07:51 21 июля

Обаме предлагали использовать армию на избирательных участках в день выборов

Издание Time вышло с материалом, в котором сообщает о готовности Обамы к «решительными мерам в день выборов в США». В материале говорится, что на тот момент действующий президент Обама был готов использовать армию и национальную гвардию на избирательных участках в случае «масштабной хакерской атаки». Такого рода информация содержалась в специальном докладе, текст которого попал к журналистам «Тайм» .

Обаме предлагали использовать армию на избирательных участках в день выборов


Из доклада:
Пентагон может оказывать помощь гражданским властям по запросу администрации и по указанию президента страны в случае киберугрозы в ходе проведения выборов.



В материале отмечается, в американском Совете нацбезопасности за неделю до голосования на американских избирательных участках были проведены учения по противодействию условным кибератакам. В ходе мероприятий предпринимались меры против вероятных вспышек недовольства, возникновения очагов насилия на избирательных участках.

Как известно, использование войск в день голосования не понадобилось, а очаги насилия, причём по всем Соединённым Штатам, вспыхнули уже после объявления результатов. Истерия вокруг этих результатов не стихает по сей день. Представители различных политических сил США уже открыто говорят о необходимости объявить импичмент президенту Трампу, всякий раз притягивая за уши небылицы то про «вездесущих русских хакеров», то о непосредственных связях Трампа с Кремлём.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/barackobama
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Комментарии 6

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  1. винипух Сегодня, 07:12
    Я уже и забыл кто такой Обама.
    винипух
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:15
      Твой брат -близнец, и по интеллекту, и по воспитанию -ты в армии честь чашкой кофе не отдовал? Нет, wassat так учись у братана wassat
      Изгоняющий либероидов
  2. Толстоевский Сегодня, 07:12
    к чему такие крайности, когда машина фальсификации отлажена до совершенства
    Толстоевский
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:16
    А на фига армия нужна на выборах -изберательные участки танками давить , иди в компьютеры стрелять? ??
    Изгоняющий либероидов
  4. злой партизан Сегодня, 07:47
    Обама был готов использовать армию и национальную гвардию на избирательных участках в случае «масштабной хакерской атаки».

    И кого армия должна была расстреливать? what Вредоносные файлы?? belay
    злой партизан
  5. Altona Сегодня, 07:48
    Армия на избирательных участках в "самой демократической" стране! Аплодисменты! Занавес!
    Altona
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