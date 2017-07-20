Росстат: В России снова пошли вверх показатели естественной убыли населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) публикует печальные данные, связанные с демографической ситуацией в России. В документе сообщается о том, что в России увеличились показатели естественной убыли населения, то есть превышения процента смертности над процентом рождаемости.За первую половину 2017 года население страны снизилось на 31,1 тысячу человек (0,02%). На 1 июня в РФ численность населения составляла 146,8 млн человек.При этом отмечается, что число умерших превысило число родившихся в стране за первые 5 месяцев года на 111,8 тыс. человек. Это почти в 3 раза выше показателей года предыдущего, когда за аналогичный период был зафиксирован показатель естественной убыли на уровне 41,6 тыс.Потери из этого числа на уровне примерно 80 тысяч человек «компенсированы» миграцией – переселенцами в Российскую Федерацию.Если говорить о демографической статистике по регионам, то в 21 регионе страны зафиксирован естественный прирост населения, а вот в 28 субъектах РФ – естественная убыль такова, что смертность превысила рождаемость по своим показателям от 1,5 до 2 раз.Чаще всего причинами смерти россиян в 2017 году становились болезни системы кровообращения и новообразования.