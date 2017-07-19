Россия ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск
Совет Федерации ратифицировал соглашение с Арменией об объединенной группировке войск, подписанное осенью 2016 года, передает РИА Новости .
В документе и приложении к нему определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск России и Армении.
Отмечается, что «объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности».
«Объединенную группировку составляют органы управления и войска вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану», – говорится в документе.
Уполномоченными органами по реализации соглашения определены министерства обороны РФ и Армении.
К основным задачам объединенной группировки относятся «своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обеих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе».
Управлять группировкой будет объединенное командование. Решение о развертывании сил принимается совместно верховными главнокомандующими вооруженными силами РФ и Армении.
Срок соглашения – 5 лет с возможностью автоматической пролонгации на аналогичные временные периоды.
В документе и приложении к нему определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск России и Армении.
Отмечается, что «объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности».
«Объединенную группировку составляют органы управления и войска вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану», – говорится в документе.
Уполномоченными органами по реализации соглашения определены министерства обороны РФ и Армении.
К основным задачам объединенной группировки относятся «своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обеих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе».
Управлять группировкой будет объединенное командование. Решение о развертывании сил принимается совместно верховными главнокомандующими вооруженными силами РФ и Армении.
Срок соглашения – 5 лет с возможностью автоматической пролонгации на аналогичные временные периоды.
Использованы фотографии: https://news.am
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