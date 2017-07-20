07:26 20 июля

Росстат: В России снова пошли вверх показатели естественной убыли населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) публикует печальные данные, связанные с демографической ситуацией в России. В документе сообщается о том, что в России увеличились показатели естественной убыли населения, то есть превышения процента смертности над процентом рождаемости.

За первую половину 2017 года население страны снизилось на 31,1 тысячу человек (0,02%). На 1 июня в РФ численность населения составляла 146,8 млн человек.

Росстат: В России снова пошли вверх показатели естественной убыли населения



При этом отмечается, что число умерших превысило число родившихся в стране за первые 5 месяцев года на 111,8 тыс. человек. Это почти в 3 раза выше показателей года предыдущего, когда за аналогичный период был зафиксирован показатель естественной убыли на уровне 41,6 тыс.
Потери из этого числа на уровне примерно 80 тысяч человек «компенсированы» миграцией – переселенцами в Российскую Федерацию.

Если говорить о демографической статистике по регионам, то в 21 регионе страны зафиксирован естественный прирост населения, а вот в 28 субъектах РФ – естественная убыль такова, что смертность превысила рождаемость по своим показателям от 1,5 до 2 раз.

Чаще всего причинами смерти россиян в 2017 году становились болезни системы кровообращения и новообразования.

Использованы фотографии: Newstesss.mirtesen.ru
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Комментарии 28

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:40
    Не хочет народ плодиться, как говорят многие молодые семьи, в условиях кризиса сложно найти работу чтобы денег хватало не только на "сейчас поесть " ,но и на детей, поэтому многие по их словам "просто не желают плодить нищету " !
    Изгоняющий либероидов
    1. лысова Сегодня, 06:49
      Результат очевиден, причина ясна. Вокруг глянешь, у людей сплошные проблемы, а решать то их некому.
      лысова
      1. Чёрный Сегодня, 07:02
        Цитата: лысова
        Результат очевиден, причина ясна. Вокруг глянешь, у людей сплошные проблемы, а решать то их некому.

        Все разговоры о бедности, как причине нежелания рожать детей, имеют чисто психологическую подоплеку. Человеку некомфортно признаться (в т.ч. самому себе), что он не хочет заводить детей из эгоистических побуждений — поэтому в ход идут аргументы о материальном неблагополучии.Если это не так, то ответьте на простой вопрос: Почему рождаемость в Европе среди коренных европейцев ещё ниже, а в бедных странах Азии и Африки гораздо выше , чем у нас. wink
        Чёрный
        1. Titsen Сегодня, 07:11
          Цитата: Чёрный
          Все разговоры о бедности, как причине нежелания рожать детей, имеют чисто психологическую подоплеку. Человеку некомфортно признаться (в т.ч. самому себе), что он не хочет заводить детей из эгоистических побуждений — поэтому в ход идут аргументы о материальном неблагополучии


          Бредятина полная!

          Какой к чёрту эгоизм!!!

          Вы в магазины ходите?

          Вы за квартиру платите?

          Я нашёл в конце лета 2014 года работу по душе с хорошей зарплатой и нарадоваться не мог!

          Только вот с того времени она не увеличилась, а инфляция всё сожрала!

          Я с ужасом думаю, а как бы я жил на на зарплату со старой работы?

          А так я полный эгоист и у меня всего то 4 детей...
          Titsen
          1. Чёрный Сегодня, 07:13
            Цитата: Titsen
            Бредятина полная!

            Повторю вопрос, несдержанный вы наш. :smile: Почему рождаемость в Европе среди коренных европейцев ещё ниже? Там тоже уровень жизни низкий? wink
            Вы в магазины ходите?
            Вы за квартиру платите?
            Нет, я питаюсь энергией солнца и живу в землянке laughing ...Вот к чему этот пафос?
            А так я полный эгоист и у меня всего то 4 детей...
            У меня тоже drinks

            ПРОСТО НУЖНО ПРОПОГАНДИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПОМНИТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ,...а вместо этого у нас по всем СМИ и на всех ТВ обсуждают кто с кем из звёзд шоу-бизнеса переспал....
            Чёрный
    2. ИмПерц Сегодня, 06:59
      Когда начинаются разговоры про
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      "просто не желают плодить нищету "

      то можно сразу заканчивать обсуждение. Сначала денег не хватает на себя, потом надо пожить для себя. Потом уже поздно...
      Я не думаю, что в 50-х гг. было много денег.
      ИмПерц
    3. Чёрный Сегодня, 07:01
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Не хочет народ плодиться, как говорят многие молодые семьи, в условиях кризиса сложно найти работу чтобы денег хватало не только на "сейчас поесть " ,но и на детей, поэтому многие по их словам "просто не желают плодить нищету "

      Как показывают данные статистики, низкий уровень жизни к уменьшению рождаемости не имеет никакого отношения. Как раз наоборот, бедные страны, как правило, имеют более высокую рождаемость по сравнению с богатыми. Точно также внутри одного общества рождаемость среди богатых граждан в большинстве стран ниже, чем среди бедных. Обеспеченность жилищными условиями, как показывает статистика, также не влияет на рождаемость.
      Чёрный
      1. Басарев Сегодня, 07:06
        Кто-то ставил в заслугу Путину, что при нём русские перестали вымирать?
        Басарев
        1. Чёрный Сегодня, 07:18
          Цитата: Басарев
          Кто-то ставил в заслугу Путину, что при нём русские перестали вымирать?

          В мировой практике не было ни одного примера успешной государственной политики, которая привела бы к длительному увеличению рождаемости. request
          Чёрный
    4. midivan Сегодня, 07:14
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Не хочет народ плодиться, как говорят многие молодые семьи, в условиях кризиса сложно найти работу чтобы денег хватало не только на "сейчас поесть " ,но и на детей, поэтому многие по их словам "просто не желают плодить нищету " !

      Ту еще и продолжительность жизни не последнее дело-
      [/quote]Чаще всего причинами смерти россиян в 2017 году становились болезни системы кровообращения и новообразования.[quote]
      Далеко ходить не надо, зайдем в первый "Магнит" например, смотрим товар, в молоке нет молока, молочные продукты читать страшно состав, мясные продукты тоже не часто с мясом лежали, экология- даже не глобальная, а локальная сами себе же и укорачиваем жизнь, маленький пример, в хуторе на родине народ, жука колорадского травили всю жизнь дустом, насыпали в чулок и посыпали картоху, а потом хаяли АЭС в 120 км от них.Примеры приводить неделю можно, и чего мрем как мухи не понятно laughing
      midivan
    5. сибиралт Сегодня, 07:17
      Сейчас репродуктивная часть населения - дети, рожденные во времена, райской жизни семьи Ельцина и его придворных прихлебателей. А кто тогда хотел заводить детей в полной разрухе и сплошной непонятке? Нет развернутой статистики по структуре причин смерти. Обычно напишут, что это сосуды, рак, диабет. А подростковый суицид спишут на интернет, не вникая в первопричны.
      Подавляющая часть общества не видит света в конце туннеля - отсутствует общая идеология. На государство работают лишь чиновники и силовики. Но государство уже - не Мы, а они. Бизнес кошмарить низзя, но это и не бизнес вовсе, а чистая спекуляция, обман и надувательство. Куда мы идем, кем станут наши дети, сколько завтра будет стоить булка хлеба, литр молока или киловатт электроэнергии? Когда очередной раз обесценят вклады и отберут у стариков гробовые не знаем. Но то, что это будет точно уверены все. Самое страшное - жить в обстановке неопределенности. Ничто так не сжигает человека, как непонятки (неопределенность) в завтрашнем дне. Можно к войне привыкнуть, там все очевидно - или, или. А к жизни в нынешнее "мирное" время даже это невозможно.
      сибиралт
  2. Atlant-1164 Сегодня, 06:41
    это наипервейшая задача государства..остановить эту тенденцию.
    Atlant-1164
    1. Балу Сегодня, 07:06
      Автор упустил очень важный момент-статистику по регионам. Рождаемость и смертность -показатели благополучия и удовлетворенности населения условиями жизни. hi
      Я вам уже рассказывал как в микрорайоне люди для записи в первоклашки очередь с вечера записывались, до мордобоя доходило. В этой школе 1 "н" не последняя буква. На огромный спальный район 1 садик, в прошлом году наконец еще один построили) и 1 школа! fool
      Балу
  3. Logall Сегодня, 06:41
    Не ясно, что предпринять. Учить детей делать или как​ зарабатывать на их содержание. Одним материнским капиталом сыт не будешь. Давайте работу, товарищ Путин. Не бывшим республикам. Вова опомнись...
    Logall
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 06:43
    Дайте мне квартиру-и я нашлёпаю столько-офигеете! Китай не накуриться в сторонке.
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:48
      ВЕРЕСК -как говаривал мне один из покойных моих дядек -"когда идешь гулять, набери полные корманы конфет, увидев ребенка подойди, погладить по головке и дай конфету -а вдруг это тоже твой " ??? good
      Изгоняющий либероидов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:53
        Так-это я и делаю.Побегал в своё время.Сейчас одна проблема-сегодня не пристрелили-и славно. wassat
        ВЕРЕСК
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:47
    Ничего не поделаешь, тяжкое наследие 90-х. Когда родилась дочь ( в 94-м) под Новый год, громадный родом на Планерной ( в Москве) светился в ночи неполными рядами окон на 4 и 5 этажах. Там больше просто НИКОГО не было. А сейчас их, вошедших в возраст рождения детей, просто МАЛО! Чтобы эти Горби, ЕБН- ны с Гайдарами и Чубайсами в гробу перевернулись - экспериментаторы. А ведь часть из них - еще живы и вполне комфортно себя чувствуют. am
    Горный стрелок
    1. ИмПерц Сегодня, 07:00
      Вот в Ельцин-центре надо об этом и рассказывать.
      ИмПерц
  6. Шурале Сегодня, 06:50
    Что за наглая ложь? Кто это сюда выложил? Да вы знаете как хорошо у нас развивается армия , как мы побеждаем в Сирии и какие неумные люди в Украине?!!!
    Шурале
    1. Б.Т.В. Сегодня, 06:53
      Цитата: Шурале
      Что за наглая ложь? Кто это сюда выложил? Да вы знаете как хорошо у нас развивается армия , как мы побеждаем в Сирии и какие неумные люди в Украине?!!!


      Ёрничать не надо.
      Б.Т.В.
    2. Балу Сегодня, 07:11
      Цитата: Шурале
      Что за наглая ложь? Кто это сюда выложил? Да вы знаете как хорошо у нас развивается армия , как мы побеждаем в Сирии и какие неумные люди в Украине?!!!

      Не смешно и не к месту. Сейчас должны рождаться внуки тех, кто погиб в Афгане в т.ч.
      Балу
  7. винипух Сегодня, 06:53
    Прирост только у мусульман, азиатов. Русское население уменьшается.

    Выходит что Путин врёт? -
    Путин объяснил, как в России добились прироста населения
    https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
    01706140412-s7qz.htm
    винипух
  8. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:55
    В последние 3 года уровень жизни очень сильно упал, вот и следствие. С обычной зарплатой в 12000 - 15000 особо не поразмножаешься.
    Анкыпельгыгыргын
    1. Балу Сегодня, 07:14
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      В последние 3 года уровень жизни очень сильно упал, вот и следствие. С обычной зарплатой в 12000 - 15000 особо не поразмножаешься.

      вы абсолютно правы.

      Zaurbek Нужно отключить электричество с 20:00 до 7:00 и начнется улучшение демографии.
      Вам это помогло?
      Балу
  9. Zaurbek Сегодня, 07:00
    Нужно отключить электричество с 20:00 до 7:00 и начнется улучшение демографии.
    Zaurbek
  10. Мар.Тира Сегодня, 07:05
    Цитата: ИмПерц
    Когда начинаются разговоры про
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    "просто не желают плодить нищету "

    то можно сразу заканчивать обсуждение. Сначала денег не хватает на себя, потом надо пожить для себя. Потом уже поздно...
    Я не думаю, что в 50-х гг. было много денег.

    В 50-х годах,у людей был более менее чёткий взгляд на будущее,своего государства,народа.Была хотя-бы вера,что правители не воруют,и не эксплуатируют их как рабов,и не нужный материал по Чубайсу.А пока живы такие деятели,и правят балом в России,не может быть речи о благосостоянии нации.
    Мар.Тира
  11. РусДон Сегодня, 07:23
    Цитата: Шурале
    Что за наглая ложь? Кто это сюда выложил?

    Сам то кто по этой жизни? Хотя мне понятно,пробирочный ты,угадал?
    РусДон
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