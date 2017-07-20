ОАК: У Ан-140 нет будущего
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не собирается поддерживать проект российско-украинского самолета Ан-140 разработки КБ имени Антонова (Киев, Украина), аналогом которого является российский Ил-112В, передает RNS со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, Ил-112В, на который делают ставку Минобороны и ОАК, находится в одной нише по грузоподъемности с Ан-140.
Ранее самарское предприятие «Авиакор» реализовывало совместный российско-украинский проект Ан-140. Было построено несколько машин, в том числе для российских силовых ведомств. Однако после разрыва кооперационных связей с Украиной компания заявила об отсутствии рыночных перспектив Ан-140 в России.
Одна из причин остановки проекта —
Этой машины нет и не будет (в планах ОАК)— сказал собеседник агентства на авиакосмическом салоне МАКС-2017 в Жуковском, отвечая на вопрос о перспективах в России легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ан-140.
Ан-140-100
По его словам, Ил-112В, на который делают ставку Минобороны и ОАК, находится в одной нише по грузоподъемности с Ан-140.
Сейчас силы ОАК сосредоточены на создании Ил-112В— добавил он.
Ранее самарское предприятие «Авиакор» реализовывало совместный российско-украинский проект Ан-140. Было построено несколько машин, в том числе для российских силовых ведомств. Однако после разрыва кооперационных связей с Украиной компания заявила об отсутствии рыночных перспектив Ан-140 в России.
С учетом политического кризиса на Украине (основная часть поставщиков и КБ разработчика — ГП "Антонов" — находятся на Украине) программа строительства самолетов Ан-140-100 завершена. Но предприятие будет продолжать выполнять техническое обслуживание и ремонт воздушных судов данного типа для поддержания его эксплуатации— говорится в годовом отчете компании.
Одна из причин остановки проекта —
отсутствие сотрудничества с разработчиком самолета Ан-140-100 — госпредприятием "Антонов" (Украина) — в части внесения конструкторских изменений и модернизации самолета Ан-140, а также замены поставщиков комплектующих изделий
Использованы фотографии: http://foxbatru.livejournal.com/
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