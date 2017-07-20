МИД Украины сравнил свою страну с Руандой

В 1994 году ООН не удалось быстро отреагировать и предотвратить геноцид в Руанде, 20 лет спустя на Украине ООН, Совет Безопасности и генеральный секретарь не предприняли шагов, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России.

Расцениваем как достойную сожаления очередную попытку делегации Украины отвлечь внимание Совета Безопасности от вопросов, которые мы сегодня обсуждаем.