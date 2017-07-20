20:50 20 июля

Кравчук: Успех Порошенко - в создании боеспособной армии

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью интернет-изданию «Корреспондент» прокомментировал утрату Крыма и Донбасса украинским государством. Статья носит название «Я на майданы не ходил». Именно такую фразу употребил человек, который поучаствовал в Беловежском сговоре по развалу Советского Союза.

Кравчук заявил, что он знает о причинах территориальных потерь Украины. По мнению Кравчука, эти причины кроются в том, что правящие круги и представители оппозиции не смогли прийти к консенсусу. Не поспоришь... Весь вопрос в том, а оппозиция собиралась к консенсусу приходить?

Кравчук :
Во время второго Майдана я был модератором круглого стола. Я хотел посадить за него власть и оппозицию. Прошло три или четыре стола. На одном из них мне удалось пригласить для беседы практически всех заинтересованных лиц. Но откровенного разговора не получилось, поскольку всё закончилось взаимными обвинениями. Попытки вывести какую-то линию переговоров провалились. Если бы это удалось, то тогда Украина избежала бы и аннексии Крыма, и конфликта на Востоке. Увы, амбиции тех, кто там присутствовал, были выше, чем возможность примирения.



Кравчук при этом прокомментировал «достижения» Порошенко на посту президента Украины. К заслугам Порошенко первый украинский президент отнёс «безвиз» с Евросоюзом, а также «стремление организовать борьбу с коррупцией». Тут же Кравчук добавляет:
Но, правда, пока не удалось организовать саму борьбу...


Кравчук: Успех Порошенко - в создании боеспособной армии


К «успехам» Порошенко Кравчук также отнёс назначение генпрокурором Украины Юрия Луценко и «создание боеспособной армии».
Кравчук также прокомментировал закон о декоммунизации. По словам первого украинского президента, сам закон он поддерживает, но «декоммунизацию нужно делать не так, не рубить с плеча, к людям прислушиваться».

Интересно, считает ли Кравчук себя человеком, который ради удовлетворения политических и конъюнктурных амбиций в своё время прислушивался к обычным людям?

Использованы фотографии: Senat Rzeczypospolitej Polskiej
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Комментарии 36

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:21
    Кравчук также прокомментировал закон о декоммунизации.

    Вот иуда то...Ну змееныш , а сколько таких еще у власти нашей..Они меня доведут чую падлы!
    Пойду откапывать маузер и кожаную куртку..
    ОТДЕЛ
    1. Комментарий был удален.
    2. vovanpain Сегодня, 19:40
      Цитата: ОТДЕЛ
      Интересно, считает ли Кравчук себя человеком, который ради удовлетворения политических и конъюнктурных амбиций в своё время прислушивался к обычным людям?

      Каковы президенты,такая и страна. negative
      Какое же наследие оставил им СССР,что за 26 лет они все грабят Украину. negative А последний вообще продает все вместе с народом. negative
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 19:52
        и «создание боеспособной армии».

        pjastolov
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:28
        Цитата: vovanpain
        Цитата: ОТДЕЛ
        Интересно, считает ли Кравчук себя человеком, который ради удовлетворения политических и конъюнктурных амбиций в своё время прислушивался к обычным людям?

        Каковы президенты,такая и страна. negative
        Какое же наследие оставил им СССР,что за 26 лет они все грабят Украину. negative А последний вообще продает все вместе с народом. negative

        И все не плохо жили во времена СССР , поучая нас.....Повесить всех на одной реи...!

        Сбегут конечно за океан...Но уголовное дело останется ( без срока давности..) hi Мы их вытащим по любому , даже из Израиля..
        ОТДЕЛ
      3. Stoler Сегодня, 20:48
        Да ладно belay а мы блин в "шоколаде" laughing
        Stoler
  2. Волька Сегодня, 19:21
    хохол, он и в африке хохол, аки жаден, завистлив, но туп, а все равно холоп
    Волька
    1. изя топ Сегодня, 19:36
      Цитата: Волька
      хохол, он и в африке хохол, аки жаден, завистлив, но туп, а все равно холоп

      изя топ
      1. Venceremos Сегодня, 19:47
        Кравчук: Успех Порошенко - в создании боеспособной армии

        Боеспособность ВСУ(в целом , а не отдельных подразделений) сомнительна,а "заслуга" в том,что у Украины вообще осталась армия всецело принадлежит "минскам" и их инициаторам.
        Venceremos
        1. Paranoid50 Сегодня, 20:26
          Цитата: Venceremos
          заслуга" в том,что у Украины вообще осталась армия всецело принадлежит "минскам" и их инициаторам.

          "Заслуга" петрыги всё же есть, пусть и косвенная: Армию боеспособную таки-создали. В ЛДНР. При этом,частично "обеспечили" техникой. Тут никаких вопросов нет. laughing
          Paranoid50
          1. Venceremos Сегодня, 20:43
            Цитата: Paranoid50
            Армию боеспособную таки-создали. В ЛДНР.

            Могу вам заметить,что мы не армия(понятие армии вмещает в себя нечто иное,отличное от того,чем мы сейчас являемся),но и не ополчение,которое "демонтировали" .
            Если хотите,то это моя личная оценка того,что я вижу в Корпусе своими глазами. А то,как вы оцените мой взгляд,как объективный или наоборот, это ваш выбор.
            Venceremos
  3. Roma-1977 Сегодня, 19:22
    Эскузи муа. В чём измеряется боеспособность? Я думал - в военных успехах...
    Roma-1977
    1. sabakina Сегодня, 20:00
      А я всегда думал, что в ширине галифе....
      sabakina
      1. pjastolov Сегодня, 20:27
        ну шаровары у них очень широкие laughing
        pjastolov
        1. sabakina Сегодня, 20:38
          Володя, никогда не пробовал воевать в шароварах. Возможно, в них отступать удобно, можно какать прямо в них. wink
          sabakina
          1. pjastolov Сегодня, 20:41
            и ничего не преет - просторно lol
            pjastolov
  4. Монос Сегодня, 19:22
    Это тот самый Кравчук?

    Ну тогда можно не обращать внимание на то, что он сказал.
    Монос
    1. avt Сегодня, 19:44
      Цитата: Монос
      Ну тогда можно не обращать внимание на то, что он сказал.

      Э-э-э-э-э-э нет ! Раз эта вошь начала колобка исполнять
      Во время второго Майдана я был модератором круглого стола. Я хотел посадить за него власть и оппозицию. Прошло три или четыре стола. На одном из них мне удалось пригласить для беседы практически всех заинтересованных лиц.
      типа я от бабушки и от майдана ушёл , значит реально запахло жареным для укронациков! Этот сковородку под задницей чует на расстоянии! Такой не будет ждать когда паяльник чиста канкретна ректально введут bully
      Статья носит название «Я на майданы не ходил».
      Начал оттачивать соскок ....скотыняка ! bully Значит реально поверил в Малороссию и получил ТАКОЕ подтверждение , что решил всё всерьёз отрабатывать соскок.
      avt
      1. pjastolov Сегодня, 20:30
        ТАКОЕ подтверждение , что решил всё всерьёз отрабатывать соскок.

        pjastolov
  5. винипух Сегодня, 19:23
    Кравчука вспомнил только одного
    винипух
  6. uporov65 Сегодня, 19:27
    С Кравчука и начался обратный отчёт Украины am
    uporov65
    1. Venceremos Сегодня, 20:05
      Цитата: uporov65
      С Кравчука и начался обратный отчёт Украины

      Именно тогда yes С самого начала было видно,что делают не то и не так,как нужно народу.
      Venceremos
  7. изя топ Сегодня, 19:34
    К «успехам» Порошенко Кравчук также отнёс назначение генпрокурором Украины Юрия Луценко и «создание боеспособной армии».
    за югу-плокулола ничего не скажу-достойный собутыльник пеце,а вот збройны силы он зря упомянул request ладно,хоть про вмсу ничего не брякнул wassat
    изя топ
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 19:41
    Очередной предатель рассказывает про очередные перемоги на Украине. Цена всех их преобразований, это трудовая миграция, потерянные территории, обнищание населения, упадок промышленности , национальные герои тоже предатели Мазепа и т. д., еще к своим успехам пусть отнесут приход к власте на Украине множества глупых и непрофессиональных политиков, которые теперь управляют государством.
    Ретвизан 8
  9. Dym71 Сегодня, 19:44
    Кравчук: Успех Порошенко - в создании боеспособной армии

    А успех Кравчука - в создании "кравчучки", фото прилагается:

    К заслугам Порошенко первый украинский президент отнёс «безвиз»

    Вот вот, уже горячее! bully
    Хочешь стать президентом Украины выучи фразы: (прелестная подборка фраз попалась на глаза на ютубе у А.Шария)
    1) Армия одна из лучших на континенте
    2) Безвиз
    3) Подписываю указ
    4) Инвесторы голосуют доларом, евро, фунтом, йеною
    5) Гибридная война
    6) Российская агрессия
    7) Украина последний рубеж и защитница европейских ценностей
    8) Европейска родЫна
    9) Весь мир нас поддерживает
    10) Прощай немытая Россия !
    11) Остаточно прощевай
    12) По пэршэ.. по другэ.. по трэте..
    13) Дьякуемо
    14) Слава Украине !
    Dym71
    1. Ursus Сегодня, 19:51
      Вестимо, хохло-влада (украинская власть) "Золотого теленка" осилила :)

      ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ
      НЕЗАМЕНИМОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ СТАТЕЙ,
      ТАБЕЛЬНЫХ ФЕЛЬЕТОНОВ, А ТАКЖЕ ПАРАДНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ,
      ОД И ТРОПАРЕЙ
      Раздел I. Словарь
      Существительные
      Клинки
      Трудящиеся
      Заря
      Жизнь
      Маяк
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      Зубовный
      Прочие части речи
      Девятый
      Двенадцатый
      Пусть!
      Пускай!
      Вперед!
      (Междометия, предлоги, союзы, запятые, многоточия, восклицательные знаки и кавычки и т. п. )
      П р и м е ч. Запятые ставят перед «что», «который» и «если». Многоточия, восклиц. знаки и кавычки — где только возможно.
      Ursus
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 19:46
    Типичный представитель украинского политикума! Причастен к развалу Советского Союза, а потом по привычке и к развалу Украины, а по привычке продолжает рассказывать сказки про то как здорово они строят светлое будущее!
    Ретвизан 8
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 19:56
    Боеспособная армия? А она кроме как с ополчением с кем то воевала? А, иловайский, изваринский, дебальцевский и др котлы, это ее перемоги?
    Ретвизан 8
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:57
    Армия, слишком сильно сказано, это пока еще узаконенные шайки типа всяких нацбатов и всу остатки былого величия того что получила укроина от развала СССР, и что она профукала.
    Изгоняющий либероидов
  13. Сухой_Т-50 Сегодня, 19:58
    Кравчук,ехай-ка ты подальше
    Сухой_Т-50
    1. Venceremos Сегодня, 20:07
      Цитата: Сухой_Т-50
      Кравчук,ехай-ка ты подальше

      Кравчук,сдохни-ка ты по-скорее. yes
      Venceremos
  14. nesvobodnye Сегодня, 20:03
    Когда у Украины такое руководство, стоит ли удивляться её судьбе?
    nesvobodnye
  15. kefan Сегодня, 20:10
    Кравчук от Порося не далеко ушел, такая же мерзопакосная гадина.
    kefan
    1. pvv113 Сегодня, 20:47
      А он далеко и не уходил, постоянно где-то рядом околачивается wink
      pvv113
  16. ded100 Сегодня, 20:19
    Кравчук: Успех Порошенко - в создании боеспособной армии

    ded100
  17. Олаф Уксимае Сегодня, 20:25
    Цитата: Ретвизан 8
    Очередной предатель рассказывает про очередные перемоги на Украине. Цена всех их преобразований, это трудовая миграция, потерянные территории, обнищание населения, упадок промышленности , национальные герои тоже предатели Мазепа и т. д., еще к своим успехам пусть отнесут приход к власте на Украине множества глупых и непрофессиональных политиков, которые теперь управляют государством.

    Как у таких людей вообще язык поворачивается говорить про какие то успехи, армию они взбодрили , да теперь они могут боеспособно воевать с собственным населением, что же про другие успехи пан кравчук не заикнулся , как покрыли позором память предков жизни за них отдавших,прости господи, шухевичей и прочью нечисть в герои возвели,
    молодежь в этом же духе воспитывают. Политкорректно выдал , вот он успех, за такие поцелуи власти в сиденье и льгот не лишат , да и на улице
    вроде не совсем запинают.
    Олаф Уксимае
  18. Best Сегодня, 20:35
    Беленький и пушистенький..... belay
    Best
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