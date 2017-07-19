Лавров: Увязывание ЕС отношений с Россией с имплементацией «Минска-2» - полный абсурд
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об абсурдности увязывания Европейским Союзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией Минских соглашений по Украине.
Об этом он заявил в разговоре с главами дипломатических миссий стран — членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России.
Также Лавров «призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств».
Отмечается, что на встрече были затронуты ситуации в Ливии и Афганистане и другие актуальные международные проблемы.
В Москве неоднократно заявляли, что являются лишь посредником в урегулировании украинского кризиса, но никак не стороной внутриукраинского конфликта. Ранее Лавров назвал абсурдными заявления о том, что Москва якобы хочет ослабить Евросоюз.
Об этом он заявил в разговоре с главами дипломатических миссий стран — членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России.
Обозначив сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с ЕС, С. В. Лавров подчеркнул абсурдность увязывания Евросоюзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией минских договорённостей— говорится в сообщении на сайте МИД.
Также Лавров «призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств».
Отмечается, что на встрече были затронуты ситуации в Ливии и Афганистане и другие актуальные международные проблемы.
В Москве неоднократно заявляли, что являются лишь посредником в урегулировании украинского кризиса, но никак не стороной внутриукраинского конфликта. Ранее Лавров назвал абсурдными заявления о том, что Москва якобы хочет ослабить Евросоюз.
Использованы фотографии: © Александр Щербак/ТАСС
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