В Казахстане создадут сервисный центр для МиГов

Сотрудничество будет основываться на обоснованном надлежащем распределении работ в следующих направлениях: создание полноценного сервисного центра по обслуживанию самолетов производства РСК "МиГ" в республике Казахстан,

Россия и Казахстан заключили соглашение о строительстве сервисного центра по обслуживанию самолетов МиГ, стоящих на вооружении казахстанских ВВС, передает РИА Новости Соглашение подписали гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко и председатель правления компании «Казахстан инжиниринг» Вадим Шакшакбаев.говорится в соглашении.Документ предполагает также продвижение на казахстанский рынок новых истребителей МиГ-35 и локализацию производства агрегатов этой машины.МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Машина развивает скорость более 2,2 Маха, ее бортовой радар способен сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.