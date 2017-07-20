«Алмаз-Антей» модифицирует ракеты для систем «Полимент-Редут» и «Витязь»

ЗРК "Полимент-Редут" предусматривает наличие трех типов ракет: малой, средней и промежуточной дальности, которые сейчас проходят успешные испытания. Эти ракеты являются ракетами нового поколения с очень высокими маневренными характеристиками для поражения всего спектра атакующих объектов. Эти ракеты унифицированы с ЗРС С-350 "Витязь",

Также имеются несколько корветов с пусковыми установками, локационными средствами и системами управления из состава этого морского комплекса,