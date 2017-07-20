09:41 20 июля

Госдеп США: Иран - главный спонсор терроризма

Государственный департамент США опубликовал отчёт, в котором сообщается о деятельности различных террористических группировок и угрозах, от них исходящих. Помимо существенного объёма доклада, выделенного под информацию о так называемом «Исламском государстве» (террористическая группировка, запрещённая в РФ), в материале предлагается информация об Иране.

Госдеп США называет Иран «ведущей страной в мире в плане поддержки терроризма».

Госдеп США: Иран - главный спонсор терроризма



Из доклада главного американского внешнеполитического ведомства:
Тегеран поддерживает террористические группировки, которые сохраняют угрозу как для Соединённых Штатов, так и для союзников США. Марионетки Ирана играют ведущую роль в плане дестабилизации обстановки в Йемене, Сирии, Ираке.


А вот о том, что военное вторжение США, например, в Ирак в своё время не просто дестабилизировало обстановку в стране, а фактически демонтировало её государственность, в отчёте Госдепартамента не сказано ни слова. Нет ни слова в докладе и о том, что до последнего времени США поддерживали собственных марионеток в Сирии, называемых «умеренной оппозицией». О том, что представители «умеренной оппозиции», резали головы детям и травили мирное население газом, Госдеп тоже помалкивает. А вот перекладывать вину за то, что в мире расплодились многочисленные террористические группировки, на тот же Иран - для Госдепартамента США очень удобно. Главное не выйти на самих себя...

Использованы фотографии: Энайат Асади
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Комментарии 30

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:44
    Вот когда Иран вторгнется в сша, тогда пускай и кричат, а сейчас сша лучше помолчать, чтобы за умных сойти.
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 08:16
      Как говорится - "на воре и шапка горит".
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 08:26
        "на воре и шапка горит".
        Доброе утро Виктор hi как правильно сказано good
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 08:28
          Привет Володя! hi не читают они таких премудростей , поэтому и выглядят глуповато.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 08:30
            не читают они таких премудростей
            а клятву приносят на библии? recourse
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 08:33
              Угу , но застежка ни разу не открывалась , хранят от дневного света , что бы не разрушилась.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 08:38
                хранят от дневного света
                у каждого своя прелесть laughing
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 08:48
                  Он что от злости побелел? lol
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 08:49
                    Он что от злости побелел?
                    а кому сейчас легко? wassat
                    pjastolov
                    1. cniza Сегодня, 08:51
                      Макейну , он после операции на мозг , не имеет проблем.
                      cniza
                      1. pjastolov Сегодня, 08:52
                        он после операции на мозг , не имеет проблем.
                        или мозга?
                        pjastolov
            2. cniza Сегодня, 08:54
              Цитата: pjastolov
              он после операции на мозг , не имеет проблем.
              или мозга?


              Пусть отдыхает и скорейшего ему выздоровления и возвращения на работу , такие спецы США нужны.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 08:58
                такие спецы США нужны
                кто ж будет то озвучивать lol
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 09:01
                  По моему , так никакой разницы... lol
                  cniza
      2. Балу Сегодня, 08:30
        Госдеп США: Иран - главный спонсор терроризма

        США-главный спонсор терроризма.
        Балу
  2. Zaurbek Сегодня, 07:46
    Вообще странно 95% всех террористов - сунниты (поддерживаемые Саудитами, Катаром, Турцией, Пакистаном) и 5% Ираном...А главный спонсор - Иран. Может это как математических задачах 95% исключаем и рассматриваем только в контексте Израиля. Тогда высказывание правильное.
    Zaurbek
  3. Чёрный Сегодня, 07:46
    Госдеп США: Иран - главный спонсор терроризма
    Ну до самих американцев им ох как далеко...чья бы корова мычала laughing
    Чёрный
  4. sagitch Сегодня, 07:48
    Обозначена следующая страна для наведения очередного хаоса в ней? А далее, по известному для всех сценарию, уже оскомину набили!
    sagitch
    1. Zaurbek Сегодня, 07:54
      Ее давно обозначили. Подобраться не могут, нужно малое расстояние для подлетов тактической авиации 300-500км , а с Сирией не получается, Ирак то же...
      Zaurbek
    2. Logall Сегодня, 07:55
      Цитата: sagitch
      Обозначена следующая страна для наведения очередного хаоса в ней? А далее, по известному для всех сценарию, уже оскомину набили!

      Об Иран зубы сломать можно! Это не Ирак.И с ПВО мы помогли. Израиль воду мутить станет...
      Logall
  5. Altona Сегодня, 07:53
    Очередной американский пропагандистский лозунг в духе "Руки прочь от демократии.ТакЪ победимЪ". Скучно, девочки.
    Altona
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 07:53
    Смысл ясен.Итог-нет.
    ВЕРЕСК
  7. Shiva83483 Сегодня, 07:54
    Да уж...громче всех кричит держи вора...сам вор, то есть "гамерыканцы". Перед тем, как указывать на соринку в чужом глазу, для начала выковыриваем бревно из своего-вроде так в Библии..хотя о чем это я, они и её переписали под себя. И эти "нехорошие людишки" имеют наглость кому то еще предъявы корявые заряжать? Караул, изолируйте сиих умственно вспотевших от мира, иначе быть беде... hi
    Shiva83483
  8. pvv113 Сегодня, 08:02
    Госдеп США называет Иран «ведущей страной в мире в плане поддержки терроризма»

    Не далее, как вчера была статья на ВО, в которой говорилось, что иранский генерал предложил американцам убрать свои базы в радиусе 1000 км от Ирана. И вот результат. hi
    pvv113
    1. pjastolov Сегодня, 08:29
      И вот результат.
      это свобода слова
      pjastolov
      1. pvv113 Сегодня, 09:01
        Да, это АМЕРИКАНСКАЯ свобода слова recourse
        pvv113
  9. Monster_Fat Сегодня, 08:17
    Ну, естественно, Иран согласно США, главный спонсор терроризма, ибо так считает Израиль, который не успокоится покуда не натравит США или еще кого в лице пресловутого "мирового сообщества" на Иран. Иран для Израиля враг "номер 1", а значит и для США.
    Monster_Fat
  10. Satum Сегодня, 08:25
    Сша ,нашёл на кого спустить все грехи
    .Наверное опять хочет санкции ввести против Ирана
    Satum
  11. Черный_Ватник Сегодня, 08:26
    Йеллоустоун, мы заждались!
    Черный_Ватник
  12. Толстоевский Сегодня, 08:29
    Славная хуцпа. Качественная
    Толстоевский
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