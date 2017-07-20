Школьная программа пополнится уроками по теме воссоединения Крыма с Россией
Министерство образования и науки запланировало внесение изменений в обязательную школьную программу. Речь касается уроков новейшей истории России. Газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве сообщает о том, что российские школьники в скором времени начнут изучение темы, касающейся воссоединения Крыма с Россией.
В ведомстве отмечается, что учебники по истории не охватывают всех важнейших тем последнего времени, включая и наиболее значимую – воссоединение с Россией Крыма и Севастополя. Для заполнения такого рода пробелов разработана специальная программа, которая носит название «Урок современной истории России». В пилотном варианте программа начнёт реализовываться с нескольких регионах страны. Причём, как сообщается, уроки новейшей истории в школах будут проводиться не реже одного раза в месяц. Достаточно ли этого для понимания современными школьниками всех тех событий, которые проживает Россия сегодня, - отдельный вопрос.
В рамках программы будут изданы специальные пособия для учителей. В пособиях будет отражаться методика преподавания истории и основ российской политики за три предыдущих года. В Минобрнауки считают, что у многих педагогов сегодня не хватает уровня компетентности в вопросах, связанных с новейшей историей России. Этот уровень и призваны повысить новые дидактические материалы.
В ведомстве отмечается, что учебники по истории не охватывают всех важнейших тем последнего времени, включая и наиболее значимую – воссоединение с Россией Крыма и Севастополя. Для заполнения такого рода пробелов разработана специальная программа, которая носит название «Урок современной истории России». В пилотном варианте программа начнёт реализовываться с нескольких регионах страны. Причём, как сообщается, уроки новейшей истории в школах будут проводиться не реже одного раза в месяц. Достаточно ли этого для понимания современными школьниками всех тех событий, которые проживает Россия сегодня, - отдельный вопрос.
В рамках программы будут изданы специальные пособия для учителей. В пособиях будет отражаться методика преподавания истории и основ российской политики за три предыдущих года. В Минобрнауки считают, что у многих педагогов сегодня не хватает уровня компетентности в вопросах, связанных с новейшей историей России. Этот уровень и призваны повысить новые дидактические материалы.
Использованы фотографии: Gybernet.livejournal.com
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