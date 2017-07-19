Тульские предприятия представили на МАКС свои новые разработки

Наш регион в очередной раз подтвердил, что входит в число лидеров среди разработчиков и производителей оборонной продукции, в том числе для защиты воздушного пространства страны. Наши предприятия производят вооружение для авиации, комплексы ПВО и радиоэлектронной разведки, это мощная, надежная и современная техника. Тульская оборонка и в дальнейшем готова обеспечивать российскую армию новейшим вооружением,

Предприятия ОПК Тульской области представили на салоне МАКС-2017 свои перспективные разработки, в том числе предназначенные для разведки ракетных войск, передает ТАСС сообщение пресс-службы главы региона.«Свою продукцию на авиасалоне представили ведущие оборонно-промышленные предприятия Тульской области: Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова представило макеты ракеты "Гермес", метеорологической ракеты "Мера", предназначенной для зондирования верхних слоев атмосферы до 100 км, комплексов "Панцирь-М" (морской) и "Корнет". Предприятие НПО "Сплав" демонстрирует макеты реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", а также продукцию авиационного направления», – говорится в релизе.Тульское НПО «Стрела» представило новые разработки, предназначенные для разведки ракетных войск и артиллерии ВС РФ, радиолокационные станции и комплексы.цитирует пресс-служба губернатора Алексея Дюмина.По данным агентства, в настоящее время в регионе действует 25 предприятий ОПК, «крупнейшие из них: Конструкторское бюро приборостроения им. А. Шипунова, "Сплав", Тульский оружейный завод, Тульский машзавод, "Стрела", на которых производят зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", радиолокационные системы "Зоопарк", "Фара", "Аистенок"».