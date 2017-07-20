09:40 20 июля

Рябков: антироссийские санкции останутся, даже если Москва «выкинет белый флаг»

Даже если Москва согласится на всё, Вашингтон не станет отменять антироссийские санкции, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Рябков: антироссийские санкции останутся, даже если Москва «выкинет белый флаг»


Мы знаем, что те санкции, которые введены сейчас, что бы мы ни сделали, пусть вот мы объявим, что мы согласны на все и выкинем белый флаг, все равно начнутся слушания, запросы, перезапросы. Сенаторы, конгрессмены – они найдут миллион предлогов для того, чтобы ничего не отменять,
сказал дипломат в эфире канала «Россия 1».


Агентство напоминает, что предыдущая администрация США в конце президентства Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это «вмешательством в выборы» и «давлением на американских дипломатов», находящихся в России. Был также закрыт доступ сотрудникам российских дипмиссий в Нью-Йорке и Вашингтоне к двум жилым комплексам, которые являются дипломатической собственностью РФ.

Ранее российский МИД заявил, что оставляет за собой право на ответные шаги, если США не решат проблему с дипсобственностью, а также другие острые вопросы.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 4

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  1. МПК 245 Сегодня, 09:36
    Не дождётесь-не выкинем,даже ежели власти и захотят-в леса уйдем!!!Русские не сдаются!!!
    МПК 245
  2. Logall Сегодня, 09:37
    Они их отменят только тогда, когда мы возьмём Вашингтон штурмом!
    Весь мир обрадуется...
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 09:38
      Это да...повод всегда найдут...например за то что солнце всходит на востоке laughing
      Чёрный
  3. Морм Сегодня, 09:38
    Пока президентом России будет Владимир Путин,санкции останутся-так можно сказать .
    Морм
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