07:26 20 июля

Школьная программа пополнится уроками по теме воссоединения Крыма с Россией

Министерство образования и науки запланировало внесение изменений в обязательную школьную программу. Речь касается уроков новейшей истории России. Газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве сообщает о том, что российские школьники в скором времени начнут изучение темы, касающейся воссоединения Крыма с Россией.

В ведомстве отмечается, что учебники по истории не охватывают всех важнейших тем последнего времени, включая и наиболее значимую – воссоединение с Россией Крыма и Севастополя. Для заполнения такого рода пробелов разработана специальная программа, которая носит название «Урок современной истории России». В пилотном варианте программа начнёт реализовываться с нескольких регионах страны. Причём, как сообщается, уроки новейшей истории в школах будут проводиться не реже одного раза в месяц. Достаточно ли этого для понимания современными школьниками всех тех событий, которые проживает Россия сегодня, - отдельный вопрос.

Школьная программа пополнится уроками по теме воссоединения Крыма с Россией



В рамках программы будут изданы специальные пособия для учителей. В пособиях будет отражаться методика преподавания истории и основ российской политики за три предыдущих года. В Минобрнауки считают, что у многих педагогов сегодня не хватает уровня компетентности в вопросах, связанных с новейшей историей России. Этот уровень и призваны повысить новые дидактические материалы.

Использованы фотографии: Gybernet.livejournal.com
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Комментарии 9

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  1. Чёрный Сегодня, 06:48
    Давно пора.Три года чего ждали? Крым - это безусловная часть России.
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 06:53
      Цитата: Чёрный
      Давно пора.Три года чего ждали?

      Давно пора вообще учить историю! Меня жена недавно спросила– кем был Сталин...
      Logall
      1. soroKING Сегодня, 07:02
        не моё дело..., но если что повод для развода wassat
        soroKING
        1. Басарев Сегодня, 07:15
          Вот и пошла пропагандистская обработка молодых... Путинюгенд на подходе?
          Басарев
          1. Татьяна Сегодня, 07:20
            Надеюсь, что об истории Крыма школьникам в России действительно ПРАВДУ расскажут, а не ПСЕВДОисторическую ЛИБЕРАЛЬНУЮ "лабуду"!
            Татьяна
      2. василий50 Сегодня, 07:15
        С КРЫМОМ произошла очень показательная история. Это я и про то как вдруг КРЫМ, в благодарность за поддержку военного переворота передали Украине, и про то как совсем недавно КРЫМ снова стал РОССИЙСКОЙ территорией.
        Примерно то же самое происходило со странами Прибалтики перед войной.
        В благодарность за военную поддержку интервенции были созданы эти страны. Для удержания власти там были сформированы и идейно обоснованы нацистские режимы, вплоть до концлагерей и уничтожения РУССКИХ. Как только появилась возможность то народы всех трёх стран Прибалтики выразили свою волю по присоединению к СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. Собственные репрессивные режимы уже откровенно *достали* население. ЗА присоединение проголосовало абсолютное большинство, и сомнений в добровольности волеизъявления и в абсолютном большинстве проголосовавших *ЗА*, не возникало ни у кого, кроме тех кто кормился в Лондоне.
        Сегодня стало нормой *хорошего тона* плюнуть в народы Прибалтики посмевших провести *плебисцит* и соединиться с СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ. Даже в самих странах Балтии собственных предков сделавших выбор, сегодня объявляют или *слабоумными* или *оккупированными*. То что там существовали вполне себе фашистские режимы сегодня не замечают, впрочем как и того что в современных странах Балтии тоже существуют фашистские режимы с официальными *гражданами второго сорта* и нацистскими шествиями.
        василий50
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:50
    Матышки светы! !!Я то думал что это сделано ужо году так в 15ом! Кто раньше помешал? ??
    Изгоняющий либероидов
  3. фрезер Сегодня, 07:03
    Цитата: Logall
    Цитата: Чёрный
    Давно пора.Три года чего ждали?

    Давно пора вообще учить историю! Меня жена недавно спросила– кем был Сталин...

    А кем он был? Я знаю, что начинал он как революционер и агитировал за свержение власти.
    А что вы знаете?
    фрезер
    1. Logall Сегодня, 07:25
      Вам его биографию рассказать? А самому прочитать, не?
      Logall
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