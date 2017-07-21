Обаме предлагали использовать армию на избирательных участках в день выборов

Пентагон может оказывать помощь гражданским властям по запросу администрации и по указанию президента страны в случае киберугрозы в ходе проведения выборов.

Издание Time вышло с материалом, в котором сообщает о готовности Обамы к «решительными мерам в день выборов в США». В материале говорится, что на тот момент действующий президент Обама был готов использовать армию и национальную гвардию на избирательных участках в случае «масштабной хакерской атаки». Такого рода информация содержалась в специальном докладе, текст которого попал к журналистам «Тайм» Из доклада:В материале отмечается, в американском Совете нацбезопасности за неделю до голосования на американских избирательных участках были проведены учения по противодействию условным кибератакам. В ходе мероприятий предпринимались меры против вероятных вспышек недовольства, возникновения очагов насилия на избирательных участках.Как известно, использование войск в день голосования не понадобилось, а очаги насилия, причём по всем Соединённым Штатам, вспыхнули уже после объявления результатов. Истерия вокруг этих результатов не стихает по сей день. Представители различных политических сил США уже открыто говорят о необходимости объявить импичмент президенту Трампу, всякий раз притягивая за уши небылицы то про «вездесущих русских хакеров», то о непосредственных связях Трампа с Кремлём.