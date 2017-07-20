Рогозин полетит в Молдову, несмотря на запрет местных властей

Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР (Приднестровская Молдавская республика),

Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставление разрешения на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов Военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована,