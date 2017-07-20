Госдеп США: Иран - главный спонсор терроризма

Тегеран поддерживает террористические группировки, которые сохраняют угрозу как для Соединённых Штатов, так и для союзников США. Марионетки Ирана играют ведущую роль в плане дестабилизации обстановки в Йемене, Сирии, Ираке.

Государственный департамент США опубликовал отчёт, в котором сообщается о деятельности различных террористических группировок и угрозах, от них исходящих. Помимо существенного объёма доклада, выделенного под информацию о так называемом «Исламском государстве» (террористическая группировка, запрещённая в РФ), в материале предлагается информация об Иране.Госдеп США называет Иран «ведущей страной в мире в плане поддержки терроризма».Из доклада главного американского внешнеполитического ведомства:А вот о том, что военное вторжение США, например, в Ирак в своё время не просто дестабилизировало обстановку в стране, а фактически демонтировало её государственность, в отчёте Госдепартамента не сказано ни слова. Нет ни слова в докладе и о том, что до последнего времени США поддерживали собственных марионеток в Сирии, называемых «умеренной оппозицией». О том, что представители «умеренной оппозиции», резали головы детям и травили мирное население газом, Госдеп тоже помалкивает. А вот перекладывать вину за то, что в мире расплодились многочисленные террористические группировки, на тот же Иран - для Госдепартамента США очень удобно. Главное не выйти на самих себя...