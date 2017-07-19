14:35 19 июля

Россия ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск

Совет Федерации ратифицировал соглашение с Арменией об объединенной группировке войск, подписанное осенью 2016 года, передает РИА Новости .

Россия ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск


В документе и приложении к нему определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск России и Армении.


Отмечается, что «объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности».

«Объединенную группировку составляют органы управления и войска вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану», – говорится в документе.

Уполномоченными органами по реализации соглашения определены министерства обороны РФ и Армении.

К основным задачам объединенной группировки относятся «своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обеих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе».

Управлять группировкой будет объединенное командование. Решение о развертывании сил принимается совместно верховными главнокомандующими вооруженными силами РФ и Армении.

Срок соглашения – 5 лет с возможностью автоматической пролонгации на аналогичные временные периоды.

Использованы фотографии: https://news.am
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Комментарии 19

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  1. МПК105 Сегодня, 13:56
    Нашли союзников-предадут при первом удобном для себя случае... am
    МПК105
    1. Logall Сегодня, 14:03
      Не помню, чтобы они против России пёрли. А тем более из выгоды. Вопрос в том, как Азербайджан себя поведёт? Вооруженили обе враждующие страны. Партнёры потребуют помощи при агрессии аппонента.
      Как выкручиваться???
      Logall
      1. ЦУС-ВВС Сегодня, 14:19
        читал я книгу одну. при развале союза азербайджанцы захватили наших офицеров и под пытками заставили обучать их банды воевать против армян. в итоге едет азеровский танк в нём русский офицер,едет на втречу армянский танк,оба глохнут,из армянского тоже русский офицер вылазит. вот таки будем.
        ЦУС-ВВС
      2. Paranoid50 Сегодня, 14:21
        Цитата: Logall
        Партнёры потребуют помощи при агрессии аппонента.
        Как выкручиваться???

        Дык,по старой схеме: и тем, и другим - по ушам, и, до поры - в разные углы... Чай,не первый раз... request
        Paranoid50
    2. Морм Сегодня, 14:10
      Цитата: МПК105
      Нашли союзников-предадут при первом удобном для себя случае... am

      С чего решили,малоуважаемый,что армяне предадут русских при первом удобном случае? У меня такие же соображения насчет вас,русских.Что бы не быть голословным,я приведу конкретный пример,я не привык кукарекать,как вы.
      Бравый министр обороны Азербайджана З.Гасанов дал интервью РИА Новости и сделал ряд заявлений.Гасанов раскрыл козырные карты,заявив,что они (азербайджанцы) обменивались с Генштабом России опытом военной операции в Сирии .Гасанов намекнул,что Баку может использовать этот опыт в Карабахе."Опыт" военных операций ,как правило,дело конфиденциальное.Почему Гасанов решил "слить" Генштаб России?Какие еще планы предоставлял Генштаб России Азербайджану?
      Морм
      1. МПК105 Сегодня, 14:15
        Кукарекаешь ты,вообщеНЕуважаемый.Раз Генштаб России и имеет тёрки какие с Азербайджаном,то это вы,армяне повод дали...Были бы нормальные союзники,никто на персов и не взглянул бы,как на союзников... wink
        МПК105
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:24
          Алекс! Вы, наверное, хотели сказать: Что этот нехороший человек предаст нас при первой опасности....
          Соломон Кейн
      2. Logall Сегодня, 14:20
        Информация СМИ ''аля Трамп''. Этот союз больше Армении нужен чем России. У Армении хоть вооружения по современней станут. А на господина ''МПК105'' ВЫ зря наехали. Очень уважаемый в наших кругах человек. Тем более он нас здоровых лбов, как он выразился вчера, кормит. Да и его ''Уря'' дорогого стоит...
        Logall
    3. Spartanez300 Сегодня, 14:16
      На фоне того что Грузия и Азербайджан себя записывают в НАТО друзьями , этот шаг вполне логичен .
      Spartanez300
    4. Лелёк Сегодня, 14:19
      Цитата: МПК105
      Нашли союзников-предадут при первом удобном для себя случае.


      Привет, Алексей.
      По поводу Вами сказанного. Появилась статья нашего эксперта, проливающая свет на эту проблему. Армения (вернее - её руководство) ведёт себя, как и большинство "постсоветских" из окружения России. Принцип один - буду вилять хвостом перед тем, кто больше заплатит, пока платит.
      Лелёк
      1. МПК105 Сегодня, 14:28
        Привет,Лев!!!Именно это я и хотел сказать... hi Твоими устами да мёд пить-я ТАК не умею............. feel
        МПК105
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:35
          Лешь! Попытка наших партнеров усидеть на двух стульях заканчивалась плачевно для последних....
          Соломон Кейн
    5. vovanpain Сегодня, 14:31
      Цитата: МПК105
      предадут при первом удобном для себя случае...

      Им до тебя далеко. tongue
      vovanpain
    6. vovanpain Сегодня, 14:32
      Цитата: МПК105
      предадут при первом удобном для себя случае...

      Им до тебя далеко. tongue
      vovanpain
  2. zivXP Сегодня, 13:56
    азербайджанецы щас взвоют
    zivXP
    1. xetai9977 Сегодня, 14:01
      азербайджанцам глубоко по фаберже! Ничего нового! Разве до сих пор так не было?
      xetai9977
  3. win9090 Сегодня, 14:06
    еще те вояки....
    win9090
  4. максим1987 Сегодня, 14:09
    Только вчера ОДКБ нас послала с отправкой подразделений в Сирию, а сегодня мы подписываемся за чужую страну request
    максим1987
  5. капрал Сегодня, 14:35
    Ну и зачем? Что нам это дает?
    капрал
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