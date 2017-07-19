19:19 19 июля

Депутат парламента Литвы призвал внести "Лабораторию Касперского" в список ненадежных фирм

Буквально до маразма доходит русофобия некоторых прибалтийских политиков. Стремясь уничтожить все русское и просто напоминающее о России и конечно же угодить своему хозяину - США, некоторые представители политических партий готовы нести феерический бред, лишь бы сделать это. Небезызвестный член литовской партии "Союз Отечества — христианские демократы" Лауринас Касчюнас, который ранее инициировал признание бывшей Коммунистической партии Литвы (КПЛ) преступной организацией, обратился к Службе по общественным закупкам и департаменту госбезопасности с просьбой внести компанию Kaspersky Lab в список ненадежных поставщиков, говорится в распространенном в среду пресс-релизе политика. Также он потребовал провести анализ телепрограмм литовских ТВ-каналов, утверждая, что "значительно возросло число транслируемой российской продукции… замечены пропаганда российского или советского устоя жизни, элементы ностальгии по СССР", которые якобы "приводят к расстройству демократического строя".

Депутат парламента Литвы призвал внести "Лабораторию Касперского" в список ненадежных фирм


В целях обеспечения кибернетической безопасности Литвы в обязательном порядке следует оценить возможность внести компанию Kaspersky Lab в список нежелательных поставщиков
— говорится в релизе Касчюнаса, передает РИА Новости .


Как указывается в сообщении, его просьба основана на том, что в этом месяце власти США удалили Kaspersky Lab из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами.

Таким примером должна следовать и Литва с целью обеспечить кибернетическую безопасность республики
— добавляет политик.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Однако сама "Лаборатория Касперского" опровергает сообщения о своих связях с правительством РФ, считая, что она оказалась втянутой в геополитическую борьбу.

В Кремле считают решение американских властей политизированным. С этим согласны и эксперты, которые также не исключают, что ситуация может быть связана с конкурентной борьбой.

Использованы фотографии: http://baltnews.lt/
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Комментарии 20

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  1. электроОлег Сегодня, 17:58
    Всё правильно. Такой статус следует дать всем подвиндозным вносуковырятелям. И не только в литве.
    электроОлег
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:01
      Завидуют, что эта компания такая популярная в мире...Прибалтам лишь бы полаять, их уже никто особо не слушает!
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 18:06
        Получили команду от хозяина , вот и лаят.
        cniza
        1. Татьяна Сегодня, 18:11
          Буквально до маразма доходит русофобия некоторых прибалтийских политиков
          Ха! Ну почему сразу до МАРАЗМА-то? Они прекрасно знают что делают! Путин же сказал, что прибалтам и украинцам, кроме русофобии продовать Западу больше НЕЧЕМ!
          Вот прибалты и "производят" как товар для продажи, как говорят в маркентинге, целую ЛИНЕЙКУ однотипного товара, пользующегося спросом у их хозяев за лужей.
          Более того, у прибалтов, поляков и майданутых украинцев на русофобию образовался не просто рынок для госдепа США, а ещё и какая СУМАСШЕДШАЯ конкуренция между ними!!! Все продавцы как участники рынка с своим предложением русофобии как товара, и не такое ещё "загнут"!
          Татьяна
          1. Shurik70 Сегодня, 18:23
            Тут дело в том, что у Касперского проблемы в США начались.
            Вот прибалты и торопятся в зaдницу хозяина лизнуть.
            Shurik70
          2. Pete Mitchell Сегодня, 19:14
            Татьяна, аплодирую. lol Коротко и внятно.
            А вообще то похоже что конкурентов убирают, по честному справиться не могут: мир в миниатюре lol
            Pete Mitchell
        2. jjj Сегодня, 18:12
          Да, таких и Сибирь не исправит
          jjj
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:20
            Каким боком тут Сибирь?
            ВЕРЕСК
          2. Кот Всапогах Сегодня, 18:38
            вот ещё, Сибирь такими загрезьнять wink
            Кот Всапогах
        3. Pirogov Сегодня, 18:16
          Цитата: cniza
          Получили команду от хозяина , вот и лаят.

          Я Вас умоляю какая команда она была больше двадцати лет назад ,а эти подонки просто выслуживаются по инерции .
          Pirogov
          1. cniza Сегодня, 18:22
            Не буду Вас переубеждать , волна пошла из США , они подхватили , может и без команды.
            cniza
          2. Pete Mitchell Сегодня, 19:18
            Pirogov, вы таки хотите сказать что до них еще не дошло? Как грустно. Может все не так конечно, но идея правильная - что взять с "собак Павлова" американской политики: команду дали - будут искать возможность подмахивать
            Pete Mitchell
      2. Юра Сегодня, 18:34
        Цитата: ОТДЕЛ
        Завидуют, что эта компания такая популярная в мире.

        не только, оттесняют грязными методами очень серьёзного конкурента.
        Лаборатория Касперского» работает в сфере информационной безопасности с 1997 года и в этом году отметит 20-летний юбилей. Компания ведёт свою деятельность в 200 странах и территориях мира и имеет 37 региональных офисов в 32 странах. Штат сотрудников «Лаборатории Касперского» насчитывает свыше 3600 высококвалифицированных специалистов, аудитория пользователей продуктов и технологий компании составляет 400 млн человек и 270 тысяч корпоративных клиентов. В портфолио разработчика насчитывается более 30 ключевых продуктов и сервисов, ознакомиться с которыми можно на сайте kaspersky.ru.
        Согласно озвученным данным, бизнес-показатели компании за прошлый год продемонстрировали положительную динамику: консолидированная неаудированная выручка по МСФО увеличилась на 4 % и составила 644 миллиона долларов США. При этом годовой прирост в сегменте среднего и малого бизнеса составил 8 %, в сегменте крупного бизнеса — 25 %. Внушительные 55 % роста были зафиксированы в сегменте non-endpoint, в который входят специализированные решения и услуги, отличные от защиты рабочих станций, например, защита от DDoS-атак, защита от целевых атак, экспертные сервисы, расширенная техническая поддержка и т.п. Наибольший объем продаж продуктов, сервисов и услуг «Лаборатории Касперского» пришёлся на Европу (36,5 %), Северную Америку (24,3 %), а также Россию и СНГ (13,3 %).
        Данные за 2016 год.Источник http://www.kaspersky.ru/ 3600 специалистов делают более пол миллиарда долларов в год, 644 миллиона долларов - это не хухры-мухры.
        Юра
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:07
          Цитата: Юра
          Данные за 2016 год.Источник http://www.kaspersky.ru/ 3600 специалистов делают более пол миллиарда долларов в год, 644 миллиона долларов - это не хухры-мухры.

          Каспера не особо люблю, но вроде ловит всякую фигню ..В гос .учреждениях стоит у всех почти! Сейчас серьезно взялись за инфобезопасность в России! Надеюсь все получится у мужиков , это дело очень серьезное..И разгильдяйство ,может обернутся многомиллиардными потерями !
          ОТДЕЛ
  2. Валерий Тимофеев Сегодня, 17:59
    Шакалы же! Интересно, а если касперы в ответ пропишут их в список "ненадёжных стран"?
    Валерий Тимофеев
    1. avt Сегодня, 18:01
      Цитата: Валерий Тимофеев
      Интересно, а если касперы в ответ пропишут их в список "ненадёжных стран"?

      Будут тогда мочиться по команде уже Кашпировского .... в баночку , потом заряжать оную минутой молчания Алана Чумака, причём по радио в повторе и пить. bully
      avt
    2. Смог Сегодня, 18:18
      А почему только касперы? Обидно, понимаешь. На парламентском уровне внести литву в список ненадежных, к которым они в принципе и относятся. Обрубить им нахрен все концы.
      Смог
    3. Сергей-8848 Сегодня, 18:47
      Именно так! 1. Объявить этих околобалтийских прохиндеев территориями (даже не странами, или государствами), на которых небезопасно вести бизнес. 2. Довести это до сведения всех потенциальных контрагентов (что для лаборатории - раз плюнуть).
      Сергей-8848
  3. Комментарий был удален.
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:18
    Шавки начали подтявкивать. wassat
    ВЕРЕСК
  5. andr327 Сегодня, 18:52
    Пускай включают и ждут Петю в гости. Одни уже внесли! Так вонь подняли на весь мир, а оказывается в свое .... вступили.
    andr327
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