14:36 19 июля

В РФ началась разработка двигателя для модернизированного Як-130

АО «НПЦ газотурбостроения "Салют"» приступило к разработке двигателя для модернизированного учебно-боевого самолета Як-130 с повышенной тягой, передает ТАСС сообщение директора по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам предприятия Алексея Потапова.



Для обеспечения требований ОКБ имени Яковлева к двигателю для модернизированного Як-130 мы запустили работы по СМ-100. В этом двигателе при сохранении габаритов и веса будет увеличена бесфорсажная тяга с 2,5 тонны до 3 тонн, а также улучшены высотно-скоростные и динамические его характеристики,
сказал агентству Потапов.


По его словам, тот проект уже прошел стадию эскизного и технического проектирования.

Сейчас внесены коррективы в документацию, планируется защита техпроекта. Мы ведем изготовление компрессора низкого давления, камеры сгорания. Выпущена конструкторская документация на компрессор высокого давления и турбину,
пояснил директор.

Он уточнил, что «испытания узлов, которые должны подтвердить проектные характеристики, планируется провести в 2017-2018 годы, а в 2019 году состоится испытание опытного образца».

При этом Потапов отметил, что «дальше все зависит от финансирования», поскольку работы в настоящее время ведутся в инициативном порядке.

Использованы фотографии: http://www.irkut.com
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Комментарии 7

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  1. Белорус Сегодня, 13:23
    Да, отставание в авиадвигателях напоминает ситуацию в 30-е - 40-е...
    Во что это вылилось, думаю, никому объяснять не надо.
    И еще - неужели с "новыми" движками Як догонит по ЛТХ "Аэромакки"?
    Белорус
    1. павлентий Сегодня, 14:34
      А Вы не подскажите чем Як-130 по ЛТХ уступает М-346?
      павлентий
  2. vch Сегодня, 13:23
    И опять все только на бумаге, а уже трезвонят на каждом углу!!!
    vch
    1. капрал Сегодня, 14:01
      Цитата: vch
      И опять все только на бумаге, а уже трезвонят на каждом углу!!!

      Не трезвонят, а деньги просят
      «дальше все зависит от финансирования»

      У Локхид Мартина учатся?
      капрал
  3. zivXP Сегодня, 13:55
    Цитата: vch
    работы в настоящее время ведутся в инициативном порядке

    Вероятно из-за этого "работы в настоящее время ведутся в инициативном порядке"
    zivXP
  4. drunkram Сегодня, 14:15
    Готовят Як-130 под легкий истребитель?
    drunkram
  5. Скифотавр Сегодня, 14:24
    Всё это круто, но лучше бы приступили к созданию современного двигателя для МиГ-29М/35.
    Скифотавр
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