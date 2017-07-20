09:41 20 июля

"Тор-М2ДТ" на МАКС-2017

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », в рамках проходящего в настоящее время авиасалона МАКС-2017, публике в очередной раз был продемонстрирован новейший российский зенитный ракетный комплекс 9К331МДТ "Тор-М2ДТ", впервые представленный на военном параде на Красной площади в текущем году.

"Тор-М2ДТ" на МАКС-2017


В роли шасси ЗРК послужил гусеничный транспортер ДТ-30ПМ-Т1, имеющий выдающиеся показатели проходимости. Комплекс включает пусковую установку 9А331МТ и модуль жизнеобеспечения.


Экипаж "Тор-М2ДТ" составляет три человека, заявляется о высокой степени автоматизации комплекса. ЗРК способен поражать цели на минимальной дальности в 1,0 км. Максимальная дистанция огня достигает 12 км. Минимальная высота цели - 0,01 км, её предельная скорость - 700 м/с. Время реакции 5 - 10 сек. Боекомплект - 16 ракет. Время работы системы электропитания установки без заправки топливом достигает 46 часов.

Комплекс предназначен для прикрытия подразделений, размещенных в стратегически важном для России арктическом регионе. Разработка ЗРК была анонсирована в 2016 году.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20688.htm
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Комментарии 6

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:58
    авиасалона МАКС-2017, публике в очередной раз был продемонстрирован новейший российский зенитный ракетный комплекс 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" Видать-не совсем "авиасалон"
    ВЕРЕСК
    1. Белорус Сегодня, 08:06
      Ну да, это не Ля-Бурже в советское время, где от одного вида отечественного авиационного продукта у наших тогдашних "партнеров" памперсы набухали!
      Из года в год - одно и то же. Хоть наземной техникой решили беспросветную унылость разбавить.
      Белорус
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:09
        Смотрю в реале.Действительно-скука полная.Посмотрим через пару дней.Когда "официальное" закончится.Хотя,думаю-лучше не будет.
        ВЕРЕСК
  2. demo Сегодня, 08:15
    Минимальная высота цели - 0,01 м.

    Это что 1 см?
    Что за бред с утра несут писатели!
    demo
    1. AID.S Сегодня, 08:23
      Цитата: demo
      Это что 1 см?

      Ни один хрен не пролетит! laughing
      AID.S
    2. Burbon Сегодня, 08:53
      Цитата: demo
      Минимальная высота цели - 0,01 м.

      wassat это возможность работать по земле tongue hi
      Burbon
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