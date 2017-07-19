19:19 19 июля

Лавров: Увязывание ЕС отношений с Россией с имплементацией «Минска-2» - полный абсурд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об абсурдности увязывания Европейским Союзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией Минских соглашений по Украине.

Об этом он заявил в разговоре с главами дипломатических миссий стран — членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России.

Лавров: Увязывание ЕС отношений с Россией с имплементацией «Минска-2» - полный абсурд



Обозначив сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с ЕС, С. В. Лавров подчеркнул абсурдность увязывания Евросоюзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией минских договорённостей
— говорится в сообщении на сайте МИД.

Также Лавров «призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств».

Отмечается, что на встрече были затронуты ситуации в Ливии и Афганистане и другие актуальные международные проблемы.

В Москве неоднократно заявляли, что являются лишь посредником в урегулировании украинского кризиса, но никак не стороной внутриукраинского конфликта. Ранее Лавров назвал абсурдными заявления о том, что Москва якобы хочет ослабить Евросоюз.

Использованы фотографии: © Александр Щербак/ТАСС
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Комментарии 18

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  1. Pirogov Сегодня, 18:21
    Вся современная политика бред и сплошная гниль,Лаврову этого ли не знать...???!!!!!!!!
    Pirogov
    1. cniza Сегодня, 18:29
      Что сделаешь , работа у него такая и требует стальных нервов.
      cniza
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:41
        Pirogov
        Вся современная политика бред и сплошная гниль,Лаврову этого ли не знать...???!!!!!!!!
        Дык Лавров hi в курсе дела.Он на передовой политического фронта с 9 марта 2004 года.Сколько ДБ ему пришлось выслушать .И сдерживая себя политкорректно отвечать и задавать этому паноптикуму вопросы.Жуть.Страшные времена.А так хочется лупануть по этим гадам наверное feel
        Наблюдатель2014
      2. pjastolov Сегодня, 19:01
        работа у него такая и требует
        требовать на законодательном уровне признания подписи зурабчонка не действительной
        pjastolov
    2. Балу Сегодня, 18:56
      Цитата: Pirogov
      Вся современная политика бред и сплошная гниль,Лаврову этого ли не знать...???!!!!!!!!

      Это называется когнетивный диссонанс. Подсознательно мы пытаесмся в другом человеке рассмотреть самого себя, и увидев знакомые сущности, испытываем позитивные чувства, ожидая от другого таких же эмоций, движение и т.д.
      Но не каждый может общаться с дураками_это оччччень трудно. Вот с умными легче, а с дураками труднее моногократно-у них оччччень сложное мышление.
      Балу
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:22
    Сколько лет уже это слышим?А воз и ныне там.Пальчиком гопстопам грозить-не лучший выход.
    ВЕРЕСК
    1. andr327 Сегодня, 19:01
      Объявить санкции ФРГ и Франции как участникам Минска 2. вот и все пускай тоже отвечают.
      andr327
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:04
      Лучше бросок робототанков до Атлантики.Там и польша под раздачу попадёт,с некоторыми. wassat
      ВЕРЕСК
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:23
    Меня уже от от этих "Минских соглашений" тошнит...Если бы не запад , мы бы уже давно урегулировали все проблемы на Украине и даже на БВ! Не дают нам этого сделать, им нужна война и разруха..
    ОТДЕЛ
    1. сибиралт Сегодня, 18:31
      Захарченко одно остается - собрать ополчение и вперед на Куев. В гражданских войнах миром еще никогда не заканчивалось.
      сибиралт
  4. злой партизан Сегодня, 18:27
    Правильно. Сами нагадили - сами убирайте am . А уж как начнёте - мы можем и помочь. Своими методами... feel
    злой партизан
  5. iliitchitch Сегодня, 18:31
    "там" эти неадекваты хоть читали "Минск 2-й сезон" ? . Шиворот-навыворот , иагупопы 30№-е .
    "..Лавров назвал абсурдными заявления о том , что Москва якобы хочет ослабить евросоюз.." Тому евросоюзу уже кирдык . Москва просто хочет , чтоб поливалка ваша помойная тупая заткнулась на Даче Канатчиковой .
    Может , лучше про Реактор ? Тарелками , понимаешь , ещё пугают . Главврача Моргулиса на этих не хватает .
    Наведённой шизофрении нам ещё не хватало . С паранойей вприкуску .
    iliitchitch
  6. CastroRuiz Сегодня, 18:32
    RU nenuzhno rozslablyat ES.
    Eto neomarksistickoe-trockistickoe chudo i samo rozvalitsa. :)
    CastroRuiz
  7. Смог Сегодня, 18:33
    А не пора ли уже выходить из этих Минских соглашений, Что участвуем в них что не участвуем - все равно виноваты. Так какая разница? Признать ЛДНР и пусть тогда запад думает как выполнить Минские соглашения.
    Смог
  8. 30 вис Сегодня, 18:38
    У сильного всегда бессильный виноват:
    Тому в истории мы тьму примеров слышим
    Но мы истории не пишем,
    А вот о том как в баснях говорят... -------------------------------------------------
    --------------- Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:
    И надобно ж беде случиться,
    Что около тех мест голодный рыскал Волк.
    Ягненка видит он, на добычу стремится;
    Но, делу дать хотя законный вид и толк,
    Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
    Здесь чистое мутить питье Мое
    С песком и с илом?
    За дерзость такову
    Я голову с тебя сорву". -
    "Когда светлейший Волк позволит,
    Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
    От Светлости его шагов я на сто пью;
    И гневаться напрасно он изволит:
    Питья мутить ему никак я не могу". -
    "Поэтому я лгу!
    Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!
    Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
    Мне здесь же как-то нагрубил;
    Я этого, приятель, не забыл!" -
    "Помилуй, мне еще и от роду нет году". -
    Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". -
    "Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват.
    И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
    Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
    Вы все мне зла хотите,
    И если можете, то мне всегда вредите;
    Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -
    "Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
    Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
    Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
    Сказал и в темный лес Ягненка поволок. -------------------------------------- Были б силы у России давно послали на ... всех этих санитаров леса ! Будем копить силы ...
    30 вис
  9. demo Сегодня, 18:43
    Я наверное что-то пропустил.
    А каким образом ЕС увязывает отношение с РФ опираясь на выполнение Минска 2?
    Это что мы ведем переговоры с Канатчикой дачей? С ее пациентами?
    demo
  10. 1536 Сегодня, 18:46
    Вообще надо сказать, что пока ЕС и США не признают вхождение Крыма в состав РФ, ни о каких минских договоренность и речи быть не может. Их выполнение целиком зависит от Украины, на территории которой идет гражданская война путчистов против несогласных с захватом власти в Киеве в 2014-м. Пора наступать на это лягушачье-сырное царство под треснувшим флагом и желтыми звездами.
    1536
  11. olimpiada15 Сегодня, 18:50
    ЕС увязывает нормализацию отношений с РФ с имплементацией Минска-2, а
    РФ надо увязать нормализацию отношений с ЕС с расследованием преступлений против человечности на Украине, совершенных нацбатальонами и прочими группировками, ВСУ , расстреливающих города и посёлки, похищающих, пытающих и убивающих людей , нарушение прав человека в т.ч. и право говорить на родном языке, право общаться .
    Хотя, о чём я? ЕС просто не нужны нормальные отношения с РФ, потому и несут всякую ахинею.
    olimpiada15
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