Депутат парламента Литвы призвал внести "Лабораторию Касперского" в список ненадежных фирм
Буквально до маразма доходит русофобия некоторых прибалтийских политиков. Стремясь уничтожить все русское и просто напоминающее о России и конечно же угодить своему хозяину - США, некоторые представители политических партий готовы нести феерический бред, лишь бы сделать это. Небезызвестный член литовской партии "Союз Отечества — христианские демократы" Лауринас Касчюнас, который ранее инициировал признание бывшей Коммунистической партии Литвы (КПЛ) преступной организацией, обратился к Службе по общественным закупкам и департаменту госбезопасности с просьбой внести компанию Kaspersky Lab в список ненадежных поставщиков, говорится в распространенном в среду пресс-релизе политика. Также он потребовал провести анализ телепрограмм литовских ТВ-каналов, утверждая, что "значительно возросло число транслируемой российской продукции… замечены пропаганда российского или советского устоя жизни, элементы ностальгии по СССР", которые якобы "приводят к расстройству демократического строя".
Как указывается в сообщении, его просьба основана на том, что в этом месяце власти США удалили Kaspersky Lab из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами.
Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Однако сама "Лаборатория Касперского" опровергает сообщения о своих связях с правительством РФ, считая, что она оказалась втянутой в геополитическую борьбу.
В Кремле считают решение американских властей политизированным. С этим согласны и эксперты, которые также не исключают, что ситуация может быть связана с конкурентной борьбой.
В целях обеспечения кибернетической безопасности Литвы в обязательном порядке следует оценить возможность внести компанию Kaspersky Lab в список нежелательных поставщиков— говорится в релизе Касчюнаса, передает РИА Новости .
Как указывается в сообщении, его просьба основана на том, что в этом месяце власти США удалили Kaspersky Lab из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами.
Таким примером должна следовать и Литва с целью обеспечить кибернетическую безопасность республики— добавляет политик.
Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Однако сама "Лаборатория Касперского" опровергает сообщения о своих связях с правительством РФ, считая, что она оказалась втянутой в геополитическую борьбу.
В Кремле считают решение американских властей политизированным. С этим согласны и эксперты, которые также не исключают, что ситуация может быть связана с конкурентной борьбой.
Использованы фотографии: http://baltnews.lt/
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