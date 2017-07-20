Перспективы КБ «Южное» глазами его руководства
Согласно информации блога bmpd , журнал Air&Cosmos выложил интервью с исполняющим обязанности генерального директора ГП «КБ «Южное» Михаилом Бондарем, расположенным в Днепропетровске. ВО приводит его основные положения.
Реализация программы Sea Launch, приостановленной в 2014 году, была возрождена в июне текущего года, когда российская компания S7 Sea Launch законтрактовала у завода «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит-2». При этом поставки комплектующих из РФ (в частности, двигателя первой ступени и системы управления) не вызывают возражений.
Украинский двигатель VG143, используемый в четвертой ступени Avum европейской ракеты-носителя Vega, продолжает пользоваться спросом.
В Италию отгружено 12 двигателей, из которых 9 уже были успешно применены при выходе в космос. 4 двигателя находятся на стадиях производства и испытаний на заводе «Южмаш». Предполагается заключение контракта еще на 20 единиц.
При реализации проекта «Циклон-4М» был создан первый летающий образец ракеты, однако партнеры покинули его по экономическим причинам. Последующее завершение работ планируется совместно с Канадой.
Главным образом комплектующие для данного носителя будут выпускаться на Украине, в частности двигатели, которые будут работать на смеси керосина и жидкого кислорода. Частично они будут импортироваться, «как всегда происходит в аэрокосмической промышленности».
Реализация программы Sea Launch, приостановленной в 2014 году, была возрождена в июне текущего года, когда российская компания S7 Sea Launch законтрактовала у завода «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит-2». При этом поставки комплектующих из РФ (в частности, двигателя первой ступени и системы управления) не вызывают возражений.
Нет, проблем не будет. Это мир космоса, и Украина, как многие космические державы частично зависит от импорта.
Украинский двигатель VG143, используемый в четвертой ступени Avum европейской ракеты-носителя Vega, продолжает пользоваться спросом.
Отказ от VG143 совсем не стоит на повестке дня: мы продолжим работу с Европой!
В Италию отгружено 12 двигателей, из которых 9 уже были успешно применены при выходе в космос. 4 двигателя находятся на стадиях производства и испытаний на заводе «Южмаш». Предполагается заключение контракта еще на 20 единиц.
При реализации проекта «Циклон-4М» был создан первый летающий образец ракеты, однако партнеры покинули его по экономическим причинам. Последующее завершение работ планируется совместно с Канадой.
Для «Циклона-4М» мы практически нашли стартовую площадку и программа хорошо развивается.
Главным образом комплектующие для данного носителя будут выпускаться на Украине, в частности двигатели, которые будут работать на смеси керосина и жидкого кислорода. Частично они будут импортироваться, «как всегда происходит в аэрокосмической промышленности».
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