Перспективы КБ «Южное» глазами его руководства

Нет, проблем не будет. Это мир космоса, и Украина, как многие космические державы частично зависит от импорта.

Отказ от VG143 совсем не стоит на повестке дня: мы продолжим работу с Европой!

Для «Циклона-4М» мы практически нашли стартовую площадку и программа хорошо развивается.