СМИ ФРГ: Берлин раскритиковал скопированные у Германии российские "ограничения в Интернете"

Новый законопроект предполагает идентификацию пользователей Интернета по телефонному номеру, а также право государственных служб контролировать работу мессенджеров и чатов. Власти хотят получить возможность ограничения отправки электронных сообщений. Провайдеру, который откажется от предоставления такой возможности, грозит блокировка. Официальный Берлин выступает против такого рода инициатив в России, считая это посягательством на свободу слова.

Немецкое издание Handelsblatt сообщает об озабоченности немецких властей тем, что в Государственной Думе России «решили принять закон об ужесточении цензуры в СМИ и социальных сетях». Немецкая газета пишет о том, что депутаты собираются рассмотреть соответствующий законопроект в «срочном порядке». Из материала упомянутого издания:Нужно заметить, что речь идёт о желании властей получить доступ к информации экстремистского характера, а точнее – к тем, кто такую информацию распространяет в Рунете.при этом делает важное замечание. Состоит оно вот в чём: немецкие власти, пытаясь критиковать российскую инициативу, почему-то «забывают», что в Германии действует практически такое же законодательство в отношении блокировки экстремистских материалов в Сети, которое (законодательство) формирует Россия. По сути, Россия решила копировать законодательную форму, реализуемую в ФРГ, - добавляют авторы в. Почему же тогда это так беспокоит Берлин?Возможно, дело в том, что немецкие власти не читают своих собственных законов. По той причине, что законы для подписания им присылают из-за океана?..