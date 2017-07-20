ОАК: У Ан-140 нет будущего

Этой машины нет и не будет (в планах ОАК)

Ан-140-100

Сейчас силы ОАК сосредоточены на создании Ил-112В

С учетом политического кризиса на Украине (основная часть поставщиков и КБ разработчика — ГП "Антонов" — находятся на Украине) программа строительства самолетов Ан-140-100 завершена. Но предприятие будет продолжать выполнять техническое обслуживание и ремонт воздушных судов данного типа для поддержания его эксплуатации

отсутствие сотрудничества с разработчиком самолета Ан-140-100 — госпредприятием "Антонов" (Украина) — в части внесения конструкторских изменений и модернизации самолета Ан-140, а также замены поставщиков комплектующих изделий