В Казахстане создадут сервисный центр для МиГов
Россия и Казахстан заключили соглашение о строительстве сервисного центра по обслуживанию самолетов МиГ, стоящих на вооружении казахстанских ВВС, передает РИА Новости .
Соглашение подписали гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко и председатель правления компании «Казахстан инжиниринг» Вадим Шакшакбаев.
Документ предполагает также продвижение на казахстанский рынок новых истребителей МиГ-35 и локализацию производства агрегатов этой машины.
МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Машина развивает скорость более 2,2 Маха, ее бортовой радар способен сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.
Соглашение подписали гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко и председатель правления компании «Казахстан инжиниринг» Вадим Шакшакбаев.
Сотрудничество будет основываться на обоснованном надлежащем распределении работ в следующих направлениях: создание полноценного сервисного центра по обслуживанию самолетов производства РСК "МиГ" в республике Казахстан,говорится в соглашении.
Документ предполагает также продвижение на казахстанский рынок новых истребителей МиГ-35 и локализацию производства агрегатов этой машины.
МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Машина развивает скорость более 2,2 Маха, ее бортовой радар способен сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.
Использованы фотографии: http://gonzo.kz
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