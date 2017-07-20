07:27 20 июля

Перспективы КБ «Южное» глазами его руководства

Согласно информации блога bmpd , журнал Air&Cosmos выложил интервью с исполняющим обязанности генерального директора ГП «КБ «Южное» Михаилом Бондарем, расположенным в Днепропетровске. ВО приводит его основные положения.

Реализация программы Sea Launch, приостановленной в 2014 году, была возрождена в июне текущего года, когда российская компания S7 Sea Launch законтрактовала у завода «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит-2». При этом поставки комплектующих из РФ (в частности, двигателя первой ступени и системы управления) не вызывают возражений.

Нет, проблем не будет. Это мир космоса, и Украина, как многие космические державы частично зависит от импорта.



Перспективы КБ «Южное» глазами его руководства


Украинский двигатель VG143, используемый в четвертой ступени Avum европейской ракеты-носителя Vega, продолжает пользоваться спросом.

Отказ от VG143 совсем не стоит на повестке дня: мы продолжим работу с Европой!


В Италию отгружено 12 двигателей, из которых 9 уже были успешно применены при выходе в космос. 4 двигателя находятся на стадиях производства и испытаний на заводе «Южмаш». Предполагается заключение контракта еще на 20 единиц.



При реализации проекта «Циклон-4М» был создан первый летающий образец ракеты, однако партнеры покинули его по экономическим причинам. Последующее завершение работ планируется совместно с Канадой.

Для «Циклона-4М» мы практически нашли стартовую площадку и программа хорошо развивается.


Главным образом комплектующие для данного носителя будут выпускаться на Украине, в частности двигатели, которые будут работать на смеси керосина и жидкого кислорода. Частично они будут импортироваться, «как всегда происходит в аэрокосмической промышленности».



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Комментарии 8

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  1. Teberii Сегодня, 06:28
    С КНДР объединяйтесь, им нужнее.Хотя прогресс корейцев в этой области не без украинского участия произошел.
    Teberii
  2. den3080 Сегодня, 06:40
    Они ракету вышиванистым орнаментом раскрасили, заказчики увидели и сбежали...
    den3080
  3. Atlant-1164 Сегодня, 06:43
    при Союзе было одно из ведущих КБ.и во что превратили..дегенераты все проскакали.
    Atlant-1164
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:44
    Ну , так это на словах, а вот как в реальной жизни, с учетом того что укроинские ракеты как и двигатели для них укроинские процентов на 30 -60???Там же много наших потентов которые укроина нагло нарушает, создавая движки, или постовляя их в третьи страны без нашего разрешения.
    Изгоняющий либероидов
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:06
    Перспективы КБ «Южное» глазами его руководства

    Наблюдатель2014
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:08
    А на самом деле? Новости с территории 404 последнее время требуют скрупулезного анализа. Все там, начиная с президента, врут напропалую, не останавливаясь. wassat
    Горный стрелок
  7. Басарев Сегодня, 07:18
    Я бы предпочёл полностью откреститься от Южного и всю космонавтику делать только внутри России.
    Басарев
  8. ИмПерц Сегодня, 07:19
    Нет, проблем не будет. Это мир космоса, и Украина, как многие космические державы частично зависит от импорта.

    однако партнеры покинули его по экономическим причинам. Последующее завершение работ планируется совместно с Канадой.

    Канада таперича тоже в первых рядах космических держав!!!
    ИмПерц
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