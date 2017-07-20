«Алмаз-Антей» модифицирует ракеты для систем «Полимент-Редут» и «Витязь»
Зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» для кораблей ВМФ и зенитная ракетная система С-350 «Витязь» будут использовать 3 типа одинаковых ракет, передает Интерфакс-АВН сообщение заместителя гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Вячеслава Дзиркална.
По его словам, «на сегодняшний день полномасштабный ЗРК "Полимент-Редут" развернут на головном фрегате ВМФ "Адмирал Горшков"».
Ранее в концерне сообщали, что все ракеты нового поколения «создаются с активными головками самонаведения, с инерциальными системами управления» и обладают «высокими маневренными характеристикам для поражения всего спектра атакующих объектов».
ЗРК "Полимент-Редут" предусматривает наличие трех типов ракет: малой, средней и промежуточной дальности, которые сейчас проходят успешные испытания. Эти ракеты являются ракетами нового поколения с очень высокими маневренными характеристиками для поражения всего спектра атакующих объектов. Эти ракеты унифицированы с ЗРС С-350 "Витязь",рассказал журналистам Дзиркалн.
По его словам, «на сегодняшний день полномасштабный ЗРК "Полимент-Редут" развернут на головном фрегате ВМФ "Адмирал Горшков"».
Также имеются несколько корветов с пусковыми установками, локационными средствами и системами управления из состава этого морского комплекса,добавил заместитель гендиректора.
Ранее в концерне сообщали, что все ракеты нового поколения «создаются с активными головками самонаведения, с инерциальными системами управления» и обладают «высокими маневренными характеристикам для поражения всего спектра атакующих объектов».
Использованы фотографии: А. Карпенко
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