Кравчук: Успех Порошенко - в создании боеспособной армии

Во время второго Майдана я был модератором круглого стола. Я хотел посадить за него власть и оппозицию. Прошло три или четыре стола. На одном из них мне удалось пригласить для беседы практически всех заинтересованных лиц. Но откровенного разговора не получилось, поскольку всё закончилось взаимными обвинениями. Попытки вывести какую-то линию переговоров провалились. Если бы это удалось, то тогда Украина избежала бы и аннексии Крыма, и конфликта на Востоке. Увы, амбиции тех, кто там присутствовал, были выше, чем возможность примирения.

Но, правда, пока не удалось организовать саму борьбу...

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью интернет-изданию «Корреспондент» прокомментировал утрату Крыма и Донбасса украинским государством. Статья носит название «Я на майданы не ходил». Именно такую фразу употребил человек, который поучаствовал в Беловежском сговоре по развалу Советского Союза.Кравчук заявил, что он знает о причинах территориальных потерь Украины. По мнению Кравчука, эти причины кроются в том, что правящие круги и представители оппозиции не смогли прийти к консенсусу. Не поспоришь... Весь вопрос в том, а оппозиция собиралась к консенсусу приходить?Кравчук при этом прокомментировал «достижения» Порошенко на посту президента Украины. К заслугам Порошенко первый украинский президент отнёс «безвиз» с Евросоюзом, а также «стремление организовать борьбу с коррупцией». Тут же Кравчук добавляет:К «успехам» Порошенко Кравчук также отнёс назначение генпрокурором Украины Юрия Луценко и «создание боеспособной армии».Кравчук также прокомментировал закон о декоммунизации. По словам первого украинского президента, сам закон он поддерживает, но «декоммунизацию нужно делать не так, не рубить с плеча, к людям прислушиваться».Интересно, считает ли Кравчук себя человеком, который ради удовлетворения политических и конъюнктурных амбиций в своё время прислушивался к обычным людям?