ВС Словакии первыми приняли на вооружение ручные противотанковые гранатометы «Карл Густав» версии M4

Как сообщает портал defence-blog.com, компания Saab объявила о поставке первой партии новых 84-мм ручных противотанковых гранатометов «Карл Густав» версии M4 Вооруженным силам Словакии. Поставка была произведена в середине июля 2017 года.Новинка, впервые представленная в 2014 году, является последней модификацией ручного гранатомета, который также классифицируется как безоткатное орудие.84-мм гранатомет M4 общей массой менее 7 кг имеет улучшенную эргономику по сравнению со своим предшественником M3, кроме того, в него интегрирована «умная» прицельная система (обеспечение связи между оптикой и гранатой для автоматического выбора типа боеприпаса) и сокращено «время приведения к бою и наведения на цель». Кроме того, был встроен счетчик выстрелов с целью оптимизации логистики и материально-технического обеспечения. M4 также включает опцию с коллиматорным прицелом: «от скорости на современном поле боя может зависеть жизнь и смерть спешенного пехотинца. Оперативный успех зависит от солдат, которые могут быстро и эффективно реагировать в любой боевой ситуации…Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42. Оружие предназначено для уничтожения бронированных целей, живой силы и огневых позиций противника, а также создания дымовых завес и освещения местности. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным оружием и состоит на вооружении армий 45 стран.