13:46 20 июля

Рогозин полетит в Молдову, несмотря на запрет местных властей

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин намерен посетить Молдову, несмотря на запрет правительства республики использовать для визита самолет российских ВКС, передает Интерфакс-АВН .

Рогозин полетит в Молдову, несмотря на запрет местных властей


Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР (Приднестровская Молдавская республика),
написал Рогозин в «Твиттере».


Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур направил письмо в российское посольство, в котором сообщил об отказе предоставить разрешение на пролет самолета ВКС РФ в воздушном пространстве республики.

В документе имя Рогозина не упоминается, однако очевидно, что речь идет о визите делегации во главе с российским вице-премьером, который к тому же является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставление разрешения на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов Военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована,
говорится в письме молдавского министра.

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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Комментарии 21

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  1. pjastolov Сегодня, 12:41
    Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.
    так он что - если аэропорт Кишинева откажется его принимать - будет катапультироваться? recourse
    pjastolov
    1. Страшный_Л. Сегодня, 12:45
      Цитата: pjastolov
      Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.
      так он что - если аэропорт Кишинева откажется его принимать - будет катапультироваться? recourse

      на рейсовом наверное полетит
      Страшный_Л.
      1. pjastolov Сегодня, 12:48
        Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставление разрешения на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов Военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована,
        а к чему тогда его высказывание, в этом заявлении о нем ничего не сказано request
        pjastolov
        1. Страшный_Л. Сегодня, 12:52
          Цитата: pjastolov
          Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставление разрешения на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов Военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована,
          а к чему тогда его высказывание, в этом заявлении о нем ничего не сказано request

          PR?
          Страшный_Л.
          1. pjastolov Сегодня, 12:56
            PR?
            на это ответил чуть ниже по ветке hi
            pjastolov
            1. Чёрный Сегодня, 13:09
              "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" laughing
              Чёрный
      2. san4es Сегодня, 12:48
        Цитата: Страшный_Л.

        на рейсовом наверное полетит

        ...На рейсовом Ту-95мс wink
        san4es
      3. Комментарий был удален.
      4. neri73-r Сегодня, 13:23
        Цитата: Страшный_Л.
        Цитата: pjastolov
        Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.
        так он что - если аэропорт Кишинева откажется его принимать - будет катапультироваться? recourse

        на рейсовом наверное полетит

        Всё очень просто самолёт - сядет в Тирсполе и всё! А к Додону по земле! Молдавские власти посадку могут запрещать в Тирасполе так же, как Поросёнок и компания в Крыму! hi
        neri73-r
    2. Pirogov Сегодня, 12:45
      Цитата: pjastolov
      так он что - если аэропорт Кишинева откажется его принимать - будет катапультироваться?

      Какой смысл в такой поездке ,обострить отношения ?
      Pirogov
      1. Geisenberg Сегодня, 12:52
        Цитата: Pirogov
        Цитата: pjastolov
        так он что - если аэропорт Кишинева откажется его принимать - будет катапультироваться?

        Какой смысл в такой поездке ,обострить отношения ?


        С кем ?
        Geisenberg
      2. Лелёк Сегодня, 13:00
        Цитата: Pirogov
        Какой смысл в такой поездке ,обострить отношения ?


        Привет. В визите на военно-транспортном самолёте надобности действительно нет, если только не с посадкой на территории ПМР. Визит же сам по себе ВЕРОЯТНО нужен (просто нам не известны его причины). Предполагаю, что он связан с новыми инициативами Кишенёва и Киева в отношении к ПМР:
        Лелёк
    3. Geisenberg Сегодня, 12:50
      Цитата: pjastolov
      Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.
      так он что - если аэропорт Кишинева откажется его принимать - будет катапультироваться? recourse


      Бомбить будет.
      Geisenberg
      1. pjastolov Сегодня, 12:54
        Бомбить будет
        явный фейк,
        речь идет о визите делегации во главе с российским вице-премьером,
        неужели делегация на грузовом самолете ВКС полетит
        pjastolov
        1. Страшный_Л. Сегодня, 12:56
          Цитата: pjastolov
          Бомбить будет
          явный фейк,
          речь идет о визите делегации во главе с российским вице-премьером,
          неужели делегация на грузовом самолете ВКС полетит

          у ВКС и пассажирские борта имеются
          Страшный_Л.
          1. Geisenberg Сегодня, 13:04
            Цитата: Страшный_Л.
            Цитата: pjastolov
            Бомбить будет
            явный фейк,
            речь идет о визите делегации во главе с российским вице-премьером,
            неужели делегация на грузовом самолете ВКС полетит

            у ВКС и пассажирские борта имеются


            Десантный Ил-76 например - 245 пассажиров первого класса из ВДВ ))) Как раз хватит на захват аэропорта )
            Geisenberg
        2. Geisenberg Сегодня, 12:57
          Цитата: pjastolov
          Бомбить будет
          явный фейк,
          речь идет о визите делегации во главе с российским вице-премьером,
          неужели делегация на грузовом самолете ВКС полетит


          Это не фейк. Просто мелкая пакость. Ихние либерасты потом будут в СМИ орать, что зелёные человечки кругом и Рогозин во главе. Видимо они считают, что правительственные самолёты это и есть ВКС ...
          Geisenberg
    4. сибиралт Сегодня, 13:09
      В Тирасполе сядет с группой спецназа, а потом с кишеневскими диспетчерами разберется. laughing Или можно подумать, что у Дадона своих вооруженных нет для саботажников министров?
      сибиралт
  2. Alexey-74 Сегодня, 12:52
    По ходу нашим ВКС предстоит "зачистка" одного из аэропортов в Молдове.....
    Alexey-74
    1. Geisenberg Сегодня, 12:59
      Цитата: Alexey-74
      По ходу нашим ВКС предстоит "зачистка" одного из аэропортов в Молдове.....


      Предстоит скорее ВДВ. В перспективе, обязательно.
      Geisenberg
      1. Страшный_Л. Сегодня, 13:00
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: Alexey-74
        По ходу нашим ВКС предстоит "зачистка" одного из аэропортов в Молдове.....

        Предстоит скорее ВДВ. В перспективе, обязательно.

        Страшный_Л.
        1. Geisenberg Сегодня, 13:05
          Истинно так ) "Весь мир в труху" )))
          Geisenberg
  3. den3080 Сегодня, 13:42
    Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно — что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: "Нет, нет, меня не будет дома!" — а Степа упорно настаивал на своем: "А я вот возьму да и приду!"

    М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита"
    den3080
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