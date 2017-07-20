17:26 20 июля

Грибаускайте: системы Patriot в Литве должны быть размещены на постоянной основе

Как сообщает литовский новостной портал Delfi , президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.

Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам
- приводит президентская пресс-служба заявление Грибаускайте, которая наблюдала за ходом учений по противовоздушной обороне (ПВО) в Шауляй.

В этом месяце для проведения учений Tobruq legacy 2017 ("Наследие Тобрука - 2017") США впервые разместили в Литве зенитно-ракетный комплекс большой дальности Patriot.


Грибаускайте: системы Patriot в Литве должны быть размещены на постоянной основе


Ранее Даля Грибаускайте уже заявляла, что противовоздушная оборона (ПВО) остается одним из главных национальных приоритетов в области обороны.

По ее словам, в оборонные планы НАТО также должны быть включены конкретные средства противовоздушной обороны во избежание вероятной военной изоляции стран Балтии.

ПВО - одно из самых слабых звеньев в обороне Балтийских стран, потому что основные капиталовложения делаются в сухопутные силы. У Литвы, Латвии и Эстонии нет своих истребителей и они используют только системы ПВО малой дальности. Литва в этом году собирается подписать договор с норвежцами о приобретении систем средней дальности NASAMS. Ранее сообщалось, что они могут быть переданы до 2020 года за сумму немногим более 100 млн. евро.


Использованы фотографии: http://ru.delfi.lt/
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Комментарии 5

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  1. mysch Сегодня, 17:20
    Ну вот-приближается.Сразу вспоминаю фильм Отряд от 1984 года с Гармашем....А Юрка никого не завалил он кто?- Юрке не повезло....
    mysch
  2. Олаф Уксимае Сегодня, 17:20
    Кто знает, когда уж прости господи её срок то заканчивается?
    Олаф Уксимае
  3. vovanpain Сегодня, 17:20
    Как сообщает литовский новостной портал Delfi , президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.

    А ядерное оружие попроси еще для комплекта.Вот попрошайки мировые. laughing
    vovanpain
  4. МПК 245 Сегодня, 17:21
    Даля....Ты-супер!!!!
    Выходи за меня замуж-мы с тобой столько дел наворотим,с твоей красотой и умом да с моей работоспособностью!!!
    МПК 245
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 17:22
    Грибаускайте: системы Patriot в Литве должны быть размещены на постоянной основе
    ...и желательно по месту моего постоянного пребывания, дабы сгинуть вместе с системой в геенне огненной искандеровой
    Чёрный Полковник
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