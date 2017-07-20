07:25 20 июля

МИД Украины сравнил свою страну с Руандой

Как сообщает РИА Новости , 19 июля в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного Африке ("Мир и безопасность в Африке"), заместитель внешнеполитического ведомства Украины Сергей Кислица сравнил Украину с Руандой , что в очередной раз позволило ему озвучить известные тезисы Киева о положении в Крыму.

В 1994 году ООН не удалось быстро отреагировать и предотвратить геноцид в Руанде, 20 лет спустя на Украине ООН, Совет Безопасности и генеральный секретарь не предприняли шагов, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России.

— пояснил киевский дипломат.

МИД Украины сравнил свою страну с Руандой



В связи с этим заявлением исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в завершение своего выступления, посвященного теме заседания, отметил:

Расцениваем как достойную сожаления очередную попытку делегации Украины отвлечь внимание Совета Безопасности от вопросов, которые мы сегодня обсуждаем.


События, произошедшие в первой половине 1994 года в Руанде считаются одним из самых страшных преступлений против человечности 20 века. Геноцид в стране, разделившейся на два лагеря (меньшинство тутси и большинство хунту) превзошел по скорости уничтожения немецкие лагеря смерти в годы Второй мировой войны и многие массовые расправы. Согласно различным оценкам от 800 тыс. до 1 млн. человек (и более) было уничтожено за 3 месяца, начиная с 6 апреля 1994 года.



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Комментарии 10

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  1. andr327 Сегодня, 05:28
    Так цеевропа или Африка? Когда уж они сами определяться!
    andr327
    1. pjastolov Сегодня, 06:27
      Когда уж они сами определяться!
      pjastolov
    2. 30 вис Сегодня, 06:33
      Цэ новэ такэ государство Свидо -Бандеро- Украино ... Сверхдержава така мерзюча ....
      30 вис
  2. Logall Сегодня, 05:30
    [/quote] (меньшинство тутси и большинство хунту) [quote]

    Вот с ''хунтой'' точно попал. С ней точно, что-то нужно делать. Желательно в братских могилах...
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 05:39
      Участие the Укараины в совбезе ООН в этом году заканчивается, что автоматически устранит это недоразумение от бессмысленного сотрясания воздуха. Мир уже устал от бесконечной лжи, которая льется из the Укараины в течении всей истории ее незалежности. Проект близится к финалу.
      Чёрный
  3. Atlant-1164 Сегодня, 05:34
    они себе льстят..



    в Руанде вице -президент не садится во главе стола президента Руанды.
    Atlant-1164
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:04
    МИД Раунды небось выронил протест за сравнение с укроиной?
    Изгоняющий либероидов
    1. Подрезчик Сегодня, 06:35
      А что, сравнение правильное! Страна разделена на два лагеря- да, идет гражданская война-да, экономика и уровень жизни народа катится вниз-да! Крым здесь не причем, а вот в ихнем МИДе все как-то "кисло": Кисляк, Кислица...!
      Подрезчик
  5. Александр 3 Сегодня, 06:23
    Скоро африканцы будут говорить"мы живём как вна Укарине"
    Александр 3
  6. Толстоевский Сегодня, 06:29
    Укродипломат, как и все злобные дегенераты, слышал звон, да не знает, где он. Сравнение допустимо лишь в той части, что наши западные и ближневосточные партнёры затратили много сил и средств на противопоставлении русским мифических "украинцев", и всячески подстёгивали резню русских. Но, что-то не заладилось у сатанистушек. Однако ж во всех остальных аспектах сравнение окраины и Руанды оскорбительно для Руанды
    Толстоевский
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