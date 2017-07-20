09:41 20 июля

Ирак закупил Т-90

Согласно информации РИА Новости , ссылающегося на интернет-издание « Известия », помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил о подписании соглашения с Ираком, предусматривающем отгрузку российских танков Т-90, положительно показавших себя в Сирии .

Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое.



Т-90А сирийской армии



Ранее о планируемых в 2017 году поставках заявил производитель танков – научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Со слов её представителей, первая партия состоит из 73 машин (по экспертному мнению, стоимостью в 1 млрд. долл.).

«Известия» полагают, что по покрытии данного объема последуют следующие заказы.

Как отметил В. Кожин, "большой запрос" на Т-90 имеется также у Кувейта, однако "диалог по этому контракту пока продолжается".

Т-90МС — новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались в Т-90. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который обеспечивает более эффективную борьбу с живой силой противника.

В настоящее время танки Т-90 эксплуатируются в армиях Индии (самый крупный оператор), РФ, Алжира, Азербайджана, Уганды и Сирии, не считая единичных экземпляров.


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Комментарии 20

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  1. koksalek Сегодня, 07:33
    Платить то хоть будут ?
    koksalek
    1. Александр War Сегодня, 07:36
      Будут как и за вертушки!
      Александр War
      1. Чёрный Сегодня, 07:41
        Как бы иракская армия всё это дело не профукала( было уже такое)....а то будет сделка на радость бармалеям what
        Чёрный
    2. Teberii Сегодня, 07:37
      Будут платить нефтью.
      Teberii
    3. сибиралт Сегодня, 07:38
      Похоже, теперь Мосул окончательно зачистят.
      сибиралт
    4. Logall Сегодня, 07:42
      Цитата: koksalek
      Платить то хоть будут ?

      Ага, бусами! За эти бусы будем кормить своих детей. Жаль ''СМП105'' ЗАБАНИЛИ, он бы сейчас дал высокопарным слогом!
      ''У..............
      Постскриптум: не подумайте чего плохого, просто нравится его позиция в этом вопросе...
      Logall
    5. Monster_Fat Сегодня, 08:13
      Почему бы Ираку и не "купить"-все ведь наверное как обычно, за "кредит", который, потом, простят по "дружбе"-схема уже "наработанная".... winked
      Monster_Fat
      1. DenZ Сегодня, 09:04
        Это у США сейчас с Ираком дружба после того как раскатали их. Не думаю что мы будем им что-то прощать (тем более 1 лярд)
        DenZ
    6. Арон Заави Сегодня, 08:36
      Ирак? Без проблем.
      Арон Заави
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:40
    Сирийцу "штору "дядька включил, или сами сумели? lol А по Ираку -а что , раньше же кричали что наши танки только гореть могут хорошо, или все абрамсы закончились? sad
    Изгоняющий либероидов
    1. pjastolov Сегодня, 08:01
      или все абрамсы закончились?

      pjastolov
  3. Zaurbek Сегодня, 07:43
    Было бы хорошо в версии МС продать, глядишь и другие клиенты подтянутся...Но, скорее всего, нужны срочно и много...могут и из наличия в армии РФ продать..
    Zaurbek
  4. dsm100 Сегодня, 07:51
    Цитата: koksalek
    Платить то хоть будут ?

    Ага . Щаз. Заплатят они. Как обычно в долг....
    dsm100
    1. Горный стрелок Сегодня, 08:02
      Ирак всегда платит. Что за инсинуаци! Или лишь бы воздух испортить?
      Горный стрелок
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:01
    Вот такая рекламка получилась. Ненавязчивая, и очень конкретная. Думаю, тот ролик, когда в 90-й "засадили" ПТУРСом, а потом из него вылез танкист и куда то побежал - был решающим аргументом wassat
    Горный стрелок
  6. ДМ51 Сегодня, 08:04
    То,что за рубеж продаём -это хорошо,значит танк оценили и он востребован,но я бы больше радовался такой новости: - в ускоренном темпе,с опережением графика в войсках идёт замена всех модификаций танков на Т-90М (Прорыв 3) и Т-14 (Армата). Промышленость и МО РФ рапортует,полная замена танкового парка всех типов на Т-90М и Т-14 планируется в 2020-ом году. Вот это была бы новость!
    ДМ51
  7. Strashila Сегодня, 08:42
    Был бы Ирак, как при Садаме не зависимым государством... то было просто замечательно. Сегодня... фактически наши танки передаются американцам для детального изучения, после огневых в Сирии с использованием ТОУ.
    Strashila
    1. den.perfiljew Сегодня, 09:16
      А что они там нового найдут? ничего!
      den.perfiljew
  8. Знайка Сегодня, 09:03
    А себе-Т-72Б3,у которого ДЗ полбашни не прикрывает... negative
    Знайка
  9. Стирбьорн Сегодня, 09:31
    Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое.
    и почему же такая секретность, если контракт подписан?! - вон американцы ничего не скрывают, да и мы раньше, с тем же Ираком
    Стирбьорн
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