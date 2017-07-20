Рогозин полетит в Молдову, несмотря на запрет местных властей
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин намерен посетить Молдову, несмотря на запрет правительства республики использовать для визита самолет российских ВКС, передает Интерфакс-АВН .
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур направил письмо в российское посольство, в котором сообщил об отказе предоставить разрешение на пролет самолета ВКС РФ в воздушном пространстве республики.
В документе имя Рогозина не упоминается, однако очевидно, что речь идет о визите делегации во главе с российским вице-премьером, который к тому же является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.
Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР (Приднестровская Молдавская республика),написал Рогозин в «Твиттере».
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур направил письмо в российское посольство, в котором сообщил об отказе предоставить разрешение на пролет самолета ВКС РФ в воздушном пространстве республики.
В документе имя Рогозина не упоминается, однако очевидно, что речь идет о визите делегации во главе с российским вице-премьером, который к тому же является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.
Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставление разрешения на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов Военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована,говорится в письме молдавского министра.
Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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