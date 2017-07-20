11:46 20 июля

ОАК: У Ан-140 нет будущего

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не собирается поддерживать проект российско-украинского самолета Ан-140 разработки КБ имени Антонова (Киев, Украина), аналогом которого является российский Ил-112В, передает RNS со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Этой машины нет и не будет (в планах ОАК)
— сказал собеседник агентства на авиакосмическом салоне МАКС-2017 в Жуковском, отвечая на вопрос о перспективах в России легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ан-140.

ОАК: У Ан-140 нет будущего

Ан-140-100



По его словам, Ил-112В, на который делают ставку Минобороны и ОАК, находится в одной нише по грузоподъемности с Ан-140.

Сейчас силы ОАК сосредоточены на создании Ил-112В
— добавил он.

Ранее самарское предприятие «Авиакор» реализовывало совместный российско-украинский проект Ан-140. Было построено несколько машин, в том числе для российских силовых ведомств. Однако после разрыва кооперационных связей с Украиной компания заявила об отсутствии рыночных перспектив Ан-140 в России.

С учетом политического кризиса на Украине (основная часть поставщиков и КБ разработчика — ГП "Антонов" — находятся на Украине) программа строительства самолетов Ан-140-100 завершена. Но предприятие будет продолжать выполнять техническое обслуживание и ремонт воздушных судов данного типа для поддержания его эксплуатации
— говорится в годовом отчете компании.

Одна из причин остановки проекта —
отсутствие сотрудничества с разработчиком самолета Ан-140-100 — госпредприятием "Антонов" (Украина) — в части внесения конструкторских изменений и модернизации самолета Ан-140, а также замены поставщиков комплектующих изделий

Использованы фотографии: http://foxbatru.livejournal.com/
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Комментарии 9

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  1. 3officer Сегодня, 10:44
    Все верно никакой кооперации с предприятиями нынешней Украины не должно быть.Жаль только сотрудников самарского авиапредприятия,если останутся совсем без работы.
    3officer
    1. Страшный_Л. Сегодня, 10:47
      ОАК: У Ан-140 нет будущего

      дитя своей страны со схожей судьбой
      Страшный_Л.
      1. avt Сегодня, 10:58
        Цитата: Страшный_Л.
        дитя своей страны со схожей судьбой
        Ответить Цитировать Жалоба

        Да . Налетел Дерипаска со 140-м . Но успел своёдело сделать - протащил в МО при Сердючке и , как следствие, тормознул Ил-112 , обещая с ,,Антоновым" из 140 рамповый сделать. request
        avt
  2. cerbuk6155 Сегодня, 10:44
    Вот это правильно. Своего производителя надо поддерживать. soldier
    cerbuk6155
  3. Fei_Wong Сегодня, 10:45
    Единственное, что меня во всём этом радует - так это то, что старички-"турбовинтовички" всё ещё не потеряли своей актуальности даже для современных армий. Пусть технология уже стара, и какбэ пройденный этап - но сочетание экономичности, эксплуатационной цены и простоты обслуживания до сих пор на высоте. Дёшево и сердито. И вполне себе эффективно.
    Fei_Wong
  4. Удав КАА Сегодня, 10:49
    Со страной 404 опасно вести дела. В этом нас убеждает история с ГТД. Они даже оплаченные ГТД не поставили нам.
    А кормить нужно своего производителя, создавая рабочие места и загружая свои предприятия ОАК заказами.
    Удав КАА
  5. iz odessy Сегодня, 11:21
    "польза" от такого взаимодействия "украина-россия", только ШИРОКО улыбающимся "выточенными стоматологами -скульпторами,зубами", американцам и главное от "широкого взаимодействия" . Газопроводы себестоимостью в миллиарды народных денег с миллионными зарплатами "менеджмента", обвал "антонова" путем разрушения кооперации и лишения рынков, опосредованное влияние на рост затрат для разработки уже разработанного , с тем же "ИЛом" . Они, уверен,где то имеют "штаб" с постоянной задачей "что бы такого сделать плохого" для РФ и всех бывших СНГ
    iz odessy
  6. pvv113 Сегодня, 11:22
    КБ разработчика — ГП "Антонов" — находятся на Украине

    Одно из ведущих КБ Советского Союза при этой власти стоит на грани краха hi
    pvv113
  7. максим1987 Сегодня, 11:26
    из всех АНов мне жаль только 148-й
    максим1987
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