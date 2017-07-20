Германия пересмотрит отношения с Турцией

Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности, когда там ставят предприятия в один ряд с террористами,

Германия пересмотрит свою политику в отношении Турции, так как было раньше, уже не будет, заявил в четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль, комментируя ухудшение отношений двух государств. В дальнейшем ФРГ не исключает сокращения инвестиций в ТурциюПо словам главы МИД Германии, такой же точки зрения придерживается канцлер Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц.- сказал министр, передает ТАСС До этого, по сообщениям германских СМИ, власти Турции передали Федеральному ведомству по уголовным делам ФРГ список лиц и компаний, которых Анкара подозревает в поддержке террористов. В нем фигурируют промышленные гиганты Daimler и BASF.Всего в списке 68 юридических и физических лиц. Турецкая сторона считает, что они имеют связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации прошлогодней попытки госпереворота.Напомним, обострение отношений между Турцией и Германией происходит на фоне противостояния вокруг военной авиабазы Инджирлик. Германия начала вывод оттуда своих военных, поскольку Анкара запрещала визиты туда немецких парламентариев.Также сообщалось, что Берлин может вывести военных с базы в Конье, если Турция не позволит депутатам Бундестага посетить находящихся там солдат. Впоследствии официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Турция не запретила группе немецких депутатов посещать военную базу НАТО в Конье.