Турция готова стать посредником в конфликте с Катаром

Президент будет слушать стороны, но Саудовская Аравия должна отказаться от плана, который включает в себя 13 требований, и должна пересмотреть его. Что касается Катара, то он должен занять позитивную позицию, которая положит началу этапам переговоров, а Турция может быть посредником.

Согласно информации РИА Новости , ссылающегося на агентство Рейтер , вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил о готовности Анкары выступить в роли посредника для разрешения кризиса вокруг Катара.Данное предложение прозвучало в преддверии турне Рейджепа Эрдогана по странам Персидского залива. 23 – 24 июля он намерен посетить Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию.19 июля Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет уменьшили перечень требований к Катару с 13 до 6 и призвали выполнить оставшиеся без привязки к конкретным срокам. В числе прочего, от шейхства уже не ожидают закрытия всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира" и немедленной высылке из Катара всех членов исламистских организаций.В ходе разгоревшегося конфликта Турция фактически поддержала Катар и направила в эту страну свои подразделения. Как сообщает интернет-портал aa.com , 19 июля туда прибыла очередная, шестая, группа турецких военных, как заявляется, в целях тренировки местных сил в рамках ранее достигнутых соглашений. Указывается, что в её составе было 28 артиллеристов.