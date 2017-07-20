19:08 20 июля

ВМС США протестировали "Азбуку Морзе 21 века"

Для кораблей американских ВМС разработали новую систему связи Flashing Light to Text Converter (FLTC). На сайте Военно-морского института ВМС США опубликовали результаты первого «полевого» тестирования "азбуки Морзе 21 века", передает "Warspot"

Новая система связи является современной интерпретацией азбуки Морзе, в которой задействованы сигнальные лампы кораблей. В Управлении военно-морских исследований (Office of Naval Research) ВМС США указывают, что этот способ связи был разработан по запросу Naval Surface and Mine Warfighting Development Center для передачи сигналов на относительно коротких дистанциях без использования радиоаппаратуры.

ВМС США протестировали "Азбуку Морзе 21 века"



Система FLTC состоит из сигнальной лампы корабля, видеокамеры и планшетного компьютера. Для общения оператору не обязательно знать азбуку Морзе – он просто набирает текстовое сообщение на планшете, а компьютерная программа преобразует его в световой сигнал с помощью сигнальной лампы. Видеокамера на другом корабле принимает сигнал, а компьютер преобразовывает его в текст.

В ходе первого испытания операторы сигнальных ламп провели сеанс связи между крейсером USS Monterey (CG-61) и эсминцем USS Stout (DDG-55). Результаты удовлетворили разработчиков и экипажи кораблей. В дальнейшем Управление военно-морских исследований намерено заменить ксеноновые лампы на светодиодные, что позволит ускорить общение до 1200 слов в минуту, а также использовать шифрование. В дальнейшем система сможет использоваться для скрытой передачи данных между кораблями в море или объектами на берегу. Кроме того, она может использоваться морскими пехотинцами для передачи и получения команд при десантировании на берег, что позволит им полноценно общаться с командованием в условиях радиотишины.


Использованы фотографии: http://andik4physics.blogspot.ru/
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Комментарии 16

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:19
    Значит боятся наших РЭБ и т.д. Умно конечно...
    ОТДЕЛ
    1. МПК 245 Сегодня, 18:40
      - -.-- .--. .-. .- .-- -. .- -.. . ...- -. .- .-.- ---- - ..- -.- .- wink
      МПК 245
      1. xetai9977 Сегодня, 19:08
        Очень нужное начинание. Поможет в некоторых случаях соблюдать режим радиомолчания.
        xetai9977
    2. Монос Сегодня, 19:05
      Цитата: ОТДЕЛ
      Значит боятся наших РЭБ и т.д. Умно конечно...

      Не поможет. Компы задавят и усё!
      Монос
    3. сибиралт Сегодня, 19:05
      С нашими "Хибинами" еще не так запоют. laughing
      сибиралт
  2. Венд Сегодня, 18:21
    он просто набирает текстовое сообщение на планшете, а компьютерная программа преобразует его в световой сигнал с помощью сигнальной лампы.
    Обалдеть. Разрядился планшет или заглючил, все конец связи нет. laughing
    Венд
    1. andranick Сегодня, 18:24
      Принцип шарманки в помощь. На барабане командоаппарата шпеньки правильно вставил - и крути ручку, замыкай контакты, мигай светодиодом. Хотя не, наверно сложно будет
      andranick
    2. san4es Сегодня, 18:26
      [quote=Венд][quote] Разрядился планшет или заглючил, все конец связи нет. laughing [/quote]

      laughing
      san4es
      1. Венд Сегодня, 18:30
        [quote=san4es][quote=Венд][quote] Разрядился планшет или заглючил, все конец связи нет. laughing [/quote]

        laughing [/quote]
        Дымовые сигналы еще есть laughing
        Венд
  3. andranick Сегодня, 18:22
    Лохи. Лазер надо было использовать. Тем более на некоторых кораблях он уже есть, и даже БПЛА сбивает.
    andranick
  4. NUR Сегодня, 18:37
    Такие быстро говорящие светлячки. Скоро как соловьи запоют, полезно и красиво.
    NUR
  5. Стройбат запаса Сегодня, 18:43
    Грандиозное достижение! Принцип гирлянды на новогодней ёлке. реагировать на кнопочку 2-3 вспышками... Надо полагать, озадачились этой системой, когда убедились, что моряки не помнят азбуку Морзе, а если и помнят, то либо в буквах путаются, либо из-за тремора, вызванного похмельем или наркотическим отходняком пишут абсолютно нечитаемые буквосочетания.
    Стройбат запаса
  6. винипух Сегодня, 18:44
    На фото негр.
    винипух
    1. san4es Сегодня, 18:53
      Цитата: винипух
      На фото негр.

      belay ...Серьёзно? ..А я думал еврей wink
      san4es
    2. Proton Сегодня, 18:56
      Сигналит негр одинокий,
      В тумане моря голубом... )))
      Proton
  7. капрал Сегодня, 18:49
    оператору не обязательно знать азбуку Морзе

    Деградация специалистов.
    до 1200 слов в минуту, а также использовать шифрование.

    Ну тут не поспоришь, прогресс.
    И все равно ИМХО, чтоб пользоваться новой системой, каждый моряк на зубок должен знать старую.
    капрал
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