В РФ началась разработка двигателя для модернизированного Як-130
АО «НПЦ газотурбостроения "Салют"» приступило к разработке двигателя для модернизированного учебно-боевого самолета Як-130 с повышенной тягой, передает ТАСС сообщение директора по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам предприятия Алексея Потапова.
По его словам, тот проект уже прошел стадию эскизного и технического проектирования.
Он уточнил, что «испытания узлов, которые должны подтвердить проектные характеристики, планируется провести в 2017-2018 годы, а в 2019 году состоится испытание опытного образца».
При этом Потапов отметил, что «дальше все зависит от финансирования», поскольку работы в настоящее время ведутся в инициативном порядке.
Для обеспечения требований ОКБ имени Яковлева к двигателю для модернизированного Як-130 мы запустили работы по СМ-100. В этом двигателе при сохранении габаритов и веса будет увеличена бесфорсажная тяга с 2,5 тонны до 3 тонн, а также улучшены высотно-скоростные и динамические его характеристики,сказал агентству Потапов.
По его словам, тот проект уже прошел стадию эскизного и технического проектирования.
Сейчас внесены коррективы в документацию, планируется защита техпроекта. Мы ведем изготовление компрессора низкого давления, камеры сгорания. Выпущена конструкторская документация на компрессор высокого давления и турбину,пояснил директор.
Он уточнил, что «испытания узлов, которые должны подтвердить проектные характеристики, планируется провести в 2017-2018 годы, а в 2019 году состоится испытание опытного образца».
При этом Потапов отметил, что «дальше все зависит от финансирования», поскольку работы в настоящее время ведутся в инициативном порядке.
Использованы фотографии: http://www.irkut.com
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