15:37 20 июля

Германия пересмотрит отношения с Турцией

Германия пересмотрит свою политику в отношении Турции, так как было раньше, уже не будет, заявил в четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль, комментируя ухудшение отношений двух государств. В дальнейшем ФРГ не исключает сокращения инвестиций в Турцию

По словам главы МИД Германии, такой же точки зрения придерживается канцлер Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц.

Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности, когда там ставят предприятия в один ряд с террористами,
- сказал министр, передает ТАСС .


Германия пересмотрит отношения с Турцией


До этого, по сообщениям германских СМИ, власти Турции передали Федеральному ведомству по уголовным делам ФРГ список лиц и компаний, которых Анкара подозревает в поддержке террористов. В нем фигурируют промышленные гиганты Daimler и BASF.

Всего в списке 68 юридических и физических лиц. Турецкая сторона считает, что они имеют связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации прошлогодней попытки госпереворота.

Напомним, обострение отношений между Турцией и Германией происходит на фоне противостояния вокруг военной авиабазы Инджирлик. Германия начала вывод оттуда своих военных, поскольку Анкара запрещала визиты туда немецких парламентариев.

Также сообщалось, что Берлин может вывести военных с базы в Конье, если Турция не позволит депутатам Бундестага посетить находящихся там солдат. Впоследствии официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Турция не запретила группе немецких депутатов посещать военную базу НАТО в Конье.

Использованы фотографии: http://svo.spb.ru/
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Комментарии 24

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  1. Венд Сегодня, 14:05
    Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности,
    А в ЕС что существует безопасность? Да ладно. То террористы на авто, то террористы взрывают дома, то мигранты женщин насилуют, шариатские патрули бесчинствуют. О какой безопасной Европе можно говорить и об инвестициях Видно он сам не понял, что сказал.
    Венд
    1. vlad_vlad Сегодня, 14:17
      Венд Сегодня, 14:05 Новый
      Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности,
      А в ЕС что существует безопасность? Да ладно.

      не, нету в Европе безопасности. именно поетому так плохо с економикой в Германии. Никто в Герминию не инвестируют, боятся.
      а Даймлер и БАСФ, БМВ и Сименс ето на самом деле миф как высадка американцев на луне. на самом деле ето китайские компании.
      О какой безопасной Европе можно говорить и об инвестициях Видно он сам не понял, что сказал.

      хорошо, что вы ето понимаете, главное донести ету мысль теперь до Даймлера и остальных. Они ваше мнениэ заценят.
      vlad_vlad
    2. сибиралт Сегодня, 14:20
      Сейчас Германию затрагивают вопросы беженцев и болгарский газовый хаб. И то и другое, практически, в руках Эрдогана. laughing Пока не наладят нормальные отношения с Россией, с Турцией у них нихрена хорошего не получится. То же самое касается и болгар с прочими "славянами".
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 14:25
        Как же так? А случись завтра война с ахрессором...или как Пецюндер украинский говорит " с российско-террористическими войсками" laughing шо тогда? Как бок о бок сражаться будете в стройных рядах наты... laughing
        Чёрный
        1. сибиралт Сегодня, 14:29
          Сплоченность НАТО со своей пятой статьей против России - блеф. Ни одно государство- член НАТО не желает получить на свою голову сотню "хиросим" за пару минут.
          сибиралт
  2. tiredwithall Сегодня, 14:06
    Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности, когда там ставят предприятия в один ряд с террористами,

    Ты смотри, как разошлась бывшая комсомолка. Турки то правду огласили. И фразу (страну, в которой нет безопасности) не договорила. Надо так: страну, в которой нет безопасности для инвестиций от денежных мешков.
    tiredwithall
    1. pjastolov Сегодня, 14:30
      И фразу (страну, в которой нет безопасности) не договорила.
      так на фото она или курнула чего, или не отошла от вчерашнего пива lol
      pjastolov
  3. Logall Сегодня, 14:08
    [quote][/quote] Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности, когда там ставят предприятия в один ряд с террористами,
    А как же Америка? Рвёте связи?
    Балаболы!!!
    Logall
  4. vlad_vlad Сегодня, 14:10
    султан допрыгается. если немецкий бизнес и туристы из Турции уйдут, то придется султану еше одну войнушку организовывать. надож как-то народ занимать когда деньги кончатся.

    пару недель назад попался мне в Берлине разговорчивый таксист. на вид турок, оказался курдом. говорил что всё, кончилась светская Турция - курды, езиды и прочие не мусульмане сваливают кто куда, в основном в Германию. да и светские мусульмане сваливают тоже, особенно у кого образование и деньги.
    vlad_vlad
    1. protoss Сегодня, 14:29
      Цитата: vlad_vlad
      курды, езиды и прочие не мусульмане сваливают кто куда

      ха-ха, скатертью дорога - скажут им турки
      protoss
      1. raki-uzo Сегодня, 15:00
        Цитата: protoss
        Цитата: vlad_vlad
        курды, езиды и прочие не мусульмане сваливают кто куда

        ха-ха, скатертью дорога - скажут им турки

        Скатертью дорога, без Вас лучше.
        :):)
        raki-uzo
    2. Смог Сегодня, 14:51
      Цитата: vlad_vlad
      кончилась светская Турция - курды, езиды и прочие не мусульмане сваливают

      Езиды ладно. Там с вероисповеданием очень, очень мутно. А с каких пор курды перестали быть в своем большинстве мусульманами-сунитами?
      Смог
    3. Искандер Ш Сегодня, 15:05
      Цитата: vlad_vlad
      пару недель назад попался мне в Берлине разговорчивый таксист. на вид турок, оказался курдом. говорил что всё, кончилась светская Турция - курды, езиды и прочие не мусульмане сваливают кто куда, в основном в Германию. да и светские мусульмане сваливают тоже, особенно у кого образование и деньги.


      Кто-то из вас врет или Вы или курд. Во первых курды в основном мусульмане. Во вторых езидов из ещё Османской империи выживали и после первой мировой окончательно выжили( езиды сражались на стороне Российской Империи). В третьих, курды ни куда не сваливают, а особо горячие курды из Германии наоборот едут в Турцию. В четвертых из Турции в основном бегут сирийские и иракские беженцы.
      Искандер Ш
      1. vlad_vlad Сегодня, 15:31
        Искандер Ш Сегодня, 15:05 ↑
        Кто-то из вас врет или Вы или курд


        какой Вы однако резкий. почему врет? может все таки "заблуждается"?
        а вы видать российский експерд по возврашению курдов в турцию?
        можете поехать в Берлин, найти таксиста - спорьте с ним.
        а я - за что купил за то продал. мне-то как-то по барабуну кто из них кто и куда. Вижу только достаточно регулярно курдские демонстрации в Германии где они хором в султана плюются.
        vlad_vlad
  5. parusnik Сегодня, 14:10
    Немцы пугают перекрытием финансового "крантика"..Интересно, что из этого выйдет...
    parusnik
  6. Толстоевский Сегодня, 14:10
    Ось Зла поломалася
    Толстоевский
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 14:17
    ... эрдогану впору открывать двери мигрантам... как тогда запоют в фрг?.... laughing
    a.s.zzz888
  8. alexleony Сегодня, 14:21
    Никто не хочет брать на себя ответственность за вскармливание ИГИЛ и поэтому пытаются заметать следы.
    alexleony
    1. Искандер Ш Сегодня, 15:09
      Цитата: alexleony
      на себя ответственность за вскармливание ИГИЛ



      Обама уже возложил на США ответственность за образование ИГИЛ. Точно его речи не помню, но суть была такова: ИГИЛ возник из-за не продуманной и авантюрной политики США в отношении Ближнего Востока.
      Искандер Ш
  9. pvv113 Сегодня, 14:23
    Германия пересмотрит отношений с Турцией

    Побранятся, погрызутся, а потом штаты обоих на свое место поставят hi
    pvv113
    1. Искандер Ш Сегодня, 15:16
      Цитата: pvv113
      Побранятся, погрызутся, а потом штаты обоих на свое место поставят



      Меркель после встречи с Трампом, заявила что Европа больше не может полагаться на США. Турки злы на США из-за их поддержки курдов. Так что США сейчас вряд ли решится ставить кого то из них на место.
      Искандер Ш
  10. NUR Сегодня, 14:30
    50 лет Турки стоят у ворот ЕС сколько можно? Видно их терпение закончилось. Эстафету передали Украине. Теперь мигранты постепенно осваивают ЕС так пала Византийская империя.
    NUR
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 14:46
    Ну, что тут скажешь? На лицо попытка "гансов " поднагнуть турков.
    Ретвизан 8
  12. винипух Сегодня, 14:51
    Европа любит голосовать против Израиля в ООН и других организация, поддерживать террористов.
    Вот теперь пускай развлекаются с исламским Эрдоганом и беженцами.
    винипух
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