17:03 19 июля

В Казахстане создадут сервисный центр для МиГов

Россия и Казахстан заключили соглашение о строительстве сервисного центра по обслуживанию самолетов МиГ, стоящих на вооружении казахстанских ВВС, передает РИА Новости .

В Казахстане создадут сервисный центр для МиГов


Соглашение подписали гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко и председатель правления компании «Казахстан инжиниринг» Вадим Шакшакбаев.


Сотрудничество будет основываться на обоснованном надлежащем распределении работ в следующих направлениях: создание полноценного сервисного центра по обслуживанию самолетов производства РСК "МиГ" в республике Казахстан,
говорится в соглашении.

Документ предполагает также продвижение на казахстанский рынок новых истребителей МиГ-35 и локализацию производства агрегатов этой машины.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Машина развивает скорость более 2,2 Маха, ее бортовой радар способен сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.

Использованы фотографии: http://gonzo.kz
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Комментарии 36

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  1. Заноза Сегодня, 15:24
    Путин что решил содержать за счет и в ущерб России весь бывший СССР?! А почему в России опять подорожал проезд в общественном транспорте и услуги ЖКХ?! Может нужно больше думать о России и ее гражданах,а о Казахстане и других иностранцах пусть думают их правительства,ведь это независимые от России государства,которые так любят кричать о своей независимости и правах....
    Заноза
    1. МПК105 Сегодня, 15:28
      Низззяяяяяяяяяяяяя.....Ты чего это?Расстреляют сейчас...
      МПК105
      1. Соломон Кейн Сегодня, 15:41
        " Самый вредный из людей- это Вовочка -злодей.
        Он " звездить" искусстный - жалко, что не вкусный"
        Соломон Кейн
    2. павлентий Сегодня, 15:33
      Я Вам и здесь скажу, Вы пенсионер у которого нет денег? Кто проводит внешнюю политику в ущерб Вашему проезду?)) Путин? Вы выходите на митинги?)) Может Президент РФ чуть больше соображает в вопросах статегического партнерства?
      павлентий
      1. Заноза Сегодня, 15:37
        Если детям на операции в РФ собирают деньги СМС,а Киргизии дарят сотни миллионов долларов США,то вашему Путину давно ,как минимум,пора соображать на пенсии,как ,в своей время кукурузному ( гению ) Хрущеву...
        Заноза
        1. Соломон Кейн Сегодня, 15:47
          В России это называется : На чужом детородном органе съездить в Парадайз и вернуться, при этом, не оплатив ни копейки....
          Простите не могу в оригинальной версии - по этическим соображениям.
          Соломон Кейн
        2. Pirogov Сегодня, 15:48
          Цитата: Заноза
          Если детям на операции в РФ собирают деньги СМС,а Киргизии дарят сотни миллионов долларов США,то вашему Путину давно ,как минимум,пора соображать на пенсии,как ,в своей время кукурузному ( гению ) Хрущеву..

          Согласен ,перегибы очевидны и с каждым днём очевидно .что бюджет России для всех нуждающихся ,кроме русских.
          Pirogov
        3. Rusj Сегодня, 16:34
          Ты глупец ! Реально причём тут долг Киргизии самолёт и дети ! И К сервисному обслуживанию самолётов ! Долг Киргизии был со времён СССР . Тебе пора соображать головой . Вы реально ненормальные хомяки и либерасты !
          Rusj
      2. Соломон Кейн Сегодня, 15:49
        Нет, Уважаемый. На данном сайте по большей мере аналитики, а не революционеры.... hi
        Соломон Кейн
        1. Rusj Сегодня, 16:35
          Чего сейчас ты лично проанализировал кроме того как какую то чушь написать ! Аналитик .
          Rusj
          1. Соломон Кейн Сегодня, 16:47
            А вот "Ты"кать незнакомым людям и испражняться словесными нечистотами - НЕ КОМИЛЬФО!
            Соломон Кейн
          2. NUR Сегодня, 16:50
            Заноза и Ко специально тролят, тоже самое он скопировал про поставки в Беларусь в соседней статье
            NUR
      3. Paranoid50 Сегодня, 15:54
        Цитата: павлентий
        Я Вам и здесь скажу, Вы пенсионер у которого нет денег?

        Зря ведётесь,коллега. Видите же ,что человек даже прочитать статью не осилил.... Какое тут осмысление? По статье же - вот оно,дополнение к сегодняшней новости о серийном пр-ве МиГ-35, касаемо так же его экспортного потенциала. hi
        Paranoid50
        1. павлентий Сегодня, 16:00
          Просто не понимаю людей, ну при чем здесь пенсии и дети? Речь идет о конкретных деньгах, которые могут получены после проведения работ по ремонту и обслуживанию ранее поставленной техники.
          павлентий
          1. Paranoid50 Сегодня, 16:07
            Цитата: павлентий
            Просто не понимаю людей, ну при чем здесь пенсии и дети

            Видите ли,здесь(на ВО) этот момент уже настолько затаскали, пихая куда попало,в тему и не в тему, что он вполне себе уже тянет на местный "мем".(типа "матрасов" в памперсах; большевиков,свергающих царя; "пропавших полимеров"; "сумасшедших пулемётчиков" и т.п.). Ещё раз hi
            Paranoid50
          2. Соломон Кейн Сегодня, 16:16
            Сервисный центр - полный комплекс процедур по ремонтно-восстановительным работам + модернизация+ вся документация на блоки управления, радиолокации, итд,итп, включая обслуживание ВСУ, в конце концов, эта и наша металлургия, композитное производство - а это сотни лямов мимо казны России....
            Люди , занимающиеся этим комплексом работ у нас, просто останутся без работы... А Вы в чем проблема.
            Соломон Кейн
            1. павлентий Сегодня, 16:25
              Хорошо, постройка СТЦ, стоимость документации, обучение специалистов, наши запчасти или Вы думаете казахи все сами это сделать могут?) Это нормальный контракт за деньги.
              павлентий
            2. Rusj Сегодня, 16:29
              Ты реально болен ! Вас тут больных половина реально на всю голову !
              Rusj
              1. павлентий Сегодня, 16:31
                Ты мне тыкнул Русик?
                павлентий
            3. Rusj Сегодня, 16:42
              Ты наверно не в курсях как обслуживается сервисниками импортное оборудование машины и механизмы ? Тебя просветить !? Так вот прям хочется тебя оскорбить но тут за это банят даже за подозрение в оскорблении !
              Сервисный центр - полный комплекс процедур по ремонтно-восстановительным работам + модернизация+ вся документация на блоки управления, радиолокации, итд,итп, включая обслуживание ВСУ, в конце концов, эта и наша металлургия, композитное производство - а это сотни лямов мимо казны России....
              Кроме самих сервисников и даже не факт что они будут гражданами Казахстана начальство железно будет Россияне . ВСЁ СДЕЛАНО И ПРОИЗВЕДЕНО И ПРИВЕЗЕНО БУДЕТ из России ! Ты глупец либеральный.
              Rusj
              1. павлентий Сегодня, 16:50
                Не надо нервничать, и тем более меня оскорблять)) Я тебя буду просвещать...Заключается контракт (Россия-Казахстан) на создание СТЦ, российская сторона получает деньги, строит помещения, передает документацию, поставляет оборудование, обучает специалистов и т.д. и т.п.)) А потом парк самолетов обслуживается казахстанскими специалистами. Возможна закупка следующей партии...И к либералам я никого отношения не имею. В Астане был месяц назад))
                павлентий
    3. Bronevick Сегодня, 15:45
      Пора Вове отдыхать.
      Bronevick
      1. brasist Сегодня, 16:07
        Из либирастов?
        brasist
        1. Bronevick Сегодня, 16:08
          Ху из зис либерасты?
          Bronevick
          1. brasist Сегодня, 16:11
            Это такие как вы у которых во всём Путин виноват а сами вылизывают зад у матрасников.
            brasist
            1. Bronevick Сегодня, 16:15
              Нет, я не из таких. А вот таких как вы называют ватник.
              Bronevick
              1. avt Сегодня, 16:29
                Цитата: Bronevick
                Ху из зис либерасты?

                Цитата: brasist
                Путин виноват а сами вылизывают зад у матрасников.

                Ну судя по
                Цитата: Bronevick
                А вот таких как вы называют ватник.

                реально
                Цитата: Bronevick
                Нет, я не из таких.

                А походу из свидомитых . Тогда точно не
                Цитата: brasist
                вылизывают зад у матрасников.

                А подставляете, ну эуропэйским маниром .
                avt
            2. Bronevick Сегодня, 16:24
              И я не за Анального. Я просто хочу перемены в лучшую сторону. Разве вы хотите другого?
              Bronevick
              1. brasist Сегодня, 16:33
                Всё ясно с вами , хочу дайте, все обязаны мне а я никому,дружите со мной и будьте за меня а я вам ничего не должен - это и есть либерасты...
                brasist
      2. samoletil18 Сегодня, 16:08
        Раньше думал, что у нас каждый в стране врач. Задолбали уже "грамотные" пациенты. Ошибался. Президентов тоже до фигища, как выяснилось из комментариев к статье.
        Когда СССР помогал всем, содержал всех были почему-то образование, медицина бесплатно, коммуналка не росла, как на дрожжах и т.д. Сейчас как-то иначе с содержанием всех, а что-то жизнь у большинства населения страны краше не становится.
        samoletil18
    4. tomket Сегодня, 16:15
      Цитата: Заноза
      Может нужно больше думать о России и ее гражданах,а о Казахстане и других иностранцах

      Ну вот просрали к примеру Украину, теперь вы видимо хотите что бы и Казахстан тоже просрали?
      tomket
    5. avt Сегодня, 16:26
      Цитата: Заноза
      Путин что решил содержать за счет и в ущерб России весь бывший СССР?

      Свежий навальнекер ?
      Цитата: Заноза
      Может нужно больше думать о России

      Может вообще сперва что то узнать , потом думать , потом по клаве стучать ? Ну если методичку не отрабатывать . То сперва задуматься над тем когда , в отличии от Бацки, НАН не платил за технику и обслуживание ? Если такой радетель за
      Цитата: Заноза
      Если детям на операции в РФ собирают деньги СМС,а Киргизии дарят сотни миллионов долларов США

      Цифры в студию за бесплатное для казахов . Вот тогда и покипите мозгом .
      avt
  2. CentDo Сегодня, 15:32
    Осталось понять причем тут Су 27УБ. Причем 50 желтый разбился вроде.
    CentDo
  3. CentDo Сегодня, 15:44
    Оперативно фотку поправили
    CentDo
  4. NUR Сегодня, 16:01
    МИГ-29 в Казахстане в самый раз и МИГ-35 нужен СУ-30см наверное дороговатый много не купиш где то 6 штук приобрели не бесплатно, просьба не растраиваться.
    NUR
  5. капрал Сегодня, 16:19
    ее бортовой радар способен сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.

    Из вчерашнего материала про буржуинский радар
    Число одновременно сопровождаемых целей: до 64.
    -Зона обзора по азимуту: до 200°.
    -Дальность обнаружения цели с ЭПР=1m2: около 120 морских миль.
    -Инструментальная дальность: около 280 морских миль.

    Только расстрелы эффективных манагеров спасут эту страну
    капрал
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