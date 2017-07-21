Директор ЦРУ о «пакостях» России по всем фронтам

Откровенно говоря, считаю, что есть сферы, где мы совместно с россиянами может бороться с терроризмом.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », директор ЦРУ Майк Помпео полагает, что РФ изыскивает любые предлоги, стремясь создавать как можно больше сложностей США при реализации ими своей политики.Об этом он заявил в ходе выступления на форуме по вопросам безопасности, проходящем в настоящее время в городе Аспене (штат Колорадо). По его мнению, Кремль "выискивает места, где может осложнить нашу жизнь".Как он считает, частично пребывание российских войск в Сирии преследует именно эту цель, так как Москве "нравится, когда она может насолить Америке". С его слов, нет фактов, свидетельствующих об активной роли РФ в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), её вовлеченность он оценил как "минимальную".При этом он заверил о готовности взаимодействия с Россией в вопросах борьбы против терроризма.Как пояснил Майк Помпео, он "просто обязан" сотрудничать с Москвой тогда, когда она располагает информацией, которая может содействовать в противостоянии террористическим угрозам.Ранее на форуме в Аспене выступил польский посол , заявивший о "страхе и неопределенности" перед учениями РФ. В этой связи вспоминается известный кинофильм, в котором два героя посещали этот живописный горнолыжный курорт.