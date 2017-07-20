13:45 20 июля

«Алмаз-Антей» модифицирует ракеты для систем «Полимент-Редут» и «Витязь»

Зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» для кораблей ВМФ и зенитная ракетная система С-350 «Витязь» будут использовать 3 типа одинаковых ракет, передает Интерфакс-АВН сообщение заместителя гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Вячеслава Дзиркална.



ЗРК "Полимент-Редут" предусматривает наличие трех типов ракет: малой, средней и промежуточной дальности, которые сейчас проходят успешные испытания. Эти ракеты являются ракетами нового поколения с очень высокими маневренными характеристиками для поражения всего спектра атакующих объектов. Эти ракеты унифицированы с ЗРС С-350 "Витязь",
рассказал журналистам Дзиркалн.


По его словам, «на сегодняшний день полномасштабный ЗРК "Полимент-Редут" развернут на головном фрегате ВМФ "Адмирал Горшков"».

Также имеются несколько корветов с пусковыми установками, локационными средствами и системами управления из состава этого морского комплекса,
добавил заместитель гендиректора.

Ранее в концерне сообщали, что все ракеты нового поколения «создаются с активными головками самонаведения, с инерциальными системами управления» и обладают «высокими маневренными характеристикам для поражения всего спектра атакующих объектов».

Использованы фотографии: А. Карпенко
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. сибиралт Сегодня, 11:58
    А можно прояснить про "промежуточную дальность", пожалуйста?
    сибиралт
    1. pjastolov Сегодня, 12:04
      прояснить про "промежуточную дальность"
      а это военная тайна - что б никто не догадался laughing
      pjastolov
      1. Ростовчанин Сегодня, 12:21
        Мне нравится ВО статья о ЗРК, а фото с УСК заряженных ПКР Оникс
        Ростовчанин
        1. pjastolov Сегодня, 12:23
          Мне нравится ВО статья о ЗРК, а фото с УСК заряженных ПКР Оникс
          я же говорю - военная тйна, что б никто не догадался lol
          pjastolov
    2. Tusv Сегодня, 12:13
      Цитата: сибиралт
      промежуточную дальность

      Где то 150 км
      Tusv
    3. Roma-1977 Сегодня, 12:25
      Для стрельб в промежутке между Землёй и Луной, например.
      Roma-1977
    4. Николай С. Сегодня, 12:25
      Цитата: сибиралт
      А можно прояснить про "промежуточную дальность", пожалуйста?

      Ракета 9М96 имеет две длинны (покороче - для того, чтобы "вошла" на некоторые изделия). Вот и две дальности + 9М100.
      Николай С.
  2. К-50 Сегодня, 12:03
    ЗРК "Полимент-Редут" предусматривает наличие трех типов ракет: малой, средней и промежуточной дальности

    Что за промежуточная дальность между малой и средней?
    Что, опять корреспонденты "воду мутят"? winked
    К-50
    1. Roma-1977 Сегодня, 12:26
      Это не для вас шарада, а для ЦРУ. Пусть там теперь мучаются и не спят ночами.
      Roma-1977
  3. Alexey-74 Сегодня, 12:18
    Отличная новость!
    Alexey-74
  4. Kibalchish Сегодня, 12:49
    Как можно модернизировать то, чего нет? Вернее есть, но не работает.
    Kibalchish
    1. ydjin Сегодня, 13:07
      Цитата: Kibalchish
      Как можно модернизировать то, чего нет? Вернее есть, но не работает.

      Допилят напильником и заработает как надо! smile
      ydjin
  5. Гуру Сегодня, 13:23
    Три типа одинаковых ракет belay малой, средней, и промежуточной дальности. Но они уже по определению разные wink
    Явно специалист статью писал
    Гуру
Картина дня