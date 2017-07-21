07:51 21 июля

СМИ ФРГ: Берлин раскритиковал скопированные у Германии российские "ограничения в Интернете"

Немецкое издание Handelsblatt сообщает об озабоченности немецких властей тем, что в Государственной Думе России «решили принять закон об ужесточении цензуры в СМИ и социальных сетях». Немецкая газета пишет о том, что депутаты собираются рассмотреть соответствующий законопроект в «срочном порядке». Из материала упомянутого издания:
Новый законопроект предполагает идентификацию пользователей Интернета по телефонному номеру, а также право государственных служб контролировать работу мессенджеров и чатов. Власти хотят получить возможность ограничения отправки электронных сообщений. Провайдеру, который откажется от предоставления такой возможности, грозит блокировка. Официальный Берлин выступает против такого рода инициатив в России, считая это посягательством на свободу слова.


СМИ ФРГ: Берлин раскритиковал скопированные у Германии российские "ограничения в Интернете"


Нужно заметить, что речь идёт о желании властей получить доступ к информации экстремистского характера, а точнее – к тем, кто такую информацию распространяет в Рунете.


Handelsblatt при этом делает важное замечание. Состоит оно вот в чём: немецкие власти, пытаясь критиковать российскую инициативу, почему-то «забывают», что в Германии действует практически такое же законодательство в отношении блокировки экстремистских материалов в Сети, которое (законодательство) формирует Россия. По сути, Россия решила копировать законодательную форму, реализуемую в ФРГ, - добавляют авторы в Handelsblatt. Почему же тогда это так беспокоит Берлин?

Возможно, дело в том, что немецкие власти не читают своих собственных законов. По той причине, что законы для подписания им присылают из-за океана?..

Использованы фотографии: Pervo.ru
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Комментарии 9

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  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 06:50
    Кто только не вмешивается в наши внутренние дела через СМИ и подкупленных и специально подготовленных гос. чиновников. За версту чувствуется работа америкосов. И это все ради насаждения американской модели дерьмократии в которой роль троянского коня играет специально созданная для этого идея прав человека.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
  2. Monster_Fat Сегодня, 06:52
    Вообще-то когда пишешь о том, что вот это похоже на вот-это, то приводишь перечень похожих и отличающихся признаков. То есть в данном случае надо проанализировать список того, что предлагается в российском законе и список того, что существует в германском. И тогда можно их сравнить и понять насколько один "списан" с другого....если конечно, такой закон в Германии действительно существует.....
    Monster_Fat
    1. Logall Сегодня, 06:57
      Что русскому хорошо– немцу смерть!
      Пусть о своём '' свободе слова'' беспокоятся. Вообще о свободе от США...
      Logall
  3. ARES623 Сегодня, 06:56
    "Deuchland uber alles" только петь перестали, а думать так и продолжают. Поэтому и такие подходы. Европейские расисты будут продавливать любое решение, движение, которое дает возможность расшатать ситуацию в России. Я очень сильно сомневаюсь, что они там полные и.д.и.о.т.ы. и не знают, что у них самих прописано. Просто в их глазах "мы" и "они" - две большие разницы.
    ARES623
  4. винипух Сегодня, 07:02
    Очень плохо. Как бы дело не дошло как в Китае.
    винипух
    1. Высказаться Сегодня, 07:25
      А как в Китае? Экономика там растёт, население тоже, видать там все хорошо. А вот в Германии да, все полохо, оккупанты из за моря окияна. Арабов кормить надо, недовольных приструнять тоже. Никакой свободы сплошные ограничения свободы слова и торговли. Ужас что творится. Как бы к возврату третьего рейха не пришли.
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      1. винипух Сегодня, 07:27
        Ну там же с интернетом совсем плохо. Всё заблокировано кроме китайского. Люди как в вакууме.
        винипух
        1. Высказаться Сегодня, 07:35
          Видать плохо с оброзаванием в Израиле, блокированы все в КНДР, хотя вам без разницы.
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  5. rotmistr60 Сегодня, 07:05
    Берлин выступает против такого рода инициатив в России, считая это посягательством на свободу слова.

    По поводу "свободы слова" немцам лучше помолчать. Когда же наконец дойдет до немцев и Брюсселя в целом, что России глубоко наплевать на их озабоченность (своей хватает). Занимайтесь своими делами и не лезте в дела нашей страны.
    rotmistr60
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