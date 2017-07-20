Грибаускайте: системы Patriot в Литве должны быть размещены на постоянной основе

Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам

Как сообщает литовский новостной портал Delfi , президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.- приводит президентская пресс-служба заявление Грибаускайте, которая наблюдала за ходом учений по противовоздушной обороне (ПВО) в Шауляй.В этом месяце для проведения учений Tobruq legacy 2017 ("Наследие Тобрука - 2017") США впервые разместили в Литве зенитно-ракетный комплекс большой дальности Patriot.Ранее Даля Грибаускайте уже заявляла, что противовоздушная оборона (ПВО) остается одним из главных национальных приоритетов в области обороны.По ее словам, в оборонные планы НАТО также должны быть включены конкретные средства противовоздушной обороны во избежание вероятной военной изоляции стран Балтии.ПВО - одно из самых слабых звеньев в обороне Балтийских стран, потому что основные капиталовложения делаются в сухопутные силы. У Литвы, Латвии и Эстонии нет своих истребителей и они используют только системы ПВО малой дальности. Литва в этом году собирается подписать договор с норвежцами о приобретении систем средней дальности NASAMS. Ранее сообщалось, что они могут быть переданы до 2020 года за сумму немногим более 100 млн. евро.