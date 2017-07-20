Ирак закупил Т-90
Согласно информации РИА Новости , ссылающегося на интернет-издание « Известия », помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил о подписании соглашения с Ираком, предусматривающем отгрузку российских танков Т-90, положительно показавших себя в Сирии .
Ранее о планируемых в 2017 году поставках заявил производитель танков – научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Со слов её представителей, первая партия состоит из 73 машин (по экспертному мнению, стоимостью в 1 млрд. долл.).
«Известия» полагают, что по покрытии данного объема последуют следующие заказы.
Как отметил В. Кожин, "большой запрос" на Т-90 имеется также у Кувейта, однако "диалог по этому контракту пока продолжается".
Т-90МС — новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались в Т-90. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который обеспечивает более эффективную борьбу с живой силой противника.
В настоящее время танки Т-90 эксплуатируются в армиях Индии (самый крупный оператор), РФ, Алжира, Азербайджана, Уганды и Сирии, не считая единичных экземпляров.
Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое.
Т-90А сирийской армии
Ранее о планируемых в 2017 году поставках заявил производитель танков – научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Со слов её представителей, первая партия состоит из 73 машин (по экспертному мнению, стоимостью в 1 млрд. долл.).
«Известия» полагают, что по покрытии данного объема последуют следующие заказы.
Как отметил В. Кожин, "большой запрос" на Т-90 имеется также у Кувейта, однако "диалог по этому контракту пока продолжается".
Т-90МС — новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались в Т-90. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который обеспечивает более эффективную борьбу с живой силой противника.
В настоящее время танки Т-90 эксплуатируются в армиях Индии (самый крупный оператор), РФ, Алжира, Азербайджана, Уганды и Сирии, не считая единичных экземпляров.
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