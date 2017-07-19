Лавров: Увязывание ЕС отношений с Россией с имплементацией «Минска-2» - полный абсурд

Обозначив сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с ЕС, С. В. Лавров подчеркнул абсурдность увязывания Евросоюзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией минских договорённостей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об абсурдности увязывания Европейским Союзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией Минских соглашений по Украине.Об этом он заявил в разговоре с главами дипломатических миссий стран — членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России.— говорится в сообщении на сайте МИД.Также Лавров «призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств».Отмечается, что на встрече были затронуты ситуации в Ливии и Афганистане и другие актуальные международные проблемы.В Москве неоднократно заявляли, что являются лишь посредником в урегулировании украинского кризиса, но никак не стороной внутриукраинского конфликта. Ранее Лавров назвал абсурдными заявления о том, что Москва якобы хочет ослабить Евросоюз.