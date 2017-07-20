МИД Украины сравнил свою страну с Руандой
Как сообщает РИА Новости , 19 июля в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного Африке ("Мир и безопасность в Африке"), заместитель внешнеполитического ведомства Украины Сергей Кислица сравнил Украину с Руандой , что в очередной раз позволило ему озвучить известные тезисы Киева о положении в Крыму.
— пояснил киевский дипломат.
В связи с этим заявлением исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в завершение своего выступления, посвященного теме заседания, отметил:
События, произошедшие в первой половине 1994 года в Руанде считаются одним из самых страшных преступлений против человечности 20 века. Геноцид в стране, разделившейся на два лагеря (меньшинство тутси и большинство хунту) превзошел по скорости уничтожения немецкие лагеря смерти в годы Второй мировой войны и многие массовые расправы. Согласно различным оценкам от 800 тыс. до 1 млн. человек (и более) было уничтожено за 3 месяца, начиная с 6 апреля 1994 года.
В 1994 году ООН не удалось быстро отреагировать и предотвратить геноцид в Руанде, 20 лет спустя на Украине ООН, Совет Безопасности и генеральный секретарь не предприняли шагов, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России.
— пояснил киевский дипломат.
В связи с этим заявлением исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в завершение своего выступления, посвященного теме заседания, отметил:
Расцениваем как достойную сожаления очередную попытку делегации Украины отвлечь внимание Совета Безопасности от вопросов, которые мы сегодня обсуждаем.
События, произошедшие в первой половине 1994 года в Руанде считаются одним из самых страшных преступлений против человечности 20 века. Геноцид в стране, разделившейся на два лагеря (меньшинство тутси и большинство хунту) превзошел по скорости уничтожения немецкие лагеря смерти в годы Второй мировой войны и многие массовые расправы. Согласно различным оценкам от 800 тыс. до 1 млн. человек (и более) было уничтожено за 3 месяца, начиная с 6 апреля 1994 года.
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