Рябков: антироссийские санкции останутся, даже если Москва «выкинет белый флаг»

Мы знаем, что те санкции, которые введены сейчас, что бы мы ни сделали, пусть вот мы объявим, что мы согласны на все и выкинем белый флаг, все равно начнутся слушания, запросы, перезапросы. Сенаторы, конгрессмены – они найдут миллион предлогов для того, чтобы ничего не отменять,

Даже если Москва согласится на всё, Вашингтон не станет отменять антироссийские санкции, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.сказал дипломат в эфире канала «Россия 1».Агентство напоминает, что предыдущая администрация США в конце президентства Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это «вмешательством в выборы» и «давлением на американских дипломатов», находящихся в России. Был также закрыт доступ сотрудникам российских дипмиссий в Нью-Йорке и Вашингтоне к двум жилым комплексам, которые являются дипломатической собственностью РФ.Ранее российский МИД заявил, что оставляет за собой право на ответные шаги, если США не решат проблему с дипсобственностью, а также другие острые вопросы.