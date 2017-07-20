11:46 20 июля

Турция готова стать посредником в конфликте с Катаром

Согласно информации РИА Новости , ссылающегося на агентство Рейтер , вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил о готовности Анкары выступить в роли посредника для разрешения кризиса вокруг Катара.

Президент будет слушать стороны, но Саудовская Аравия должна отказаться от плана, который включает в себя 13 требований, и должна пересмотреть его. Что касается Катара, то он должен занять позитивную позицию, которая положит началу этапам переговоров, а Турция может быть посредником.





Данное предложение прозвучало в преддверии турне Рейджепа Эрдогана по странам Персидского залива. 23 – 24 июля он намерен посетить Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию.

19 июля Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет уменьшили перечень требований к Катару с 13 до 6 и призвали выполнить оставшиеся без привязки к конкретным срокам. В числе прочего, от шейхства уже не ожидают закрытия всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира" и немедленной высылке из Катара всех членов исламистских организаций.

В ходе разгоревшегося конфликта Турция фактически поддержала Катар и направила в эту страну свои подразделения. Как сообщает интернет-портал aa.com , 19 июля туда прибыла очередная, шестая, группа турецких военных, как заявляется, в целях тренировки местных сил в рамках ранее достигнутых соглашений. Указывается, что в её составе было 28 артиллеристов.



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Комментарии 4

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  1. pjastolov Сегодня, 10:38
    Данное предложение прозвучало в преддверии турне Рейджепа Эрдогана по странам Персидского залива. 23 – 24 июля он намерен посетить Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию.
    будет великая османия laughing
    pjastolov
    1. сибиралт Сегодня, 10:47
      А в чем там суть посредничества? Все они пригнуты американскими или НАТОвскими военными базами. В таких случаях решает хозяин, а не посредники. Но у США отработанная тактика - сделать по-своему чужими руками, ловко манипулируя мерканльтильными интересами своих марионеток.
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 10:51
        у США отработанная тактика
        с этим не поспоришь, но эрдогашка что то задумал, не зря ж слил тайные матрасные базы hi
        pjastolov
  2. raki-uzo Сегодня, 11:35
    Сегоднящный "habertürk" пишит, что страны залива собирались и решили отказаться от тех 13 требований во вторник в НюЁрке - у них теперь 6 принципов, которые просят у правительства Катара соблюдать. Эти принципы типа - Борьба с тероризмом, следить и предотвратить финансовую поддержку терористам 3-ми сторонами, остановить очагов, где развеют гнев и экстремизм, не вмешиваться в внутренную политику других стран.
    raki-uzo
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