов на Луну. Схема, как сообщается, предполагает два пуска сверхтяжёло ракеты и один пуск ракеты среднего класса «Союз-5». Материалы пресс-службы РКК «Энергия» приводит ТАСС :
После создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса количество пусков сокращается до трёх.


В РКК "Энергия" представили новую схему пилотируемых полётов на Луну


Более ранний проект предполагал использование 4-х ракет семейства «Ангара». Но отмена строительных работ по созданию второго стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный внесла свои корректива. Однако, как утверждают в корпорации, отмена решений по космодрому Восточный не привела к полному отказу от программы пилотируемых полётов на естественный спутник Земли.


При этом в новом проекте сохраняется сборка лунного комплекса на низкой околоземной орбите. Сообщается, что космический корабль «Федерация» в его лунной модификации с экипажем на бору будет запущен сначала к Международной космической станции, и уже там экипаж будет ожидать сборки экспедиционного комплекса для последующего космического путешествия и высадки на Луну.

Между тем, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров в интервью журналистам сообщил, что Европейское космическое агентство поставит России посадочное оборудование для российской станции «Луна-27». Известно, что аппарат будет оснащён и европейской бурильной установкой для взятия проб лунного грунта. Известно, что запуск «Луны-27» намечен на 2022 год.

О том, когда будет начата реальная реализация программы пилотируемых полётов на Луну, не сообщается.


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Комментарии 29

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  1. Zibelew Сегодня, 12:11
    Без базы на Луне рваться на Марс бессмысленно. Необходимо отрабатывать технологии на ближайшем спутнике.
    Zibelew
    1. роман66 Сегодня, 12:48
      не сочтите за ретроградство, но не уверен я , что к Марсу рваться надо. там что?
      роман66
      1. А Нас Рать Сегодня, 12:57
        Цитата: роман66
        не сочтите за ретроградство, но не уверен я , что к Марсу рваться надо. там что?

        Там будущее и гарантия выживания человеческой цивилизации.
        А Нас Рать
        1. роман66 Сегодня, 13:00
          а это точная информация? а то будет как с Моисеем
          роман66
      2. Анд123 Сегодня, 13:04
        Технологии, которые при этом разрабатываются, после, находят применение на земле. В дальнейшем,(давно посчитали) эти деньги многократно окупаються.)))
        Анд123
      3. Login_Off Сегодня, 13:24
        Да мы это и не увидим :(
        Точнее не увидим как РФ полетит к Марсу.
        У нас сплошные провалы начиная с Клипера.
        Вроде начинаем, потом .. "не не получается, мы по другому будем делать"
        Login_Off
      4. xetai9977 Сегодня, 14:11
        Этот этап уже пройден другими странами давным-давно. У американцев сейчас задача- на Марс!
        xetai9977
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:12
    О том, когда будет начата реальная реализация программы пилотируемых полётов на Луну, не сообщается.


    Дело далекого будущего...

    отдельно взятой стране это не под силу...только группа стран финансово осилит это дело...
    поэтому дело не только в этой программе а дело в кооперации землян в освоении космоса...это ясно как дважды два.
    Тот же ЛЕХА
    1. Bronevick Сегодня, 12:46
      Россия+Китай
      Bronevick
    2. роман66 Сегодня, 12:51
      можно вполне было с китайцами стакнуться, наши умы и их руки, уже давно бы слетали и ржали бы над американцами, которые в этом случае выглядели бы как описавшиеся пудели
      роман66
    3. Servisinzhener Сегодня, 12:51
      Если проводить чемпионаты со стадионами стоимостью в десятки миллиардов и с маниакальным упорством скирдовать деньги в американские ценные бумаги, то конечно полёт на луну будет не под силу.
      Servisinzhener
  3. Coronel76 Сегодня, 12:15
    Уж очень хочется дожить до эры освоения космоса!
    Coronel76
    1. g1washntwn Сегодня, 14:09
      Если по инфе первый пуск сверхтяжа запланирован на 2028 год.... Пожалуй, чтобы увидеть запуск полета на Луну, в самую пору садиться у космодрома в позу лотоса и прикидываться "бессмертным тибетским монахом".
      g1washntwn
  4. Шуманит Сегодня, 12:18
    Ой-ей-ей... Это такой намёк матрасам,что скоро в эпопее про "были-небыли на Луне" будет поставлена жирная и возможно позорная для них точка?
    Шуманит
    1. pvv113 Сегодня, 12:24
      Это даже не намек, а угроза всей американской лунной мифологии wink
      pvv113
      1. роман66 Сегодня, 12:37
        интересно, как оправдываться будут, прям сгораю от нетерпения!
        роман66
        1. pvv113 Сегодня, 12:45
          Эти твари выкрутятся. В противном случае скажут, что это ошибка,с кем не бывает wink
          pvv113
          1. роман66 Сегодня, 12:47
            нее, скажут - а это вовсе и не мы! а серьезно - ведь диверсантов посылать будут, чтоб только не полетели!
            роман66
            1. pvv113 Сегодня, 12:51
              На подлости и пакости они способны
              pvv113
            2. pjastolov Сегодня, 12:51
              ведь диверсантов посылать будут

              pjastolov
              1. роман66 Сегодня, 12:54
                вооот а в это время он их и обошел! хиитрый!
                роман66
      2. Servisinzhener Сегодня, 12:53
        Началось в колхозе утро....
        Servisinzhener
  5. Ingvar0401 Сегодня, 12:51
    Интересно как оправдываться будет Алексей Леонов, который на 100 % уверен в ах?
    Ingvar0401
    1. роман66 Сегодня, 12:56
      не будем его мучить вопросами - человек заслуженный, ну выполнял приказ - он же военный!
      роман66
    2. Servisinzhener Сегодня, 13:17
      Не в чем ему оправдываться. Т. к. он знаком с космической отраслью изнутри, а не по псевдонаучным передачам по рэен-тв и знает кто и на что был способен.
      Servisinzhener
      1. роман66 Сегодня, 13:43
        знал он нашу отрасль, а что их от нас. что наша от их - настолько засекречены были. что говорить о точном знании как то неуместно
        роман66
  6. Million Сегодня, 12:52
    На луну надо отправить Чубайса,устанавливать контакты с инопланетянамт
    Million
    1. роман66 Сегодня, 12:57
      ракет не хватит - отправлять всех. кого следовало бы. для налаживания контактов лучше подойдет Агузарова1
      роман66
  7. Nickanor Сегодня, 12:59
    Принимая во внимание неудачи, сопровождающие последнее время отечественную космическую отрасль, мероприятие может закончиться трагически.
    Nickanor
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