17:03 19 июля

ВС Словакии первыми приняли на вооружение ручные противотанковые гранатометы «Карл Густав» версии M4

Как сообщает портал defence-blog.com, компания Saab объявила о поставке первой партии новых 84-мм ручных противотанковых гранатометов «Карл Густав» версии M4 Вооруженным силам Словакии. Поставка была произведена в середине июля 2017 года.

Новинка, впервые представленная в 2014 году, является последней модификацией ручного гранатомета, который также классифицируется как безоткатное орудие.

ВС Словакии первыми приняли на вооружение ручные противотанковые гранатометы «Карл Густав» версии M4



84-мм гранатомет M4 общей массой менее 7 кг имеет улучшенную эргономику по сравнению со своим предшественником M3, кроме того, в него интегрирована «умная» прицельная система (обеспечение связи между оптикой и гранатой для автоматического выбора типа боеприпаса) и сокращено «время приведения к бою и наведения на цель». Кроме того, был встроен счетчик выстрелов с целью оптимизации логистики и материально-технического обеспечения. M4 также включает опцию с коллиматорным прицелом: «от скорости на современном поле боя может зависеть жизнь и смерть спешенного пехотинца. Оперативный успех зависит от солдат, которые могут быстро и эффективно реагировать в любой боевой ситуации…



Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42. Оружие предназначено для уничтожения бронированных целей, живой силы и огневых позиций противника, а также создания дымовых завес и освещения местности. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным оружием и состоит на вооружении армий 45 стран.


Использованы фотографии: saabgroup.com
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Комментарии 12

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  1. pjastolov Сегодня, 15:08
    Кроме того, был встроен счетчик выстрелов с целью оптимизации логистики и материально-технического обеспечения.
    вещь хорошая - но и тут бабки считают laughing
    pjastolov
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:18
      С Густавом на Густаве и по Европе!
      Соломон Кейн
      1. pjastolov Сегодня, 15:23
        в смысле пропоганды ЛГБТ? laughing
        pjastolov
        1. Соломон Кейн Сегодня, 15:25
          В смысле его ликвидации.... wassat
          Так я. Володь, дурачусь.... fellow
          Соломон Кейн
          1. pjastolov Сегодня, 15:26
            это типа агит-(или ликвид)поезд, да? lol
            pjastolov
            1. Соломон Кейн Сегодня, 15:30
              Это - ударим ж/д пробегом belay по Еврогейскому мракобесию....А гранатомет для арабских беженцев.....
              Соломон Кейн
    2. Venceremos Сегодня, 15:38
      Цитата: pjastolov
      вещь хорошая

      Как по мне,так РПГ-7 лучше. Слишком "наворочен" карлуша.
      Venceremos
      1. pjastolov Сегодня, 15:58
        Слишком "наворочен" карлуша.
        усе у парадку шеу, чем больше наворотов - тем больше отказов, еще и по своим по пуляет laughing
        pjastolov
  2. капрал Сегодня, 15:42
    Carl Gustaf является многофункциональным оружием и состоит на вооружении армий 45 стран.

    Вот только кто и как все многообразие выстрелов на себе таскать будет?
    капрал
    1. gladcu2 Сегодня, 16:17
      Не важно ктотаскать будет.

      Те кто закупает вооружение на такие мелочи внимание не обращают.
      gladcu2
    2. Paranoid50 Сегодня, 16:56
      Цитата: капрал
      Вот только кто и как все многообразие выстрелов на себе таскать будет?

      Ну,возможно , второй, а то и третий "номер". laughing
      Paranoid50
  3. gladcu2 Сегодня, 16:15
    Кто в курсе?

    Каков вращающий момент у трубы во время выстрела? Там ведь ствол нарезной.
    Да и труба должна вперёд тянуться пока снаряд раскрутит.

    РПГ в этом классе лидер конечно. Всё просто и надёжно.
    gladcu2
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