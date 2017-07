ВМС США протестировали "Азбуку Морзе 21 века"

Для кораблей американских ВМС разработали новую систему связи Flashing Light to Text Converter (FLTC). На сайте Военно-морского института ВМС США опубликовали результаты первого «полевого» тестирования "азбуки Морзе 21 века", передает "Warspot" Новая система связи является современной интерпретацией азбуки Морзе, в которой задействованы сигнальные лампы кораблей. В Управлении военно-морских исследований (Office of Naval Research) ВМС США указывают, что этот способ связи был разработан по запросу Naval Surface and Mine Warfighting Development Center для передачи сигналов на относительно коротких дистанциях без использования радиоаппаратуры.Система FLTC состоит из сигнальной лампы корабля, видеокамеры и планшетного компьютера. Для общения оператору не обязательно знать азбуку Морзе – он просто набирает текстовое сообщение на планшете, а компьютерная программа преобразует его в световой сигнал с помощью сигнальной лампы. Видеокамера на другом корабле принимает сигнал, а компьютер преобразовывает его в текст.В ходе первого испытания операторы сигнальных ламп провели сеанс связи между крейсером USS Monterey (CG-61) и эсминцем USS Stout (DDG-55). Результаты удовлетворили разработчиков и экипажи кораблей. В дальнейшем Управление военно-морских исследований намерено заменить ксеноновые лампы на светодиодные, что позволит ускорить общение до 1200 слов в минуту, а также использовать шифрование. В дальнейшем система сможет использоваться для скрытой передачи данных между кораблями в море или объектами на берегу. Кроме того, она может использоваться морскими пехотинцами для передачи и получения команд при десантировании на берег, что позволит им полноценно общаться с командованием в условиях радиотишины.