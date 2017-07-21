07:52 21 июля

Директор ЦРУ о «пакостях» России по всем фронтам

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », директор ЦРУ Майк Помпео полагает, что РФ изыскивает любые предлоги, стремясь создавать как можно больше сложностей США при реализации ими своей политики.

Об этом он заявил в ходе выступления на форуме по вопросам безопасности, проходящем в настоящее время в городе Аспене (штат Колорадо). По его мнению, Кремль "выискивает места, где может осложнить нашу жизнь".

Директор ЦРУ о «пакостях» России по всем фронтам



Как он считает, частично пребывание российских войск в Сирии преследует именно эту цель, так как Москве "нравится, когда она может насолить Америке". С его слов, нет фактов, свидетельствующих об активной роли РФ в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), её вовлеченность он оценил как "минимальную".

При этом он заверил о готовности взаимодействия с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

Откровенно говоря, считаю, что есть сферы, где мы совместно с россиянами может бороться с терроризмом.


Как пояснил Майк Помпео, он "просто обязан" сотрудничать с Москвой тогда, когда она располагает информацией, которая может содействовать в противостоянии террористическим угрозам.

Ранее на форуме в Аспене выступил польский посол , заявивший о "страхе и неопределенности" перед учениями РФ. В этой связи вспоминается известный кинофильм, в котором два героя посещали этот живописный горнолыжный курорт.


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Комментарии 19

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  1. Logall Сегодня, 05:38
    [/quote]Москве "нравится, когда она может насолить Америке".[quote]

    Насолить, наперчить, добавить горчицы и перемешать с уксусом. Это месево залить в достаточно известное (я бы даже сказал, в первопричинное) место провительства (теневого в первую очередь) США...
    Logall
    1. 30 вис Сегодня, 06:40
      Асимметричный ответ называется однако ....
      30 вис
    2. sgazeev Сегодня, 07:50
      Цитата: Logall
      Москве "нравится, когда она может насолить Америке".

      Насолить, наперчить, добавить горчицы и перемешать с уксусом. Это месево залить в достаточно известное (я бы даже сказал, в первопричинное) место провительства (теневого в первую очередь) США...

      На ум приходит город, drinks "тёзка" этого "мыслителя" из-за лужи,закатанного Везувием за словоблудие и содом.
      sgazeev
  2. midivan Сегодня, 05:43
    [/quote]Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », директор ЦРУ Майк Помпео полагает, что РФ изыскивает любые предлоги, стремясь создавать как можно больше сложностей США при реализации ими своей политики.[quote]
    Было Время когда ВВП изыскивал любые возможности подружиться и работать как нормальные люди, не поняли, не приняли, а вот теперь жрите чего заслужили и не жалуйтесь.
    midivan
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:13
    Жаловаться на то, что "разгуляево" кончилось? Бедный, бедный директор ЦРУ. Как же вам хочется посочувствовать! wassat
    Горный стрелок
  4. anjey Сегодня, 06:14
    как он считает, частично пребывание российских войск в Сирии преследует именно эту цель, так как Москве "нравится, когда она может насолить Америке". С его слов, нет фактов, свидетельствующих об активной роли РФ в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), её вовлеченность он оценил как "минимальную".
    полные ДБ! Да у нас дел то других нет,только и думаем как бы насолить полосатотряпочной империи,а они действительно рождаются уже с мыслью что одни такие "крутые " на земном шаре, нам надо их почаще разочаровывать и сбивать с них имперскую спесь..
    anjey
  5. Александр 3 Сегодня, 06:17
    ЦРУ всё солят и перчат- надоели.
    Александр 3
    1. Wedmak Сегодня, 06:53
      ЦРУ всё солят и перчат

      Обычно такие процедуры проходит мясо перед готовкой.
      Wedmak
      1. Александр 3 Сегодня, 06:56
        Не надо живого медведя солить и перчить.ОПАСНО для повара.
        Александр 3
        1. Wedmak Сегодня, 07:02
          А при чем тут медведь? Речь как бы шла о том, что якобы Россия солит НАТО где может.
          Wedmak
  6. Анатольевич Сегодня, 06:22
    ЦРУ и есть главные пакостники и режиссеры фильмов-ужасов. Один Петр-Потрошитель чего стоит, а их детище ИГИЛ чего стоит, одним словом пакостных дел мастера.
    Анатольевич
  7. Михаил м Сегодня, 06:33
    Бьют по правой щеке удивляются, что не дают вдарить по левой. На свою политику в отношении России взглянуть не желаете, мистер директор ЦРУ Майк Помпео?
    Михаил м
  8. Шурале Сегодня, 06:40
    Подходит гоп к инакомыслящему и говорит ему человеческим голосом - ну-ка быстро деньги мне отдал и ходи с вывернутыми карманами что бы я знал что в них ничего нет! А тот ему и отвечает - А не пошли бы вы в попу сэээр!
    После беседы гоп на брифинге посвященном инциденту заявил СМИ - инакомыслящий "изыскивает любые предлоги, стремясь создавать для меня как можно больше сложностей при реализации мной своей политики."
    Шурале
  9. igordok Сегодня, 06:42
    Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », директор ЦРУ Майк Помпео полагает, что РФ изыскивает любые предлоги, стремясь создавать как можно больше сложностей США при реализации ими своей политики.

    США считает себя пупом земли, считая что у других стран, в том числе и Росси нет своей политики, а их политика заточена на противодействие политики США. А по сути, политика США является самой большой пакостью для России.
    igordok
  10. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    о «пакостях» России по всем фронтам

    Конечно можно посмеяться когда с больной головы перекладывают на здоровую. Но почему-то не до смеха, т.к. мы практически ежедневно видим и ощущаем те реальные пакости, которые исходят от Сша. Совершенно не согласен с теми аналитиками-экспертами, которые заявляют, что мы еще не дошли до состояния "холодной войны" с Сша. Не только дошли, но и перешагнули порог советского периода. Хуже только реальный вооруженный конфликт.
    rotmistr60
  11. Razvedka_Boem Сегодня, 06:47
    Печально, что директор ЦРУ так считает.. Даже сложно представить, чем это может закончиться.. Но возможно, он это говорит на публику, играет роль. В противном случае, будет беда..
    Razvedka_Boem
  12. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:47
    С его слов, нет фактов, свидетельствующих об активной роли РФ в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), её вовлеченность он оценил как "минимальную".
    И у этого наверное рак мозга recourse Вот оно что.Наверное русские применили против США генетическое оружие? Как только у них на должность .Так рак мозга laughing
    Наблюдатель2014
  13. Толстоевский Сегодня, 07:10
    славная хуцпа, качественная
    Толстоевский
  14. bratchanin3 Сегодня, 07:50
    Непривычно американцам, что появились помехи в их глобальной политике. Никто не смел им мешать творить беспредел, а тут раз и Россия "выскочила", как чёрт из бутылки. Ну ни чо, привыкнете!
    bratchanin3
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