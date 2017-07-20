"Тор-М2ДТ" на МАКС-2017
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », в рамках проходящего в настоящее время авиасалона МАКС-2017, публике в очередной раз был продемонстрирован новейший российский зенитный ракетный комплекс 9К331МДТ "Тор-М2ДТ", впервые представленный на военном параде на Красной площади в текущем году.
В роли шасси ЗРК послужил гусеничный транспортер ДТ-30ПМ-Т1, имеющий выдающиеся показатели проходимости. Комплекс включает пусковую установку 9А331МТ и модуль жизнеобеспечения.
Экипаж "Тор-М2ДТ" составляет три человека, заявляется о высокой степени автоматизации комплекса. ЗРК способен поражать цели на минимальной дальности в 1,0 км. Максимальная дистанция огня достигает 12 км. Минимальная высота цели - 0,01 км, её предельная скорость - 700 м/с. Время реакции 5 - 10 сек. Боекомплект - 16 ракет. Время работы системы электропитания установки без заправки топливом достигает 46 часов.
Комплекс предназначен для прикрытия подразделений, размещенных в стратегически важном для России арктическом регионе. Разработка ЗРК была анонсирована в 2016 году.
В роли шасси ЗРК послужил гусеничный транспортер ДТ-30ПМ-Т1, имеющий выдающиеся показатели проходимости. Комплекс включает пусковую установку 9А331МТ и модуль жизнеобеспечения.
Экипаж "Тор-М2ДТ" составляет три человека, заявляется о высокой степени автоматизации комплекса. ЗРК способен поражать цели на минимальной дальности в 1,0 км. Максимальная дистанция огня достигает 12 км. Минимальная высота цели - 0,01 км, её предельная скорость - 700 м/с. Время реакции 5 - 10 сек. Боекомплект - 16 ракет. Время работы системы электропитания установки без заправки топливом достигает 46 часов.
Комплекс предназначен для прикрытия подразделений, размещенных в стратегически важном для России арктическом регионе. Разработка ЗРК была анонсирована в 2016 году.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20688.htm
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